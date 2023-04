Fotbalová Slavia má nového CEO. Vedle Jaroslava Tvrdíka se jako muž č. 2 postaví Martin Říha

Jedním z klíčových manažerů fotbalové Slavie byl posledních osm let Tomáš Syrovátka. Po boku klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka dohlížel jako místopředseda představenstva na četné sportovní úspěchy týmu, který získal čtyři mistrovské tituly, přidal tři triumfy v domácím poháru a také se několikrát kvalifikoval do evropských pohárů, jednou dokonce do prestižní Ligy mistrů. Teď se rozhodl bývalý investigativní novinář Syrovátka po více než sedmi intenzivních letech v nejužším vedení Slavie skončit. Vedle Jaroslava Tvrdíka se nově jako druhý nejvýše postavený muž v klubové hierarchii postaví Martin Říha, stávající sportovně-technický ředitel.

Jaroslav Tvrdík, který je zástupcem majoritního akcionáře Slavie, čínské společnosti Citic Europe Holdings, zůstává předsedou představenstva a strategicky nadále řídí celý klub. Role prvního místopředsedy představenstva se nově místo Tomáše Syrovátky ujme Martin Říha, který zároveň nastupuje jako nový CEO, tedy výkonný ředitel. V této pozici bude mít na starosti zejména každodenní fungování klubu, který je v průběžné tabulce nejvyšší domácí soutěže na prvním místě, stejně bodů má druhá Sparta. Syrovátka zůstane jako řadový člen představenstva.

„Tomáš byl mým klíčovým spolupracovníkem při záchraně klubu a v mimořádně úspěšné éře Slavie v posledních letech. Patří mu poděkování akcionářů a všech červenobílých fanoušků. Respektuji jeho rozhodnutí, ale těším se na další spolupráci v představenstvu SKS. Náš přístup inspiroval mnohé kluby ve střední Evropě, protože jsme dokázali, že i tak malý klub v porovnání s evropskými velkokluby se může pravidelně účastnit a postupovat do dalších kol prestižních evropských fotbalových soutěží,“ poděkoval Syrovátkovi šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Do Edenu, kde Slavia hraje své domácí zápasy, přišel Tomáš Syrovátka v roce 2015. Tehdy byl jako manažer odpovědný za marketing a komunikaci s novináři a fanoušky. O rok později se posunul do pozice místopředsedy klubu, v níž setrval až doteď. „Jsem nesmírně vděčný za to, že mi Jaroslav Tvrdík před více než sedmi lety dal příležitost být u záchrany a následného historického rozkvětu mého milovaného klubu. A že jsem měl tu čest stát po jeho boku. Po více než sedmi letech nonstop práce jsem se rozhodl zvolnit a věnovat se kromě klubu i svojí rodině a zdraví,“ uvedl Syrovátka.

Martin Říha, který nastupuje na jeho pozici, se do klubového představenstva posunul koncem loňského roku, kdy se poprvé začalo mluvit o možných změnách v nejužším vedení. Nyní je z vystudovaného právníka, který byl dosud ředitelem sportovně-technického oddělení a generálním sekretářem, ve Slavii fakticky muž číslo dvě. Zkušenosti si přináší rovněž z legislativně-právního oddělení Fotbalové asociace České republiky (FAČR), které vedl, a pozice člena odvolací komise FAČR. Právě Tomáš Syrovátka byl tím, kdo ho do Slavie na začátku roku 2020 přivedl.

„Nesmírně si vážím možnosti stát v čele nejstaršího profesionálního klubu v České republice. Pevně věřím, že společně s celým červeno-bílým týmem navážeme na slavné historické i novodobé úspěchy,“ řekl Martin Říha. Vedle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka, prvního místopředsedy Martina Říhy a Tomáše Syrovátky zasedají ve slávistickém statutárním orgánu jako řadoví členové ještě Jiří Bílek, Tomáš Bůzek, Daniel Konrád a Yansong Liu, strategický ředitel Citic Europe Holdings. Také on se stejně jako Říha k představenstvu připojil loni v prosinci.