Funguje jako hlavní nádraží, místo vlaků ale propojuje data. Český startup využívají firmy v 55 zemích

Firemní data od produktů přes kontakty, mzdy a faktury až po marketing bývají rozložená v desítkách různých nástrojů, často navíc duplicitně. Český Boost.space proto vyvíjí platformu, která je centralizuje na jedno místo, aby je bylo možné propojovat, automatizovat, analyzovat a sdílet. Nástroj využívají klienti ve více než pětapadesáti zemích po celém světě a v dalším rozvoji startupu pomohli také investoři, kteří mu poslali téměř dvacet milionů korun.

Při vysvětlování, jak Boost.space funguje, si jeho zakladatel Tadeáš Marek pomáhá s příměrem k železniční dopravě. Koleje historicky nejdřív vznikaly účelově, když propojovaly konkrétní města a lokace. S rozšiřováním sítě se ale začala stavět přestupní nádraží, aby koleje nevedly ze všech stanic do všech stanic – to by pak všude byly jen koleje.

„My plníme úlohu hlavního nádraží,“ říká Marek s tím, že Boost.space data z více než 1 100 různých nástrojů centralizuje a organizuje na jednom místě, které pak slouží jako základní zdroj, v IT terminologii označovaný jako Single Source of Truth. Pokud tak firma například aktualizuje cenu konkrétního produktu v jednom nástroji, informace se automaticky přepíše i ve všech ostatních, což má šetřit čas i peníze, ale také umožňovat rychlé rozhodování.

Podobně fungujících řešení přitom na trhu existuje několik, například také původem český Make, jenž na trhu vznikl pod jménem Integromat a zakladatelé jej před třemi lety prodali za miliardy korun. Samotný Boost.space má právě Make zabudovaný ve svém systému, kde funguje jako motor, a startup nad ním staví svůj pokročilejší produkt.

Foto: Boost.Space Vedení startupu Boost.Space

Myšlenka na rozběh vlastního byznysu Marka napadla během jeho působení v tradičním českém výrobci aut a motokár Praga Global. „V automotive odvětví figurují tisíce náhradních dílů, které je třeba neustále přeceňovat a změny sdílet s dealery. Ti pak zpracovávají objednávky a mají data o prodeji, demografii zákazníků, jež jsou klíčová pro růst firmy,“ popisuje Marek, jenž si uvědomoval, že s problémem nedostatečné agregace dat se nepotýká pouze jeho firma.

Před pěti lety proto ze svých úspor najal několik programátorů. „Na trhu už sice figurovali lídři, kteří začínali s automatizací a postupně propojovali jednotlivé aplikace, představa datové centralizace se ale tehdy mnohým zdála směšná. Zatímco ostatní tedy teprve zjišťovali, jak postavit koleje, my už stavěli nádraží,“ vrací se k příměru Marek. Postupně tak Boost.space začal nabírat první zákazníky včetně Pragy a byznys rostl.

Startup podpořil CzechInvest, prošel akceleračním programem Start it od banky ČSOB a loni mu pomohli také investoři. Celkem 18,5 milionu korun do firmy vložilo několik jednotlivců včetně Ondreje Smoláre, ředitele miliardové slovenské IT skupiny Soitron Group, jeden ze zakladatelů e-shopu Bílézboží.cz (předchůdce Mall.cz) Petr Burcal nebo také Michael Rostock-Poplar. Valuace Boost.space je podle vyjádření vedení 125 milionů korun.

Kromě zmiňované Pragovky se mezi klienty startupu nachází i Aquamarine SPA patřící do Imaginox Group, jednoho z největších výrobců wellness, vířivek a saun v Evropě, nebo společnost BigMedia, jednička českého trhu venkovní reklamy. Celkem platformu využívá přes 900 firem z více než pětapadesáti zemí světa. Jádro byznysu ale pořád tvoří čeští zákazníci.

V řeči čísel Boost.space v roce 2019 utržil 2,8 milionu korun, o dva roky později to bylo 8,9 milionu. V meziročním vyjádření pak loni startup nerostl. „V roce 2021 jsme tlačili na prodej služeb a tvorbu nových či customizovaných funkcí. Loni jsme naopak tlačili na prodej licencí a produktu jako takového – účelně jsme omezili příjem ze služeb, abychom mohli posouvat produkt,“ říká Marek.

Letošní rok se pak má v Boost.space kromě geografické expanze nést ve znamení navyšování prodejů licencí a maximalizaci opakujících se měsíčních tržeb (MRR), kde firma očekává meziroční nárůst o 30 až 50 procent. „Poslední loňský kvartál naznačil rostoucí tendence, ve kterých pokračujeme i letos,“ shrnuje Marek.