Gándhí, Roosevelt, šéf tech firmy. Komedie Mythic Quest od Applu si dělá legraci ze Steva Jobse

Když se řekne komedie na Apple TV+, většinou jako první přijde na mysl Ted Lasso. Ještě před ním ale na streamovací službu dorazil seriál Mythic Quest, satira z prostředí vývoje videoher, utahující si z egoistických ředitelů, kreativních šéfů i herního průmyslu obecněji. V listopadu vyjde už třetí řada a nový trailer láká dokonce na legendární marketingovou kampaň samotného Applu.

Seriál od tvůrců kultovního sitcomu It’s Always Sunny In Philadelphia diváky zavádí do studia, které vytvořilo nejúspěšnější MMORPG hru vůbec a pracuje na jejím dalším rozšiřování. Mezi hlavní hrdiny patří kreativní šéf Ian a šéfka vývoje Poppy. Jelikož Ian je megalomanský egomaniak a Poppy velice schopná, ale neprůbojná, panuje mezi nimi neustálá rivalita a neshody. Spolu s dalšími lidmi ze studia pak seriál otevírá mnoho témat typických pro prostředí herního vývoje.

Třetí řada Mythic Questu sleduje novou firmu GrimPop Studios, kterou Ian a Poppy založili spolu – samozřejmě se horko těžko domlouvají na tom, jak ji vést. V původním studiu se mezitím ředitel David snaží o dobrý výkon v roli, jež mu dosud patřila jen teoreticky. Kolem toho se budou točit například otázky, jak videohru adaptovat do filmu nebo jestli velice atraktivní, vysoký a svalnatý Joe Manganiello dokáže uspokojit Ianovy představy o sobě samém.

Asi nejzajímavější moment celého traileru se ale objevuje hned na začátku, když spolu šéfové GrimPop Studios probírají reklamní kampaň. Návrh má mít formu série obrazů, které za sebou do řady stavějí významné vůdčí postavy z dějin – jako Gándhího, Nelsona Mandelu, matku Terezu… a na konci je samozřejmě Ian. Je to další vtip odkazující na jeho sebestřednost, ale zároveň narážka na slavné reklamy Applu.

Technologický gigant měl vždy reputaci spojenou se skvělým marketingem a zásadním důvodem pro to je právě kampaň „Think different“ – volně přeloženo jako Mysli jinak. Ta mezi jinými obsahovala několik sérií plakátů zobrazujících různé důležité postavy dějin: od politických aktivistů přes vynálezce až po umělce.

Sám Steve Jobs se mezi nimi nikdy neobjevil, z reklamy je ale jasné, že Apple a jeho ředitel se snaží s danými osobnostmi identifikovat. Vznikly i televizní reklamy, z nichž ta nejznámější hlasem vypravěče prohlašuje: „Lidé dostatečně šílení na to, aby si mysleli, že mohou změnit svět, ho opravdu změní.“ Kampaň „Think different“ patří k nejoceňovanějším vůbec, je spojená s návratem Jobse do Applu a tudíž počátkem nové éry firmy, která ji nakonec přivedla až na vrchol.

Poznámky o tom, jak je srovnání šéfa technologické firmy s geniálními hudebníky nebo Gándhím poněkud narcistní, v průběhu let zaznívaly mnohokrát. Je nicméně překvapivé, že žert v zásadě na adresu svého spoluzakladatele se tentokrát objevil přímo v seriálu, který jeho společnost produkuje. Něco podobného se nicméně neukazuje poprvé. Třeba mysteriózní sci-fi Odloučení, které Apple na své streamovací službě vydal počátkem letošního roku, silně kritizuje kapitalismus a korporátní kulturu.

Také v komedii Mythic Quest se objevují podobná témata, byť zpracovaná výrazně jiným způsobem. Místo tajemné záhady a futuristické technologie přichází soubor různých zajímavých postav, které se snaží nějak fungovat a posouvat kupředu v rámci náročného světa videoherního vývoje. Kritika přitom u seriálu chválí jak jejich jednotlivé příběhy a emoční oblouky, tak autentické výzvy, jimž čelí.

To se navíc ještě umocnilo v loňské druhé řadě, která si od některých vysloužila označení za jednu z nejlepších komedií z pracoviště. Humorné zápletky totiž doplňuje mnoho chytrých postřehů, ať už o psychologii jednotlivých hrdinů, nebo okolí, v němž se pohybují. Mythic Quest tak představuje nenáročnou zábavu, ale zároveň diváky přiměje se zamyslet. Třetí řada na Apple TV+ vychází 11. listopadu.