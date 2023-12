Gastronomická top desítka. Vybíráme pro vás ty nejlepší podniky roku 2023

Uložit 0

Konec roku znamená, že nastal čas bilancování. Redaktorka Sára Goldbergerová se proto ohlédla za všemi pětadvaceti gastronomickými newslettery Deli, které v roce 2023 přistály do schránek milovníků dobrého jídla a pití, a vybrala z nich ty nejlepší nové podniky. Výsledek potěší milovníky vytříbené kulinařiny, ale najdou si v něm něco i ti z vás, kdo raději zavítají do neformálního bistra.

Marie B.

Jako čerstvý vítr působí sesterský podnik pražské restaurace La Degustation nazvaný podle legendární české kuchařky Marie B. Za posprejovanými dveřmi se nachází interiér, který vás přenese do světa, kde zajetá pravidla gastronomického provozu příliš neplatí. Budou tady na vás trochu drzí, menu nedostanete, ale je jedno, kolikrát přijdete, protože vás pokaždé čeká neotřelá jízda. Tenhle podnik je počin, který v Česku dlouho chyběl, takže sláva a třikrát hurá.

Foto: Jakub Zeman / Ambiente V Marii B může být menu překvapením

420

Na sklonku roku se to v Praze skvělými podniky jen hemžilo. A přesně v polovině prosince otevřela nová, dlouho vyhlížená restaurace Radka Kašpárka, jejíž název odkazuje na českou telefonní předvolbu. Čtyřistadvacítka první hosty rozhodně nezklamala, naopak spíše předčila očekávání, která měli. Oproti Kašpárkovu michelinskému podniku je to tady podstatně neformálnější, porce jsou větší, rustikální a evokují staročeskou kuchyni, přitom se v nich objevují hravé suroviny. Můžeme se jen těšit, co nás tady příští rok čeká.

Foto: Restaurace 420 Restaurace 420 na Staroměstském náměstí otevírá 15. prosince

Mămăm bistro

Abychom se netočili jen kolem fine diningu, skočíme do rybníčku bister. Na jejich přídi se může hrdě tyčit Mămăm, které letos s plnou vervou otevřeli Meggie a Nugy – mladý pár, co se toho nebojí. Je to tady malé, růžovo-fialové, hravé, menu nabízí jen několik málo položek, ale ať už si dáte cokoliv, budete nadšeně jásat. Nabídku pravidelně zpestřují různými speciály, mezi nimiž rozhodně vede silný tchajwanský vývar. K tomu přidejte skvělou povahu obou majitelů a humor, se kterým vedou svůj instagramový účet, a parádní podnik je na světě.

Foto: Mămăm bistro Jedním ze zdejších chodů jsou například vietnamská žebírka

Štangl

Parta z Ambiente letos rozhodně nezahálela a do světa vyslala tolik novinek, že z toho rozum stál. Bylo patrné, že během covidových let tihle kulinární kreativci v čele s Tomášem Karpíškem hodně strádali a potřebovali se vyřádit. Zásadní proměnou prošla karlínská Eska, z jejíhož vrchního patra se stala nová restaurace šéfkuchaře Martina Štangla. Starou Esku tady nečekejte, je to zbrusu nový gastronomický koncept, který zve na jednoduchost a poctivé řemeslo. Intimní atmosféra a kuchyň jako divadlo z něj dělají rozhodně jeden z nejlepších podniků roku.

Foto: Sára Goldbergerová / CzechCrunch Houbová „větvička“ a brambory v popelu v novém podání

Slice Slice Baby

Je těžké říct, která pizza je momentálně v hlavním městě nejlepší. Jde totiž o velký závazek. A co si budeme povídat, skvělých pizz je v Praze už velká spousta, což je jedině dobře. Letos ale naprosto vybočuje projekt Kateřiny Jakusové nazvaný Slice Slice Baby. Už jen tím, jak dobře celý koncept pojala, ale především tím, jak je tady každá pizza jiná, skvělá, plná kreativity. Každý, kdo tu byl, se nemůže nabažit. A to mluví za vše.

Foto: Slice Slice Baby Katka Jakusová dělá poněkud netradiční pizzy

Alma

Úctyhodný gastronomický hub vyrostl v ulicích pražského centra, konkrétně v bloku, kde se nachází legendární kavárna Rybka a opodál hospoda Jericho. Ach, ta studentská léta! Alma je sice svým konceptem od zmíněných podniků na hony vzdálená, jde ale o místo, které odráží obrovský zápal jeho majitelů – Vojty Václavíka a Petra Němce. Vytvořili podnik, ve kterém se nachází restaurace, kavárna, klasický i vinný bar a v podzemí kulinářská laboratoř a vinný sklípek. Večeře jsou tady pokaždé zážitek a ukazují, jak světová současná česká gastronomie je.

Foto: Alma Na menu Almy jsou velmi oblíbené sladkovodní ryby

Kruh Studio

Jako úkaz působí čerstvý projekt kuchaře Petra Bartoše. Pokud už totiž máte pocit, že vás žádný podnik nepřekvapí, musíte vyrazit do jeho nové bytové restaurace. Nachází se v nejvyšším podlaží paláce Langhans, vejde se sem jen osm lidí a otevřená bude pouze do června roku 2024. Pak bude Bartoš nejspíš kočovat zase někam jinam, jak to má ve zvyku. V bytě se usadíte ke stolu přímo v kuchyni, takže můžete celou dobu sledovat, jak se tým tří kuchařských profíků činí. Kromě lanýžů a šafránu tady ochutnáte pokrmy vytvořené ze sta procent ze surovin z českých luhů a hájů a celé je to vážně velká nádhera – chuťová i vizuální.

Foto: Sára Goldbergerová / CzechCrunch Tým Kruhu tvoří pouze tři lidé

Bylo, nebylo

Aby celý letošní výběr nestál jen na jídle, chtělo by to rozvířit vody i nějakým barem. Ten nejlepší nás letos zavedl do Liberce, kde jej otevřela Eliška Hauserová se svým partnerem Martinem Havlenem. Vzali své oblíbené filmy a inspiraci, kterou načerpali ze svého putování zahraničím, a vzniklo Bylo, nebylo. Velkou výhodou jejich baru je, že tu nikdy není narváno k prasknutí, protože sem pustí jen tolik lidí, kolik tu je židlí. A i když před otevřením byli oba koktejloví samouci, menu dotáhli do nejmenších detailů a je radost ho postupně objevovat. Navíc tady i vaří, což je velké plus.

Foto: Bylo, nebylo V baru Bylo, nebylo si dáte koktejl i skvělé jídlo

Chi Xiao Mian

V Praze se letos urodil ještě jeden podnik, který přináší závan dálných chutí. Je jím bistro, kde se specializují na jídla z čínského horského města Čchung-čching. Milovníky Asie nadchlo především tím, že si tady mohou dát pokrmy, které nejspíš ani neznají nebo je ochutnali na svých cestách po zahraničí. Je to tím, že za podnikem stojí Číňanka Wen, která chtěla Česku představit chutě své domoviny a zároveň chtěla ulevit svému stýskání. Teď v zimě více než kdy jindy oceníte skvělé horké vývary s nudlemi, variace knedlíčků (také v horkém vývaru) nebo skoro až krémové nudle se zeleninou Yellow Strips.

Foto: Sára Goldbergerová / CzechCrunch V Chi Xiao Mian ochutnáte vývar jako žádný jiný

Bistro Karel

Výčet toho nejlepšího v roce 2023 uzavřeme útulným bistrem, které se otevřelo v zahradě pražského Trojského zámku. Konečně tak mají lidé důvod sem zavítat nejen v teplých měsících kvůli zoologické zahradě, ale kdykoliv během roku na skvělou snídani, oběd či večeři. A k tomu báječnou kávu a pečlivě vybrané naturální víno. Bistro Karel má prostě všechno a navrch ještě klidnou zahradu, kam rádi utečete před shonem města.