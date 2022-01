Crowdfunding, v němž se na jednu investiční příležitost skládá skupina lidí, jako alternativní investiční nástroj pro zhodnocování peněz nabírá na popularitě. Na vlně zájmu se veze také tuzemská platforma Fingood, která v loňském roce změnila majitele, nabrala tisíce nových investorů, představila dvě vlastní aplikace a naplno rozběhla svůj byznys.

Fingood vznikl již v roce 2014 a projekt stál léta ledem, což se začalo měnit v roce 2019 po příchodu bývalého šéfa Mallu Víta Endlera do pozice ředitele. Na trhu, kterému tehdy dominovala konkurenční platforma Fundlift, totiž spatřil příležitost a od té doby pracuje na jeho dobývání. Nyní se pochlubil čísly za rok 2021.

Investoři loni v rámci 44 investičních příležitostí na platformě podpořili české firmy částkou 240 milionů korun, i když původní cíl byl nastaven na 300 milionů. Za celou dobu její existence jde dohromady o 327 milionů v rámci více než stovky příležitostí. Z části prostředky směřovaly do sektorů e-commerce či gastronomie, převážná většina (62 procent) ale mířila do developerských projektů. Zajímavostí je, že právě na crowdfunding nemovitostí se u nás zaměřuje několik dalších platforem jako Upvest, Investown nebo Roier.

Růst profinancovaného objemu peněz byl podpořen také navyšujícím se počtem registrovaných investorů z přibližně dvou tisíc začátkem loňska na současných 4 560, tedy více než dvojnásobek. Těm Fingood nabízel průměrné zhodnocení 8,7 procenta a celkem uživatelům rozdělil výnos 43 milionů korun.

Tým platformy Fingood Foto: Fingood

„V roce 2021 jsme dokázali vyrůst o více než 650 procent. V roce 2022 plánujeme vyrůst procentuálně ‚pouze‘ o 250 procent, ale nominálně to znamená zprostředkovat o 400 milionů podnikatelských úvěrů víc a dostat se tak přes 650 milionů ročního objemu,“ popisuje Vít Endler plány pro letošní rok, ve kterém chce také zdvojnásobit počet aktivních investorů a překročit hranici devíti tisíc.

Rostoucí čísla se podepsala také na byznysových ukazatelích. V roce 2020 Fingood zaznamenal obrat, který tvoří poplatky za zprostředkování investic, ve výši 1,4 milionu korun, podle předběžných výsledků to v minulém roce bylo už přes devět milionů a konsolidovaně (za dvě právní entity Fingood s.r.o. a Fingood servisní s.r.o.) by se měl dostat k deseti milionům. Předloni tvořila ztráta firmy 8,4 milionu korun, její loňskou výši nekomentovala.

„Pokud bychom chtěli překlopit firmu do zisku, znamenalo by to zakonzervovat naše současné náklady na aktuální úrovni a růst pouze organicky. Organický růst by znamenal přibližně deset až dvacet procent meziročně, my jsme se ale rozhodli jít cestou agresivnějšího růstu a naše cíle jsou růst o sto procent v letech 2022 a 2023,“ přiblížil strategii Endler už loni.

V rozvoji firmě od srpna pomáhá také nový majitel – skupina Alcor Investments v čele s Tomášem Peškem se zkušenostmi s projekty z České exportní banky a investicemi Generali PPF v Rusku. Ve Fingoodu skupina reálně ovládá 95 procent, zbylých pět procent pak připadá společnosti Four miles Víta Endlera.

Nové aplikace i produkty

V loňském roce crowdfundingová platforma pro své uživatele představila několik velkých novinek – vlastní aplikaci pro správu investičního portfolia, dashboard, efektivnější komunikaci i snadnější registraci. „Chceme našim investorům nabídnout nástroj, díky kterému bude investování stejně jednoduché jako nákup v e-shopu,“ komentoval spuštění aplikace technologický ředitel Fingoodu Michal Weiser.

Mezi další produkty patří Finkulačka pro počítání běžných typů investic a půjček a také produkt Kontinuální investice určený pro větší developerské projekty, kdy společnost nepotřebuje celou částku ihned, ale v etapách. Fingood tak investici rozdělí na několik samostatných tranší, investoři již projekt znají a nemusí se pokaždé seznamovat s ekonomickými výsledky firmy.

Mohou do něj přitom investovat opakovaně nebo třeba jen do jedné příležitosti. Při každé tranši by však mělo dojít k zhodnocení investice, čímž vzrůstá i zástava a její zajištění. Produkt v rámci jednoho developerského projektu využilo 1 205 investorů a celkem v pěti tranších zainvestovali 50 milionů korun. Platforma na něj následně navázala dalšími dvěma projekty.

V letošním roce pak chce Fingood představit další produkt investorské peněženky, který zatím nemá přesně stanovený měsíc spuštění, ale IT tým na něm už začal pracovat. Mnohem podstatnější výzva letoška však bude získání licence pro provozovatele investičních crowdfundingů Evropské unie.

Crowdfunding je v Evropě na začátku a věříme, že si na evropské crowdfundingové mapě najdeme stabilní místo.

Nová legislativa pro ně mění právní rámec a sjednocuje pravidla napříč kontinentem. Fingood hlásí, že získání této licence zasvětil celý minulý rok. Nyní je v komunikaci s Českou národní bankou a dolaďuje dokumentaci, k uvolnění licence by podle odhadu mohlo dojít v listopadu. Po jejím obdržení chce platforma naplno šlápnout do zahraniční expanze.

„Už nyní pracujeme na zahraničních projektech, které bychom mohli představit českým investorům. Zisk licence nám umožní představovat cross projekty, kdy naši investoři budou moci investovat do zahraničních projektů a naopak,“ přibližuje Endler, který se potenciální nové a větší konkurence z celé Evropy neobává.

„Náš model je jiný než u ostatních evropských platforem, které sledujeme. Na českém trhu se konkurence neobávám, protože nabízíme kvalitní projekty. Na zahraničních trzích očekáváme konkurenci, ale crowdfunding je i v Evropě na začátku a věříme, že si i na evropské crowdfundingové mapě najdeme stabilní místo,“ dodává šéf Fingoodu.