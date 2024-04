Gesto, kterým si Messi ještě víc znepřátelil Madrid. Drze svlečený dres zaplavil celý internet

Uložit 0

S kamennou tváří přiběhl k sektoru domácích, sundal si dres, natáhl ho před sebe a jen si užíval výrazů překvapených a naštvaných příznivců Realu Madrid. Právě totiž vstřelil gól, který se zapsal do dějin – ne nutně proto, že byl jubilejní, výherní a důležitý pro další vývoj sezóny, ale především proto, jak drze a zároveň skvěle ho oslavil. Momentkou pobláznil jak fotbalové fanoušky, tak celý internet, který hvězdného Lionela Messiho odměnil zábavnými kolážemi.

Před pár dny to bylo přesně sedm let od okamžiku, který obletěl sportovní svět. Na stadionu Santiaga Bernabéua v Madridu se 23. dubna 2017 hrálo v pořadí 174. El Clásico, tedy ostře sledované klání mezi dvěma nejúspěšnějšími fotbalovými kluby Španělska, Realem Madrid a Barcelonou. Tehdy ještě s Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim.

Katalánci potřebovali vyhrát, aby udrželi naději na zisk trofeje pro mistra ligy, na kterou si brousil zuby právě madridský bílý balet. Byl to zápas ve vším všudy, zkrátka další vyhrocené El Clásico s narvanými ochozy, nevybíravými zákroky a množstvím gólů. Už se blížil konec a stav byl nerozhodný 2:2, pro Barcelonu prakticky prohra. Jenže v tom to přišlo…

Druhá minuta nastaveného času, dokonalá přihrávka Jordiho Alby, Messi u balónu, střela, gól, 3:2 pro Barcelonu, stadion v totální euforii a zklamání současně. Mistr světa z Argentiny si připsal jubilejní pětistý gól v dresu Blaugranas, vybojoval pro svůj tým šanci na zisk ligového titulu a především si znepřátelil příznivce Realu Madrid tak jako nikdy předtím.

On this day in 2017, Lionel Messi scored THAT late winner in the El Clasico, which led to THAT celebration 🥶pic.twitter.com/nhIVDZyqnu — SPORTbible (@sportbible) April 23, 2024

Ihned po vstřelení branky totiž přiběhl k sektoru domácích, svlékl dres a nestydatě ho natočil tak, aby všichni viděli, kdo je tady pánem. Jinak klidný a pokorný Messi udělal gesto, které se stalo jedním z nejpamátnějších momentů v historii zápasů El Clásico. Ne-li v celé španělské fotbalové lize. Že obletělo titulní strany všech sportovních médií, o tom ani nemusí být řeč.

Proč to udělal, ví jen on sám. Není třeba ale mít vysokoškolský titul k tomu si jeho rozhodnutí vydedukovat. Madridští neměli jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob z principu v lásce – milovali svého Cristiana Ronalda, tedy jeho hlavního rivala, co se výjimečnosti týče. Každý dotyk s míčem doprovázel pískot, do toho byl na hřišti často faulován. Všichni se mu snažili hru znepříjemnit, co to šlo.

Když proto tímto stylem ukázal svůj svlečený dres, šlo o vyjádření toho, že i přes všechny klacky pod kopačky ze strany Realu Madrid dokáže rozhodnout zápas. Zadostiučinění? Možná. Netrvalo dlouho, než se momentka dostala do internetového éteru, kde se stala instantním hitem. Na sociálních sítích sbírala miliony zhlédnutí a vyvolávala další rozbroje mezi fanoušky klubů.

Samozřejmě tak měla obrovský potenciál stát se novým přírůstkem do pomyslné internetové knihovny memů, zábavných obrázků a koláži, které se upravují podle fantazie uživatelů. A tak najednou Messiho póza, jak má natažené ruce, skončila třeba na býčích zápasech, kde drží červenou muletu. Nebo před orchestrem, kde dres nahradila dirigentská hůlka.

Na Twitteru se ale začaly šířit i fotky, jak ho Messi drží přímo před hlavou fotbalisty Sergia Ramose z Realu Madrid, který ho často fauloval. Také se s ním chlubí před smutným Cristianem Ronaldem. Nebo ho zrovna dává na prádelní šňůru. A co teprve záběr z filmu Lví král, kde ho drží Rafiki… Messi prakticky zadarmo zaplavil celý internet.

Pochopitelně existuje řada jiných momentů, pro které je věhlasný argentinský hráč a korunovaný mistr světa z posledního šampionátu v Kataru známý po celém světě. Jakmile ale dojde na internetové vtípky s jeho jménem, takzvaná Messi’s Celebration 2017 se objeví mezi prvními. Zřejmě i proto, že inspirovala další fotbalisty k podobným typům oslav.