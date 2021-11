Městská elegance v propojení s decentním vzhledem, který doplní jak slušnější oblečení, tak roztrhané džíny. Footshop si ke svému desátému výročí nadělil další dárek v podobě exkluzivních tenisek, na kterých spolupracoval s nizozemskou značkou Filling Pieces. Ty zaujmou nejen svým čistým designem, ale také zpracováním – snaží se jít totiž v souladu s přírodou.

Že by původem amsterdamská firma dobývala žebříčky nejnakupovanějších tenisek v Evropě, se sice říct nedá, i tak se ale z Filling Pieces postupně stává čím dál relevantnější brand, který si nachází oblibu napříč světem. Dlouhodobě s Filling Pieces spolupracuje i Footshop, který letos slaví deset let od první objednávky a jeho šéf Peter Hajduček to mimo jiné „oslavil“ i na CzechCrunchi.

„Filling Pieces byla první přelomová značka ve Footshopu, která nám otevřela brány k prémiovému streetwearovému segmentu. Spolupracujeme s ní již šestým rokem, přičemž zpočátku o ní nebylo v našich končinách moc vědět – především ji na českém i slovenském trhu nebylo možné jednoduše koupit,“ říká pro CzechCrunch Peter Kováč, kreativní ředitel pro spolupráce ve Footshopu.

„Díky ní jsme poté objevili novou cílovou skupinu zákazníků a zároveň poskytli té stávající něco nového a neokoukaného. Nehledě na to, že máme s rodinou Filling Pieces dobré vztahy a vzájemně si důvěřujeme,“ doplňuje Kováč a poukazuje na desítky modelů této značky, které jsou na Footshopu dostupné. Nyní k nim přibyl další, tentokrát ovšem mnohem osobitější.

Jednoduché vzory vyjadřující městskou eleganci Foto: Footshop

Footshop spolu s nizozemskými kolegy navrhl nový design varianty Low Top, která je vůbec prvním modelem Filling Pieces a vznikla již v roce 2009 s cílem zaplnit mezeru mezi vysokou módou a streetwearem. Novinka s přídomkem Ghost (celým názvem Footshop x Filling Pieces Low Top Ghost) vychází z bílé barvy a velmi světlých odstínů, které jdou u podrážky do béžové.

„Vzhled tenisek jsem dělal já společně s Michalem Lennhedenem, který ve Filling Pieces řeší design. Vyměnili jsme si několik hovorů, navrhli moodboard a vymysleli základní myšlenku,“ dodává Kováč a zmiňuje tři základní materiály, které byly použity – guma na podešev a semiš spolu s kůží na svršek. Vedle designu pak nové tenisky zaujmou i tím, že jsou zčásti udržitelné.

Na boty se totiž neobjednávali ani nevyráběli žádné nové materiály – produkce tak byla zajištěna kompletně z již existujících materiálů (lépe řečeno odstřižků), které zůstaly v továrnách z jiných projektů. Část podrážky i vložky je navíc tvořena z recyklovaných kusů, přičemž ze šetrně získaného papíru je vytvořena i krabice, ve které se boty dostávají k zákazníkům.

„Opravdu věříme, že nový luxus bude definován ekologickým designem a výrobou a že zákazníci budou tyto aspekty výrobku stále více zohledňovat,“ zmiňuje šéf a zakladatel Footshopu Peter Hajduček. Specialitou u nových tenisek jsou mimo jiné silnější tkaničky protkané jemnými stříbrnými vlákny i upravené logo se zlatými a červenými výšivkami.

Footshop x Filling Pieces Low Top Ghost oficiálně vstoupily do prodeje dnes, nicméně již včera proběhl takzvaný raffle, během kterého bylo možné tenisky získat přednostně. K dispozici má být přesně 300 párů, tudíž se jedná o poměrně limitovanou edici. Cenově vychází na 5 799 korun s tím, že jsou dostupné rovnou na e-shopu firmy i kamenných prodejnách.

Pro Footshop se ovšem nejedná o první (a nejspíš ani poslední) takovou spolupráci. Před rokem ve spolupráci s Adidasem představil vlastní verzi legendárního modelu Superstar, na jehož výrobu byla použita i metoda takzvaného modrotisku. Na pomyslné poličce úspěšných spoluprací má také tenisky s KangaROOS i model z kostiček LEGO.