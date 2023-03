Galaxii vládne strach. Trailer na Star Wars Jedi: Survivor láká akcí se světelnými meči i datem vydání

Pokračování akční hry Star Wars Jedi: Fallen Order z roku 2019 klepe na dveře jako imperiální stormtroopeři na přechodovou komoru korvety Tantive IV. Pokud se snad v populárním univerzu z představivosti George Lucase nevyznáte, je to narážka na úvodní scény filmové ságy Star Wars. Vojáci vedení Darthem Vaderem se tehdy na rebelskou loď dobývali opravdu vehementně. A stejně silně se teď připomíná Star Wars Jedi: Survivor, který vyjde už za měsíc.

Příběhový trailer videohry od Respawn Entertainment, která se 28. dubna objeví na konzolích nové generace i PC, opět láká do předaleké galaxie, jež úpí pod nadvládou Impéria. Jedi Survivor se odehrává deset let po vítězství sil zla ve snímku Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů a pět let po událostech první hry. Hráči se opět zhostí role učedníka řádu rytířů Jedi Cala Kestise, jenž se svými spojenci uniká před imperiálními nepřáteli, kteří chtějí kdysi mocné a čestné ochránce galaxie zcela vyhubit.

„Může se zdát, že nemáme naději. Ale nejspíš jsme konečně našli místo, kde nás Impérium nenajde,“ naznačuje pokračování příběhu sám padawan Cal. Ten byl v prvním díle nezkušeným holobrádkem, stejně jako na jeho přátelích si ale pět let na útěku vybralo daň. Je starší a drsnější – to se pozná jednak podle strniště, jednak podle toho, že jeho spolubojovnice Merrin pronáší dost možná prorocké varování: „Pohlédni do ohně. Zahřeje tě a bude ti společníkem. Ale když si nedáš pozor, vše pozře a spálí na popel.“

Ve Star Wars taková slova můžou znamenat jediné. Varování před svody temné strany mystické Síly, kterou vládnou právě (ale nejen) rytíři Jedi a jejich zlovolní protějšci Sithové. Třeba Darth Vader, s nímž Cal ve Fallen Order velice letmo zkřížil světelné meče. I na ty samozřejmě dojde, upoutávka záběry s elegantními zbraněmi z civilizovanějších časů nijak nešetří. Třeba i ukázkou spolupráce s Merrin, kdy Cal nebohého stormtroopera načne a jeho parťačka sprovodí ze světa.

První díl ale sázel nejen na šermování, a tak se i v nové upoutávce ukáže další nosný pilíř hratelnosti, řešení hádanek. Hlavní hrdina musí pro postup vyřešit méně či více složité hlavolamy, jež spočívají třeba ve správném umístění předmětu za použití telekinetické Síly. Nechybí ani akční skákačkové pasáže, v nichž mladý padawan musí prostřednictvím hráčových reflexů překonat nebezpečné úseky jednotlivých úrovní.

V nich také tentokrát bude Cala doprovázet roztomilý robotický kumpán BD-1, který slouží nejen jako další z řady oblíbených droidovských postav ikonických pro Star Wars, ale měl i praktické herní využití coby skener nebo baterka. I svou malou měrou tak BD-1 přispěl k úspěchu první hry, která už rok po vydání od Electronic Arts oslavila deset milionů prodaných kopií.

Laťka je tak pro Star Wars Jedi: Survivor nasazena vysoko nejen prodejně, ale i ohlasy kritiky. Původní Fallen Order zanechal v hráčích i recenzentech velice pozitivní dojmy. Od obou skupin má dílo studia Respawn Entertainment na serveru Metacritic, jenž sbírá hodnocení z celého internetu, kolem osmdesáti ze sta možných bodů.