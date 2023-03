Francie vyhlásila konec jednorázovému nádobí. To z McDonald’s se lidem líbí tolik, že ho kradou

Jednorázové nádobí už ve francouzských restauracích řetězce McDonald’s nepotkáte. Namísto toho v nich narazíte na umělohmotné vroubkované obaly a kelímky a možná zaslechnete hučení myček, do nichž po použití putují. Ve Francii totiž od letošního ledna platí zákon, který zakazuje restauracím s více než dvaceti místy k sezení používat jednorázové obaly. Ani papír a dřevo totiž nejsou příliš ekologické, když po použití putují do spalovny nebo na skládku. A zdá se, že na udržitelnější časy se blýská i v restauracích se zlatými oblouky v Česku. Nehledě na to, kdy u nás vejde v platnost stejný zákon.

Vláda prezidenta Emmanuela Macrona bere Pařížskou dohodu o omezení emisí oxidu uhličitého vážně. V roce 2020 proto představila seznam environmentálních směrnic, které zahrnují stovky změn vztahujících se k jejich snížení. Ty vytyčují i cíl do roku 2040 zcela upustit od výroby jednorázových plastových obalů a nádobí, s čímž souvisí i dlouhodobá propagace recyklování a znovupoužitelných výrobků.

Aktuální zákon zakazující používání veškerého jednorázového nádobí se vztahuje na všechny podniky, které usadí více než dvacet hostů. Jakmile si bude chtít zákazník sníst jídlo přímo v jeho prostorách, nedostane nápoj v papírovém kelímku, jídlo v papírové krabičce a k němu bambusový příbor. Všechny fastfoodové řetězce, ale také kavárny, pekárny či kantýny jsou totiž od ledna vybaveny znovupoužitelným, snadno omyvatelným nádobím.

Bez přehánění jde o revoluci na poli stravování a ochrany životního prostředí. Ve Francii funguje podle serveru The Guardian třicet tisíc fastfoodových restaurací, které vyprodukují asi 180 tisíc tun odpadu ročně. Více než polovina přitom pochází ze stravování přímo v nich. Jde převážně o umazané papírové obaly, brčka a dřevěné příbory, které kvůli velké míře znečištění nelze dále recyklovat.

Nakládání s odpady má ale podle nových francouzských směrnic stát co možná nejvíce na cirkulárním přístupu. Cokoliv jednorázového, ať už z jakéhokoliv materiálu, je totiž neekologické. A i když na nové obalové paradigma musely ve Francii povinně naskočit všechny řetězce včetně Burger Kingu, Starbucksu či Subwaye, světla reflektorů se upřela hlavně na McDonald’s. Prezident Macron totiž na svém Twitteru přesdílel příspěvek jednoho z hostů řetězce, který obdivoval nové omyvatelné nádobí.

La loi anti-gaspillage, ce n’est pas seulement la fin des pailles en plastique. Observez autour de vous : en France, les changements sont à l'œuvre pour faire évoluer nos modes de consommation et réduire nos déchets. On pousse pour le faire au niveau mondial. Changeons la donne ! https://t.co/sd0YRRv1ko — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2022

„Zákon proti odpadu neznamená konec pouze pro plastová brčka. Podívejte se kolem sebe: ve Francii probíhají změny našich zažitých vzorců spotřeby, které sníží množství odpadu. Snažíme se o to globálně. Pojďme to změnit!“ apeloval Macron na svém účtu. Na fotce u příspěvku jsou vidět hranolky v červeném umělohmotném obalu a nápoj v plastovém kelímku. Tvrdý omyvatelný plast musí host po konzumaci odložit do nádoby, na které je napsáno, že z ní putují do šedesátistupňové vody.

Do papíru mohou restaurace balit jen burgery či wrapy, zatímco hranolky, nugetky, saláty, pizza, zmrzlina či nápoje už patří jen do znovupoužitelných obalů. Zákon se ale nevztahuje na jídlo, které si zákazník objednává s sebou. Francouzské ekologické nevládní organizace, jako je například Zero Waste France, ale podle serveru The Guardian doufají, že budou mít zákazníci v budoucnu možnost využívat také zálohované obaly, které by fastfoodové řetězce zbavily odpadu téměř úplně.

Stejný bezodpadový princip by mohlo začít uplatňovat i české a slovenské zastoupení společnosti McDonald’s. „Udržitelnost a obalová politika je i pro nás v České republice a na Slovensku jedním z hlavních témat, kterým se dlouhodobě věnujeme. Náš strategický přístup je nečekat na zákonná ustanovení, ale činit konkrétní kroky k šetrnějšímu podnikání hned, jakmile je to možné. V rámci McDonald’s dochází ke sdílení praxí a zkušeností z nejrůznějších trhů včetně Francie,“ komentuje Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s pro Česko a Slovensko.

Nyní se však čeká na výsledky testu nejen ve Francii, ale například i ve Velké Británii, kde se obalové strategie také mění. A na jejich základě bude řetězec na domácí půdě a na Slovensku podnikat další kroky. A stejně jako v zahraničí se i na našem trhu počítá s četnými investicemi. „Konkrétní výši je v tuto chvíli těžké stanovit, záleží to na konkrétním řešení. Ale na základě zkušeností zahraničních kolegů mohu říci, že se bavíme o investicích v řádu desítek milionů korun,“ dodává Pajurková.

Z testování nové odpadové politiky ve Francii po poměrně krátké době vyplývají první problémy, na něž nový zákon narazil a ze kterých se mohou jiné státy poučit. Server Le Parisien například informoval o tom, že se podniky potýkají s krádežemi nádobí. Zdá se, že designérům v McDonald’s se podoba umělohmotného nádobí podařila až příliš, jelikož z krádeží nádobí právě z jeho restaurací se stal malý fenomén. Aby společnost mizení nádobí zamezila, musela vytvořit speciální komunikační kampaň, ve které hosty informuje o tom, že má zůstat v restauraci.

S tou tak bude muset nejspíš počítat i české a slovenské zastoupení společnosti, jelikož pro zavedení znovupoužitelných odpadů podle slov Pajurkové s velkou pravděpodobností využije globální zdroje. Tedy stejný, pro hosty zřejmě atraktivní design.

Většina restaurací zvolila nejméně nákladný tvrdý plast, který se rychle opotřebovává a hrozí, že znovupoužitelný bude jen krátkou dobu.

Pro jednotlivé franšízanty je také velmi nákladné zavedení udržitelnějšího způsobu stravování – podle deníku Financial Times musí jedna restaurace do zaškolení personálu, infografik pro zákazníky, ale také do pořízení myček a na následné mytí, sušení a skladování nádobí, investovat asi 15 tisíc eur, tedy v přepočtu kolem 350 tisíc korun.

S negativní stránkou očekávaných i nečekaných nákladů jdou ruku v ruce také zvýšené náklady na spotřebu elektřiny a vody. Podle studie Evropské aliance výrobců papírových obalů vznikne jejich zvýšenou spotřebou téměř třikrát víc emisí oxidu uhličitého než v případě, kdy se používají jednorázové papírové obaly. Mytím obalů se navíc spotřebuje 3,4krát více vody. Většina restaurací navíc pro náhradu papíru a dřeva zvolila nejméně nákladný tvrdý plast, který se rychle opotřebovává a hrozí, že znovupoužitelný bude jen krátkou dobu.

I přes zmíněné obavy chce Evropská komise jít ve šlépějích Francie. V listopadu 2022 tak navrhla novou směrnici, která by jednorázové nádobí zakázala v restauracích všech unijních států. Pokud s ní členské země budou souhlasit a najde se shoda i v Evropském parlamentu, mohla by vstoupit v platnost po roce 2025. Jednotlivé země tak nyní budou sledovat, jak se vyvíjí situace ve francouzských fast foodech, kantýnách a kavárnách.