Four Seasons slaví 20 let. Okusili jsme, zda první pětihvězda v Praze pořád patří mezi špičku

V hlavním městě Česka je jen málo míst, z nichž by se dalo během jednoho přelétnutí zleva doprava obdivovat Karlův most, barokní kostel svatého Mikuláše, nespočet červených střech Malé Strany a nad nimi strmící dominantu, katedrálu svatého Víta s Pražským hradem. Jedním takovým je hotel Four Seasons, který letos slaví významné jubileum – v Praze totiž vyrostl přesně před dvaceti lety, kdy se stal prvním pětihvězdičkovým hotelem v našem hlavním městě. A my jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak zde výročí slaví.

Do hotelu se vydáváme jedno deštivé odpoledne, kdy útočiště v podobě přepychového ubytování vítáme více než kdy jindy. Vcházíme do prostorného lobby, které probarvuje květinová výzdoba připomínající japonskou ikebanu, vznášející se v průhledných vázách naplněných vodou. Na recepci nás vítá Tereza Gladisová, která v pražském Four Seasons působí v PR týmu.

Vysvětluje nám, že vstupní branou Four Seasons je moderní budova, která vznikla proto, aby propojila všechny objekty. Pokorně se schovává za budovou renesanční a díky své nenápadné fasádě pískové barvy nikterak nenarušuje ráz okolní zástavby, naopak s ní již dvě desítky let přirozeně splývá.

„Další část hotelu je tvořena renesanční budovou – v té byly původně klasické pražské byty, takže i jednotlivé pokoje mají ráz rezidenčního bydlení s vysokými stropy. Pak tu máme neoklasicistní budovu, která je mezi našimi hosty vůbec nejoblíbenější, a budovu barokní, kde je také samostatně stojící vila – původně šlo přitom o rybářský domek,“ vyjmenovává Gladisová.

Foto: Four Seasons V renesanční budově se nacházejí pokoje připomínající historizující pražské byty

My zůstáváme v budově moderní, jelikož právě v té se nachází náš pokoj s výhledem na řeku. Zdejší pokoje mají klasický, čistý design, typický pro hotel Four Seasons. A právě pohled na neustále ubíhající Vltavu je ústředním tématem balíčku, který se nese v duchu oslav dvaceti let výročí hotelu – všechny pokoje, které jsou jeho součástí, spojuje tento výhled.

„Neslavíme totiž jen dvacet let hotelu, slavíme také Prahu. A jelikož se nacházíme u řeky, přímo v centru dění, chtěli jsme, aby si naši hosté mohli užít naše krásné město všemi smysly. Vytvořili jsme tak balíček Eternal Beauty, který jim to umožní,“ přibližuje Gladisová, když vcházíme do pokoje.

Věčná krása stověžaté metropole

První smysl si hned začíná užívat výhled na Vltavu a historické jádro města za ní. Vzápětí se hlásí o slovo čich, jelikož pokoj je provoněný příjemnou vůní, kterou zde rozprašují pokojské. Vůně vznikla přímo na míru výročí hotelu ve spolupráci s parfumérem Michalem Čechem. „Michal byl náš hlavní nos a inspiroval se českou přírodou. Ve vůni jsou tak akcenty dubu, fialky, májových růží a zralých švestek,“ říká Gladisová.

Na stole je kromě interiérové vůně položený také gramofon a vedle něj deska, která je další součástí výročního balíčku. Na černém vinylu je zapsaná skladba zkomponovaná českým skladatelem a klavíristou Tomášem Kačem. A protože prim tady hraje naše nejdelší řeka, skladbu nazval Eternal Beauty of Vltava – jde o soudobou variaci na Vltavu od Bedřicha Smetany. Zatím se však nemůžeme ponořit do jejích tónů, jelikož nás po rychlém zabydlení čeká důkladná prohlídka hotelu.

Při procházení chodbami nás těší, že to ve Four Seasons po dlouhých měsících omezeného cestovního ruchu víří životem. „V současnosti máme skvělou obsazenost. Vrací se nám na čísla z roku 2019 a zrovna příští týden nás čeká jeden z těch nejvíce obsazených v roce,“ usmívá se naše průvodkyně, když nám otevírá dveře do jednoho z pokojů v neoklasicistní budově. V té se nachází také prezidentské apartmá, které má z ložnice výhled na Karlův most a z ložnice přímo na Pražský hrad.

Gladisová vzápětí dodává, že do původních kolejí se vrátilo i složení zdejší klientely, kterou tvoří převážně Američané, dále Evropané a obyvatelé ze Středního východu. Po pandemii se ale objevilo podstatně více hostů z Izraele a také více Čechů. Během nepříznivého období se totiž ve Four Seasons šikovně přizpůsobili situaci a vytvořili speciální nabídku pro místní klientelu v rámci kampaně Praha na dlani.

„Skvělé je, že nám tihle klienti zůstali. Vrací se, stejně tak navštěvují i naši restauraci CottoCrudo. Z velké části jde o páry, ale také lidi, kteří sem jezdí za byznysem. Kampaň Praha na dlani byla velká, takže je vidět, že se nám podařilo Four Seasons úspěšně přiblížit domácí klientele,“ říká Gladisová.

Foto: Four Seasons Součástí výročního balíčku Eternal Beauty je interiérová vůně na míru

Pandemie přitom nebyla jediná výzva, které prestižní hotel musel během své existence čelit. Své dveře otevřel prvním hostům v roce 2001. Člověk tak nemusí být velký pamětník, aby se mu vybavily povodně z roku 2002. Vltava je sice jedním z významných symbolů Česka a inspirací umělců, zároveň ale dokáže nemile zaskočit – hotel tak musel mít po ničivém řádění jejích vod deset měsíců zavřeno.

„Za dvacet let jsme se potýkali s několika náročnějšími obdobími. V roce 2008 nás zasáhla finanční krize, v roce 2020 přišla pandemie, která zcela zastavila turistický ruch… Všechna jsme ale dokázali překonat,“ doplňuje Gladisová.

V tom pomohli právě hosté, díky kterým mohli v pražském Four Seasons ustlat již milion postelí, dveřmi pronést 1,5 milionu kufrů a naservírovat 700 tisíc snídaní, 70 tisíc z nich do postele. Jeden zdejší pobyt dokonce trval osmnáct měsíců. Proto se vedení hotelu v čele s generálním ředitelem Martinem Dellem rozhodlo uspořádat pro své věrné klienty a partnery v rámci oslav také slavnostní galavečer v pražském Rudolfinu.

„Součástí galavečera, který proběhne 22. října, bude koncert České filharmonie a náš šéfkuchař Marco Veneruso společně s prvním šéfkuchařem hotelu Vitem Mollicou připraví pro tuto příležitost jedinečnou večeři. Půjde skutečně o velkolepou událost, na kterou se dlouho moc těšíme,“ říká Gladisová.

Šéfkuchař s michelinskými ambicemi

Právě kulinářská stránka, kterou Gladisová naťukla, je od počátku důležitou součástí hotelu. Zdejší restaurace CottoCrudo v roce 2009 získala první michelinskou hvězdu nejen pro Prahu, ale pro celou střední Evropu. Úspěch se podařil někdejšímu kuchaři Andreovi Accordimu, který v hotelu začal vařit právě s touto ambicí. Po jeho odchodu však restaurace o hvězdu přišla, současný šéfkuchař, michelinský Marco Veneruso, má však stejné cíle jako jeho kolega Accordi.

Mezi jeho velmi ambiciózní počin patří restaurace Miru, která se nachází na střešní terase hotelu a otevírá se z ní výhled, který lze vystihnout jen klišovitou větou, že tady máte Prahu skutečně jako na dlani. Restaurace, jejíž jméno znamená v japonštině výhled, je sezónní a závislá na počasí, v době naší návštěvy tak nemůžeme nahlédnout do jejích tajů. Gladisová nám je ale velmi barvitě popisuje.

„V Miru máme jen čtyři stoly, takže je to velmi privátní záležitost. Terasa totiž není tak velká a my jsme zde chtěli vytvořit takovou japonskou oázu. Probíhají zde pouze degustační večeře, které začínají v šest hodin večer welcome drinkem na recepci a v 18.30 se začínají podávat jídla. Ta se nesou v duchu japonské kuchyně.“

Foto: Four Seasons Na střeše hotelu se nachází sezónní restaurace Miru

Protože máme z povídání o kulinářském kouzlení současného šéfkuchaře hlad, vede nás Gladisová do zdejší restaurace, kde se posilňujeme kávou a dezertem, který je rovněž součástí balíčku Eternal Beauty a který vytvořila šéfcukrářka hotelu. Stejně jako v interiérovém parfému se i v dezertu objevují symboly české přírody: fialky, české bylinky, ostružiny nebo švestky. Jde o panna cottu na lehkém korpusu, ozdobenou kvítky a ovocným pyré.

Poslední částí našich hotelových toulek je spa, které má na starosti energická Zuzana Škoríková. Po prvních větách je zřejmé, že jde o ženu na svém místě. Zapáleně nám vysvětluje nám, jaké procedury si lze v lázních s výhledem na řeku, Malou Stranu a Pražský hrad užít – jako kdyby pohled sám o sobě nebyl dostatečně relaxační. Gladisová poukazuje na název spa Ava, který ocení nejeden milovník lingvistiky.

„Ava je keltské slovo pro vodu, proto jsme zvolili právě tento název. Jednotlivé pokoje, kde se věnujeme různým procedurám, jsou pojmenované podle českých řek, takže si můžete všimnout, že jejich názvy končí právě na ‚ava‘ – Vltava, Sázava, Svitava… Stejně tak i kosmetika, se kterou naše kosmetičky pracují, Omorovicza, je postavená na blahodárných účincích minerální vody,“ poodkrývá.

Vodní element je tak protkaný celým pražským Four Seasons, jelikož exkluzivní poloha kousek od Vltavy je pro hotel naprosto zásadní. My se tak ponořujeme do vodního opojení ve spa, kde si kromě sauny a parní lázně můžeme zaplavat také v krytém bazénu. Po důkladné relaxaci se odebíráme na pokoj, kde si konečně pouštíme skladbu Eternal Beauty of Vltava, rozprašujeme kolem sebe vůni a z postele si vychutnáváme výhled na stověžatou, jejíž světla se odrážejí v řece za okny.