Firmy mají zaměstnance vzdělávat, ne jim jen platit školení, říká v podcastu Od 9 do 5 lektor Martoch

Dnešní svět se neustále zrychluje a člověk se musí naučit hlavně rychle přizpůsobovat. „Pokud někdo tuto vlastnost postrádá, v krajním případě může začít vývoj úplně popírat a odmítat ho. Potom to odnese psychika,“ vysvětluje zakladatel Talentworku Michal Martoch v našem novém podcastu Od 9 do 5, jenž je pro všechny, kteří pracují s lidmi.

Martoch už třináct let učí firmy, jak podporovat talent zaměstnanců. Od roku 2009 využívá metodiku CliftonStrenghts od analytické společnosti Gallup, od které má i certifikaci. Její test dokáže u zaměstnanců označit potenciál související s různými pracovními schopnostmi. Potenciál je ale jedna věc. Jak se ho lidem podaří naplnit, je podle Martocha jen a jen na nich.

„Pokud zaměstnanci znají své silné a slabé stránky, vnímají své potřeby, umí zvládat emoce a dokážou se správně vzdělávat. Nebo přeskočit do jiného oboru, když jim ten jejich kvůli nějaké inovaci zruší, to je cesta, jak se z toho (rychlého vývoje) nezbláznit a naopak z něj vytěžit maximum,“ popisuje Martoch v podcastu Od 9 do 5, který si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech i YouTube.

A jak mohou firmy pomoct lidem pracovat se svým potenciálem? Správné vzdělávání souvisí s dvojím typem rozvoje – horizontálním a vertikálním. „Zaměstnance lze rozvíjet horizontálně, kdy jdou na různá školení a budou se učit třeba projektové řízení nebo prezentace. Na to, abych ale nabyté schopnosti mohl efektivně používat, potřebuju projít rozvojem vertikálním – dozraju jako osobnost, mám větší nadhled, méně mě stresují věci a dokážu zvládat násobně větší komplexitu,“ vysvětluje Martoch.

Oba typy rozvoje by ideálně měly jít ruku v ruce. Martoch má ale za to, že jsou firmy často přehlcené tím horizontálním. Manažeři a personalisté by se měli vyvarovat něčeho, co nazývá rozvojovým turismem. „Místo toho, abych něco z toho, co jsem se naučil, implementoval, chodím z kurzu na kurz. Vzdělávání je ale proces. První fází je, že se něco naučím v kurzu nebo třeba z knihy, druhá, když se to naučím aplikovat na svůj život. Pak to samé poznám na ostatních a nakonec je tím dokážu i provést,“ vysvětluje.

Foto: Archiv Michala Martocha Lektor Michal Martoch, zakladatel Talentworku

V prvním díle Od 9 do 5 Martoch dále říká, že z jeho zkušenosti některé firmy nepřemýšlejí o vzdělávání jako o investici, která se vrátí, ale jako o další položce v rozpočtu. Personalisté by se také měli snažit najít cestu, jak onboardovat a vzdělávat všechny zaměstnance, nejen ty, co zrovna chtějí. Protože potom lidé nejsou připraveni na změny, které přicházejí, a to může firmě způsobit velký problém.

