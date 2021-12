Trendy webového designu se v posledních letech vyvíjejí čím dál rychlejším tempem. Stíhat novinky, které jsou na poli uživatelského rozhraní (UI) či uživatelského zážitku (UX) budoucností, je čím dál složitější. Design a použitelnost přitom hrají klíčovou roli nejen ve vnímání daného produktu, ale i v jeho obchodním úspěchu.

V roce 2021 nakupujeme, pracujeme a používáme online služby víc než kdy jindy, proto je zásadní udržet se na vlně. Co dnes hýbe prostředím UX a UI a kam se budou tyto segmenty posouvat v nejbližších letech? O tom se ve svém komentáři pro CzechCrunch podělili Julia Mnizhek, UI Designer, a Anton Dukanich, UX Designer, ze společnosti Semrush.

***

Co vlastně zkratky UX a UI znamenají? Oba pojmy spolu velmi úzce souvisí, protože se jeden neobejde bez druhého. Uživatelské rozhraní (UI) i uživatelský zážitek (UX) jsou nepostradatelnou součástí webu, avšak zatímco UX je na první pohled neviditelné, UI vidíme hned – jde totiž o barvy, ikony, animace, tlačítka a další prvky, které vidíme, jakmile web otevřeme.

Ještě před designem uživatelského rozhraní (UI) se však řeší design uživatelského zážitku (UX). Ten se zabývá tím, jak web funguje, a jeho cílem je vytvořit co nejjednodušší a nejpříjemnější uživatelský zážitek. Pak nastupuje UI design, který zase řeší, jak web vypadá, tedy jeho grafickou podobu. A pokud se design UI i UX dobře uchopí, vede to k vyšší návštěvnosti webu či vyšším konverzím.

Uživatelský zážitek a umělá inteligence

Asi nikoho nepřekvapím tvrzením, že umělá inteligence nyní kraluje všem odvětvím, do kterých ji můžeme alespoň částečně napasovat. Nejinak je tomu v designu, kde se to dnes projevuje spíše na pomezí neuronových sítí. Jedná se o všeobecný trend v oblasti IT, jemuž se musíte dříve nebo později „podrobit“, ať se vám to líbí nebo ne.

Nejdůležitější pro designéry je proto v tuto chvíli nezaspat okamžik a pochopit, jak se data založená na bázi umělé inteligence používají. Zda jsou pro uživatele přínosná? Zda jim uživatel rozumí? Pokud je tam pochopení, umělá inteligence pomůže omezit zbytečné a rutinní úkoly, zrychlit procesy, a dokonce podnítit inspiraci.

V rámci uživatelského rozhraní se dá hovořit o tom, že weby mají pro své zákazníky čím dál jednodušší formuláře, protože spoustu věcí již dokážou sami odvodit nebo předvyplnit pomocí strojového učení. Například CAPTCHA pro rozlišení kódů bylo dřív vždycky viditelné a každý musel jejich otevřením projít, dnes už ověření probíhá samo na pozadí pomocí umělé inteligence, zatímco uživatel web prochází.

Tolerance

Tento trend je logicky na vzestupu hlavně za oceánem a v západní Evropě. Pomalu, ale jistě se však dostává i do našich končin. Když jsme například připravovali stránku Semrush Persona, obdrželi jsme od externí agentury spoustu komentářů, které se týkaly nedostatečné rasové či genderové reprezentace na obrázcích. Smyslem stránky přitom bylo vytvořit postavy, se kterými by se uživatel identifikoval a mohl dále brouzdat webem v jedné z těchto rolí.

Ačkoli jsme se snažili o co největší zastoupení různých věkových a národnostních skupin, velmi záhy jsme pochopili, že některé obrázky použité na stránce byly příliš stereotypní. Jako designér nesmím uživateli podsouvat nějaké vlastní představy – tedy tvořím obsah, který by měl být co nejvíce univerzální.

Očekává se, že zanedlouho bude tento trend jedním z klíčových prvků při práci s cílovými skupinami. Již teď opadává používání obrázků lidí z fotobank, přechází se na genderově neutrální postavičky, zvířata a grafické napodobeniny. Trendem je zkrátka zobrazovat tak extrémně disproporční ilustrace, aby podobnost s reálnými lidmi tam nebyla ani v náznaku.

Zářivé a výrazné barvy

Zde už je řeč o UI, tedy uživatelském rozhraní. Pod touto zkratkou se schovává velmi jednoduše grafické provedení, aneb co na webu hned vidíme. Použití různobarevných ilustrací, pozadí nebo elementů, které si snadno zapamatujete a se kterými budete spojovat produkt, je cesta, kterou si značky volí, aby uspěly v konkurenčním boji. Barvy, které vás odrovnají, omámí a zhypnotizují – toť vrchol snění každého UI designéra.

Od obrázků lidí z fotobank se přechází na genderově neutrální postavičky

Je dokázáno, že barvy mají vliv na naši psychiku, emocionální naladění a mohou – při jejich chytrém použití – vytvářet pozitivní asociace. Jsou tu ale jistá pravidla, která by UI designéři měli při použití výrazných barev mít na paměti.

Je například klíčové chápat svoji cílovku. Marketingový a UI design nefungují na stejných principech: když v prvním případě můžete bořit hranice a zkoušet ty nejšílenější barevné kombinace, v druhém případě musíte upřednostňovat uživatelskou přívětivost.

Přístupnost uživatelského rozhraní

V pokračování tématu tolerance a diverzity se jako neméně důležitý trend jeví accessibility neboli přístupnost rozhraní. Velká tlačítka, kontrastní a „čistý“ interface, zjednodušená grafika a v neposlední řadě také ovládání hlasem – zkrátka vše, co umožní lidem s postižením používat stránky, které pro ně často jsou natolik uživatelsky nepřívětivé, že se neobejdou bez asistence další osoby.

A když byla řeč o trendu výrazných barev, s ohledem na přístupnost je důležité nezapomínat na to, že třeba blikající uživatelské rozhraní může jistým skupinám lidí způsobit potíže.

Devadesátky a nostalgická rozhraní

Devadesátky jsou „in“, to platí i v prostředí UX a UI. V posledních několika letech vidíme záplavu webů, které vzkřísily retro uživatelská rozhraní. Glitch art, brutalistické a postmoderní detaily – to je jen několik málo příkladů, jak se elementy z 90. let odráží ve webdesignu.

V roce 2021 se tento trend přetavuje v něco míň brutalistického a víc nostalgického. Použití pixelovaných fontů (vzpomeňte si na oblíbené VHS) nebo zjednodušená až grafická 3D animace – to vše má za úkol zmáčknout emocionální tlačítko v povědomí uživatele a rozvinout s nim komorní dialog.

Podobná rozhraní, stejně jako šílené barevné kombinace, si každopádně nemůže dovolit každá firma – setkáte se s nimi hlavně u „artovějších“ projektů, například u umělců nebo designerů. Koneckonců devadesátková rozhraní nás vrací zpět ke kořenům, do dob, kdy webdesign byl teprve v plenkách a možnosti jeho vývoje se jevily neomezené.