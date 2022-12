K čemu je notebook, který rozložíte na velký tablet? Anebo naopak, má smysl tablet, jenž ohnete do podoby laptopu? To jsou validní otázky, které v nás Asus Zenbook Fold 17 OLED vyvolával od prvních okamžiků našeho týdenního testování. Jenže s každou hodinou na ně tento skládací stroj velice rozumně odpovídal. A úspěšně přesvědčoval, že tohle není slepá ulička, ale cesta vedoucí do budoucnosti.

Ohebné displeje sice stále nejsou zdaleka běžné, ale divokou a nevídanou exotikou už pár let také nejsou. Zato na větší zařízení se flexibilní obrazovky dostávají spíš pozvolna. Před dvěma roky jsme v CzechCrunchi zkoušeli třeba skládací laptop od Lenova. Tentokrát jsme však do redakce dostali k vyzkoušení mnohem větší kalibr. Asus Zenbook Fold 17 OLED, jehož název okamžitě dává na odiv tři nejvýraznější lákadla zařízení. Ohebnost sedmnáctipalcového displeje s půvabem technologie OLED.

Další námi testovaná novinka od Asusu je první skládací laptop se 17” obrazovkou na světě, což vzhledem k mizivé konkurenci mezi ohebnými hybridními zařízeními není úplně důvod k rozdávání medailí, ale je to impozantní, ne že ne. V kombinaci s použitou obrazovou technologií a rozlišením 2 560 na 1 920 pixelů je to parádní plocha pro sledování obsahu s krásně jasnými barvami i hlubokou černou. Ale byť vypadá parádně, je hned na začátku nutné zmínit, že platí dvojnásobnou daň za svou ohebnost.

Ta není kdovíjak vysoká (na rozdíl od ceny Zenbooku, která se točí kolem 90 tisíc korun), ale občas je znát. Pod ostřejším úhlem je totiž ohyb celkem výrazný. Především při zobrazení jednolitějšího a jednobarevného obsahu, kdy linii kloubu nerozbíjí různá okna. Flexibilní technologie a dotykové ovládání si také vyžádaly lesklou, a tedy občas rušivou povrchovou úpravu. Dobrou zprávou nicméně je, že u přímého pohledu přítomnost ohybu a odlesky nejsou výrazné a jinak krásný vizuální dojem neruší.

Když pohled přesunete z obrazovky, Fold 17 spíš než coby kousek originální technologie působí při složení dojmem luxusnějšího zápisníku. Především díky designovému hřbetu, který zakrývá kloub. Ten měl mimochodem podle výrobce projít důkladnými zkouškami a má vydržet 30 tisíc otevření. Část hřbetu pak lze odklopit coby stojánek a zařízení tak během sekundy proměníte z rozloženého tabletu či ohnutého notebookového režimu na monitor. A ono je to užitečné i příjemné.

Foto: CzechCrunch Zenbook Fold 17 je vybavený OLED displejem, který je zárukou parádní podívané

Součástí balení je bluetoothová klávesnice, která se při laptopovém používání magneticky přichytí na polovinu displeje. Když ji odpojíte a Fold postavíte do pozice monitoru, najednou máte prakticky plnohodnotnou pracovní stanici. Poté, co vás práce přestane bavit, skočíte na gauč a pustíte si film. Celkově je flexibilita Zenbooku nesmírně příjemným překvapením. Konzervativní hlas v hlavě se při prvních minutách používání ozýval, k čemu že to bude dobré. Jenže za chvíli ho překřičelo nadšení z toho, jak intuitivní to je.

Velká a ohebná obrazovka je totiž pro oči navyklé telefonu a ruce zvyklé na klasický laptop opravdu návyková. Protože do postele si monitor od stolního počítače nevezmete, notebook není tak komfortní a tablet s takto pěkným a velkým displejem je na trhu úkaz. A dokud bychom to nevyzkoušeli, nevěřili bychom, jak může být i taková zdánlivá pitomost jako ohnutí kloubu do tvaru knížky příjemné pro čtení ebooků. Ačkoliv u té příjemnosti je nutné zmínit hmotnost zařízení.

Jeden a půl kilogramu není hodnota, která by nějak vážně znemožňovala častou manipulaci a přenášení, ale k dokonalé dynamičnosti a mobilitě by se ještě nějaká dieta hodila. A to i co se rozměrů týče. Coby tablet to je vcelku standardní, tloušťka mezi devíti a třinácti milimetry, rozměry o něco menší než formát papíru A3. Ale složený Fold sice v pohodě popadnete do ruky, nicméně je to spíš plnoštíhlá kniha než elegantní konkurent tenkého notebooku. A to bez klávesnice a různých krytů či pouzder.

Při běžném používání to však není kdovíjaká překážka, spíš jen taková konstantní připomínka toho, že třeba příští generace Foldu by v tomto ohledu mohla být uživatelsky mnohem přívětivější. Ale i za současného stavu máte stroj chvíli zlomený v režimu notebooku a předstíráte práci, načež si ho v mžiku otočíte, rozložíte a místo toho, abyste na pracovní poradě dávali pozor, si s vedle sedícím kolegou kooperativně čmáráte ve windowsovském Malování.

Foto: CzechCrunch Tablet, notebook i kniha. Zenbook Fold 17 má mnoho podob – a je to velmi příjemné

Podobně hravě založené uživatele však Zenbook příliš nepotěší, na pěkné obrazovce si užijí spíš jen videohry s nevýraznými hardwarovými požadavky. Grafiku pohání pouze čip Intel Iris Xe – což tedy dává smysl, nadupaná GeForce čtyřkové řady by se do kompaktního a flexibilního těla těžko cpala – ale ani nanejvýš středně náročné 3D tituly nejsou plynulé, byť v nejvyšší abstinenční nouzi nejsou vyloženě nehratelné.

Přitom na testovaného Fantasy Generala 2 a Civilization nebo podobné záležitosti by byl Fold opravdu jako dělaný. Což potvrzuje třeba při příjemném hraní retro titulů, remasterovaný Broken Sword s tabletem na gauči je čirá radost. Procesor Intel i7-1250U a 16 gigabajtů operační paměti nicméně klasičtější nebo kancelářštější fungování zvládají zcela na pohodu, nepříjemné čtvrtsekundové prodlevy známé z lacinějších přenosných zařízení nehrozí.

Bude zajímavé sledovat, jestli a jak hardware zařízení do příštích modelů Asus vylepší. A vlastně právě toto potěšené pokukování po potenciálně lepší budoucnosti je věc, kterou tenhle flexibilní frajer vyvolává docela často. Zenbook Fold 17 totiž ještě není to zařízení, které odstartuje revoluci, jež změní návyky uživatelů. Ale první obavy, že to bude jen taková legrace bez většího potenciálu, rozprášil na atomy. Nevede do slepé uličky, ale ukazuje cestu do budoucnosti.

Možná ohebné tabletonotebooky nebudou největší mainstream, který nahradí klasické laptopy. Ale určitě to bude s každým rokem rostoucí a sílící kategorie strojů, jež si najdou zákazníky, kteří jejich možnosti skutečně využijí. A až budou podobná zařízení o třetinu tenčí a lehčí a o dvě třetiny levnější, budou po nich úplně běžně sahat i nenároční zájemci, kteří prostě hledají nový notebook.