Hollywoodská hvězda si koupí maličký fotbalový klub z Velké Británie, zamiluje se do toho jediného správného fotbalu a se slzami v očích slaví postup do vyšší ligy. To zní jako něco ze sportovně-komediálního seriálu Ted Lasso, jenže tento příběh se odehrává doopravdy. Přesně tahle popsaná epizoda se stala právě teď o víkendu. V hlavních rolích herec Ryan Reynolds a Wrexham AFC.

Wrexham má šedesát tisíc obyvatel. Jeho fotbalový tým hraje pátou ligu. To je jako krajský přebor u nás. Ale od příští sezony zamíří výš. V sobotu totiž velšský celek porazil Boreham Wood 3:1 a kolo před koncem soutěže si zajistil ligový triumf a s ním spojený postup do League Two, tedy čtvrté anglické ligy. Taková zpráva by se do českých sportovních médií ani nedostala – kdyby však klub v roce 2020 nekoupili herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney.

První jmenovaný je známý jako představitel komiksového Deadpoola nebo hlavního hrdiny z další akční komedie Free Guy. McElhenneyho jméno toho českým divákům moc neřekne, září ale v komediální sérii It’s Always Sunny in Philadelphia, která za sebou má už patnáct řad a před sebou minimálně čtyři další. Jak se duo komiků ale stane majiteli maličkého fotbalového klubu ve Walesu s přezdívkou „Rudí draci“? Může za to třetí komik. A videohra Football Manager.

Při natáčení seriálu Mythic Quest (o vývojářích multiplayerové hry na hrdiny, aby těch videoher nebylo málo) se Rob McElhenney setkal s britským protějškem a scenáristou Humphreym Kerem. Ten je velkým fanouškem Liverpoolu a jeho vášeň pro slavný klub a fotbal byla taková, až si toho všiml i Rob. Během pandemie mu tak Humphrey doporučil, aby se podíval na dokumentární sérii Dycky Sunderland popisující strasti titulního anglického celku.

Všechny moje věci jsou cítit po šampaňském, pivu a trávníku. Směju se a brečím najednou.

Kdo ji viděl, uzná, že je to nejlepší možná vizitka anglického fotbalu prorostlého tradicemi, emocemi a někdy až nepochopitelně nehynoucí loajalitou k místnímu klubu, který přitom může hrát tu největší tužku a přinášet víc zklamání a smutku než radosti. Zhlédnutí obou sérií během pandemie v McElhenneym zažehlo neobvyklou touhu. Natočit něco podobného. Ale s vlastním klubem.

„Jenže já měl televizní peníze. A došlo mi, že potřebuju filmové peníze. Superhrdinsky hvězdné peníze,“ popisoval seriálový herec počátky plánů pro BBC. A tak si plácl s Ryanem Reynoldsem – který je kromě herectví také byznysmenem, nedávno za třicet miliard prodal jednu ze svých firem T-mobilu – a v závěru roku 2020 klub koupili. Než se ale rozhodli pro velšský celek z páté nejvyšší soutěže, jejich anglická spojka (a současný provozní ředitel klubu) Humphrey Ker nastartoval videoherní simulátor Football Manager.

V něm hráči s opravdu velkou mírou realismu šéfují fotbalovému klubu, určují taktiku, pořizují posily a dělají to, co skutečný fotbalový kouč či manažer. To vše navíc stojí na neskutečně robustních základech gigantické databáze hráčů a klubů doslova z celého světa. „Obsahuje informace, které byste jinde jen těžko hledali. A díky ní jsem vybral nějakých deset klubů z páté nebo šesté ligy,“ popsal Ker předvýběr v podcastu Tifo.

„Dívali jsme se na Hartlepool. Bavili se o Macclesfieldu. Pár klubů bylo v problémech a my od začátku věděli, že jsme chtěli najít tým, kterému můžeme pomoci, který by potřeboval trochu štěstí,“ dodal britský komik. Některé celky z výběru pak vyřadili kvůli tomu, že byly příliš blízko Londýnu a Manchesteru, velkým městům s velkým potenciálem a hlavně už tak velkým množstvím klubů: „A tak jsme došli k Wrexhamu.“

V sezoně před tím, než Reynolds a McElhenney klub za dva miliony liber (přes padesát milionů korun) koupili, skončil Wrexham na devatenáctém ze čtyřiadvaceti míst tabulky. V sezoně, během níž do velšského celku vstoupil Hollywood, se vyhoupl na deváté místo. Ročník 2021/22 zakončil na druhém místě zaručujícím play-off o postup, v něm ale ještě neuspěl. Teď už se však sen vyplnil a vyšší liga volá.

Poprvé od roku 2008 se Wrexham vrátí do struktury English Football League, tedy do plně profesionálních pater ostrovního fotbalu (oficiálně – i jeho současná soutěž je z drtivé většiny profesionalizovaná). Sám má přitom bohatou historii, hrával i evropské poháry. S rokem založení 1864 je jedním z nejstarších klubů v historii sportu a tím vůbec nejstarším z Walesu. A také jedním z mála, o kterých vznikl seriál. McElhenneyho původní plány se realizovaly ve Vítejte ve Wrexhamu na Disney+, druhá řada už se chystá.

To všechno ale není žádný chladný kalkul nebo rozmar dvou hollywoodských neználků s penězi. Do klubu už vložili další jednotky milionů liber, provozují ho se ztrátou, financovali koupi domácího stadionu Racehorse Ground a investují do rozšíření jeho desetitisícové kapacity o polovinu míst. Současně nové pořádky vedly k více než 400procentnímu meziročnímu nárůstu tržeb a zcela bezprecedentnímu zájmu médií i fanoušků o přece jen stále provinční pětiligový klub.

Peníze se samozřejmě projevily i na kádru „Rudých draků“, největší hvězdou éry nových majitelů se stal útočník Paul Mullin, který v dosavadních pětačtyřiceti zápasech sezony nastřílel osmatřicet gólů. Dva z nich v sobotním zápase proti Borehamu. Mimochodem, relativně vysoký plat osmadvacetiletého kanonýra se vcelku otevřeně probírá i ve zmiňovaném seriálu Vítejte ve Wrexhamu. Vyvážit investice do posil a dopad na morálku kabiny s nároky vyšší soutěže bude dalším úkolem pro dvojici spolumajitelů, jež se tak trochu učí za pochodu.

Téma to bude dvojnásob vážné vzhledem k cílům Ryana Reynoldse a jeho kolegů. „Říkáme to neustále, chceme se dostat do Premier League. Může to znít šíleně, ale proč bychom to nechtěli? Proč bychom pro to neudělali všechno?“ nechal se už dříve slyšet Reynolds v rozhovoru pro zámořské ESPN. „Je to pro nás projekt klidně na desítky let,“ dodal o snech na nejvyšší anglickou a světově nejuznávanější ligu.

A kdyby snad někdo po mnohamilionových investicích a slovech plných vášně přece jen ještě stále pochyboval, sobotní vítězství stvrzující postup a vítězství v National League muselo přesvědčit i nejzatvrzelejší odpůrce. Rozhodčí odpískal konec, fanoušci Wrexhamu vtrhli na hřiště a Rob McElhenney s Ryanem Reynoldsem slavili se slzami v očích – a nejen s těmi. „Všechny moje věci jsou cítit po šampaňském, pivu a trávníku. Směju se a brečím najednou. Tohle město a tenhle sport jsou jedny z nejromantičtějších věcí na světě,“ rozplýval se Reynolds na Instagramu.