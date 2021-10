Je to sotva měsíc, co jsme mohli spatřit hned několik nových videí z druhé řady Zaklínače. Podle Netflixu to ale stále nestačí a předkládá nový trailer, který má rozhodně co ukázat. Pokračování temného fantasy nyní odhaluje více detailů z příběhu a po záběrech napůl rozpadlého zasněženého hradu se chlubí epičtějšími vizuály. A hned v prvním záběru upoutávky je něco, co vypadá jako muž s obřími dračími křídly.

První řada seriálu Netflixu představila postavu magického zaklínače Geralta z Rivie s tváří Henryho Cavilla a několik dalších – primárně mladou princeznu Cirillu, mocnou čarodějku Yennefer a pouličního artistu Marigolda. Jejich osudy se v komplikovaném vyprávění spletly dohromady a směřují k zásadním událostem pro celý fantazijní Kontinent.

Geralt a Ciri na začátku druhé řady odjíždějí do pevnosti Kaer Morhen, kde Geralt vyrostl spolu s dalšími zaklínači. Je to místo relativně vzdálené zbytku civilizace a navíc plné zkušených bojovníků, takže by mladá princezna, již mnozí hledají kvůli její předpokládané moci, měla být v bezpečí. Ciri se zde má také naučit, jak se ubránit a zjistit, co se v jejím nitru vlastně skrývá.

Mezitím všude kolem řádí bitvy a probouzejí se další a další monstra, cítící velké změny. Po celém zemi se mluví o „konci dní“, jen typicky cynický Geralt na podobné řeči nemá čas. „Už jsem přežil tři údajné konce dní. Jsou to všechno bláboly,“ poznamenává.

Vedle jeho průpovídek nebo soubojů s fantaskními příšerami trailer ukazuje také náznaky blížící se války s Nilfgaardskou říší, ovládající severní část Kontinentu. Zde by měla významnou roli sehrát čarodějka Yennefer, titulním zaklínačem (spoiler) považovaná za mrtvou. V upoutávce se konečně objevuje i hudebník Marigold, který se dosud po první řadě jakoby vypařil.

Jak už víme, v centru všeho dění bude princezna Ciri. Ačkoliv se z ní stane bojovnice, která se o sebe dokáže postarat, její osud však možná dalece přesahuje její i Geraltovu kontrolu. Zaklínač se pro ni postupně stane otcovskou figurou se silnou motivací ji ochránit, v traileru ale zaznívá: „Pokud je pravda to, co mi říkáš o moci té dívky, nemůžeš jí nijak pomoci.“

Jelikož se jedná o náročný seriál s rozsáhlou produkcí a speciálními efekty, u pokračování Zaklínače se počítalo s nezvykle delší prodlevou mezi řadami. Natáčelo se z velké části ve skutečných přírodních lokacích Velké Británie, přičemž filmový štáb a herci se postupně vydali na patnáct různých míst. V seriálu se objeví 89 herců (plus davové scény) a pracovalo na něm ještě dalších 1 200. Na YouTube je krátké video z natáčení.

Při takových číslech je jasné, že pandemie a s ní spojené karantény produkci výrazně zasáhly, na dlouhé měsíce musela být dokonce zastavená úplně. I když se tedy natáčet začalo už na počátku loňského roku, oficiálně dokončeno bylo až letos začátkem dubna. Od té doby probíhá složitá postprodukce. Na Netflix druhá řada Zaklínače dorazí konečně 17. prosince, skoro přesně dva roky po té první.