Fotbalová ruka boží. Památný dres Diega Maradony z roku 1986 se vydražil za stovky milionů

„Nebylo to jako porazit fotbalový tým. Bylo to jako porazit celou zemi.“ Fotbaloví fanoušci si možná vzpomenou na větu Diega Maradony, kterou pronesl ve své autobiografii v souvislosti s vyhroceným čtvrtfinálovým kláním mistrovství světa v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií. Teď tento legendární zápas znovu ožil, nikoliv však na hřišti, ale v aukci. Za více než 200 milionů korun se totiž vydražil Maradonův dres, ve kterém dal Angličanům gól rukou a přispěl k cennému vítězství svého týmu.

Fotbalové dějiny skrývají několik naprosto úchvatných zápasů, je ale dost možné, že žádný ještě netrumfl ten, na který bude anglický národ napořád vzpomínat. Psal se 22. červen roku 1986, když se na stadionu v hlavním městě Mexika postavily ve čtvrtfinále mistrovství světa dva silné týmy – Argentina a Anglie. Tehdy byla Argentina favoritem. Proč? Protože měla Diega Maradonu, který je považován za nejlepšího fotbalistu všech dob.

Přes 114 tisíc diváků slyšelo úvodní hvizd rozhodčího a týmy v modrém a bílém se rozběhly vstříc vítězství. Zápas měl ten správný spád – hrálo se ze strany na stranu a tvrdě. A to dalo se to očekávat. Ostatně mezi Argentinci a Angličany dlouho panovala nejen fotbalová rivalita, ale celkově nesmírně napjaté vztahy, které čtyři roky předtím vyhrotil konflikt o Falklandy.

Po 51. minutě utkání přišel moment, který změnil celý vývoj hry. Maradona si před brankářem povyskočil nad vykopnutý balón… a skóroval. Stadion začal šílet, ovšem nejen radostí, ale také obrovskou frustrací. Primárně z řad anglických fanoušků. Maradona totiž sice dostal míč za brankovou čáru, ale nepovoleným způsobem, respektive levou rukou. Vznikla tak jedna z nejslavnějších fotbalových legend o gólu, který podle Maradonových slov pomohla dát ruka boží.

Rozhodčí si ovšem ruky – ani božské, ani Maradonovy – nevšiml, proto branku uznal. O zhruba čtyři minuty později přišel další zlom a znovu z kopaček fotbalového krále. Maradona ladně prokličkoval mezi pěti anglickými hráči a zvýšil trefou, pro kterou se vžilo pojmenování gól století, na 2:0. Angličané pak snížili na 1:2, ale vítězství, postupu a triumfu na mistrovství Argentiny už nezabránili. Ovšem ještě předtím, než se všichni hráči odebrali do kabin, vyměnil si Maradona dres s anglickým záložníkem Stevem Hodgem.

Ten patrně už tehdy tušil, jak obrovskou cenu bude dres mít. O několik let později jej Hodge umístil do Národního fotbalového muzea v Manchesteru, kde byl vystaven poslední dvě dekády. Teď ovšem místo mění – fotbalista ho totiž odnesl do aukce v síni Sotheby’s, která minulý měsíc zahájila jeho dražbu. A ta byla uzavřena nad očekávání.

„Byl jsem hrdým majitelem tohoto předmětu více než 35 let, od doby, kdy jsme si s Diegem vyměnili dresy po onom slavném zápase. Bylo mi absolutní ctí hrát proti jednomu z největších a nejlepších fotbalistů všech dob. Bylo mi potěšením se o jeho dres v posledních dvaceti letech dělit s veřejností. Má hluboký kulturní význam pro fotbalový svět i obyvatele Argentiny i Anglie,“ řekl Hodge pro Sotheby’s.

Kus fotbalové historie se nakonec vydražil za 9,3 milionu dolarů (216 milionů korun) a podle Sotheby’s jde o nejcennější sportovní sběratelský předmět, který byl v aukci vydražen. Dosavadní rekord v prodeji jakéhokoliv dresu držel ten, který nosila baseballová legenda newyorských Yankees Babe Ruth. Jeho dres byl v aukci v roce 2019 prodán za 5,6 milionu dolarů.