Fronta na novou školku za 100 milionů. Ve Varnsdorfu vzbudila ohlas netradiční oválná budova

Uložit 0

Školky jsou v Ústeckém kraji nedostatkovým zbožím. Ta poslední, která se na konci února slavnostně otevřela ve Varnsdorfu, je tedy vítaná sama o sobě. Bonusem je to, že ji město svěřilo do rukou architektonického studia. Na severu tak vznikla netradiční školka pro padesátku dětí. Stavěla se skoro čtyři roky a celý projekt vyšel na sto milionů korun.

Škola má oválný tvar, třídy tak dokola obklopují travnatou venkovní elipsu uprostřed, díky čemuž se dovnitř dostává dostatek světla. Budova je postavená z betonu. Třídy, stejně jako kanceláře jsou vybavené dřevěným nábytkem a děti mají kromě nich k dispozici také zahradu s herními prvky, kde jsou vysázené stromy a keře. Kromě toho má školka také atrium, kde se mohou konat třeba divadelní představení. Součástí je ale také moderní gastroprovoz.

„Školka disponuje vstupním prostorem se šatnou, multifunkčním sálem s pianinem, na který navazují dvě oddělení celkem pro padesát dětí,“ uvádí pro CzechCrunch tiskový mluvčí města Tomáš Secký. Ačkoli slavnostně otevřená školka už byla, do plného provozu se dostane až během dubna.

„Půdorys ve tvaru elipsy s vnitřním atriem reaguje na přirozenou trajektorii běhu dítěte a hravost. Variabilita interiéru pak vychází vstříc potřebám dětí,“ popisuje studio RG architects, které za návrhem stojí. Architekt Radomír Grafek dodává, že návrh nebyl prvoplánový. Nejdřív prý vznikl jakýsi vláček, který by se vešel na pozemek.

„První skici sahají až do roku 2014, tehdy jsem měl v ateliéru studenta architektury, který stříhal různá kolečka. Byl jsem naštvaný, že nic nedělá a musím ho platit, pak jsme to ale dali dohromady, spojili to a vznikl nám z toho tento organický tvar školky,“ popisuje Grafek.

Město novou mateřskou školku zafinancovalo díky penězům z evropských dotací. Ze 100 milionů, které projekt stál, pokryly dotace 65 milionů. V posledních letech se díky finanční injekci z Evropy podařilo jen v Ústeckém kraji udělat až patnáct projektů výstavby, rekonstrukce nebo nákupu vybavení do mateřinek.

Ve Varnsdorfu to nebylo jednoduché. Se stavbou se začalo v roce 2020. Zatímco na začátku se stavaři potýkali s přeložkami sítí, pak přišel covid a konflikt na Ukrajině. S tím přišla inflace i vyšší ceny stavebního materiálu. „To všechno byly věci, které výstavbu školky komplikovaly a zároveň prodražovaly,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Školka v Západní ulici bude fungovat jako odloučené pracoviště Mateřské školy Čtyřlístek. Novostavba je jednou z největších investičních akcí města za poslední dobu a ve městě byl o ni takový zájem, že ji před otevřením radnice otevřela k prohlídce pro veřejnost.