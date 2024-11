Globální hráč mezi cestovkami odhaluje svoje plány v Česku. TUI může zahýbat s cenami na trhu

Uložit 0

Patří k největším cestovním kancelářím v Evropě. Celá skupina vlastní přes čtyři stovky hotelů a resortů, výletní lodě, pět aerolinek s flotilou 130 letadel pro dlouhé a dálkové lety a zhruba 1 200 cestovních agentur. Firma TUI se sídlem v německém Hannoveru také expanduje na český trh. Teď odhaluje konkrétní plány.

Ačkoli TUI, tedy Touristik Union International, není Čechům neznámá, museli při využití jejích služeb cestovat ze zahraničních letišť. Teď už nabízí také lety z Česka, a to nejen z hlavního města – společnost létá také z Brna a Ostravy.

Zatímco dřív tak v Česku působila spíš symbolicky, nyní sem míří naplno. Do příštího léta chce zdvojnásobit počet svých klientů. K tomu mají mimo jiné pomoci i kamenné pobočky. TUI v Česku komunikovala se svými zákazníky skrze svůj web, který spustila v srpnu, a také mobilní aplikaci. Čím dál víc jim ale chce nabízet služby také tváří v tvář. Čtyři pobočky už stihla otevřít letos, příští rok má přibýt dalších šest. „Naším cílem je mít deset vlastních prodejních míst se šedesáti zaměstnanci,“ říká generální ředitel TUI pro Česko a Polsko Marcin Dymnicki.

Pobočky spolu s online prodejem by měly v létě 2025 odbavit z Česka na dovolenou až sto tisíc lidí. Takový je cíl. K dispozici už jsou i nabídky zájezdů na příští sezónu. Z Česka mohou lidé cestovat do oblíbených destinací, jako je turecká Antalya, dále ostrovy Mallorka a Kréta. Cestovka slibuje také přímé lety do Bulharska, Egypta, na Kypr, Kanárské ostrovy či Madeiru. Celoročně chce pak s partnerskými aerolinkami létat na Tureckou riviéru, do egyptské Hurghady a Marsa Alam či na Kanáry, a to opět bez přestupů.

Cestovka ale počítá s tím, že pro některé zákazníky budou zajímavá i přeshraniční letiště, v Česku tak nabídne rovněž balíčky z Německa či Rakouska. A uspokojit chce rovněž ty, kdo na dovolenou rádi jezdí autem. V takovém případě nabízí ubytování v Chorvatsku, Itálii nebo Polsku, v zimě pak v Rakousku a Jižním Tyrolsku.

S německou cestovkou se ale dá dostat i do vzdálenějších destinací, mezi něž patří ostrovy v Karibiku a Indickém oceánu. „Prostřednictvím značek Riu, TUI Magic Life a TUI Blue nabízíme našim zákazníkům jak ty nejvyhledávanější hotely na pobřeží Středozemního moře, tak i cesty do exotických destinací, jako je Dominikánská republika, Srí Lanka, Mauricius nebo Zanzibar,“ dodává Dymnicki.

Například čtrnáctidenní zájezd v příští sezóně na řecký ostrov Korfu nabízí TUI od necelých třinácti tisíc korun, dva týdny na Kanárech startují na bezmála osmnácti tisících, Mexiko na čtrnáct dní vyjde na zhruba 37 tisíc a Srí Lanka o deset tisíc méně. Rezervace do bližších destinací přitom začínají na pěti procentech z celkové sumy za zájezd.

Nabídkou tak bude německá TUI konkurovat zavedeným cestovkám, které v zemi působí, a jejich cenám. Loni prodala dovolenou více než dvěma desítkám milionů lidí po celém světě, za což utržila 20,7 miliardy eur (v přepočtu více než 520 miliard korun).

Nicméně před časem měla společnost finanční problémy, které souvisely s omezením cestování během pandemie covidu – dostala se i do ztráty v miliardách korun. Skupina pak získala půjčky od státu a soukromých investorů ve výši 4,8 miliardy eur. Ještě před nedávnem držel největší, tedy třetinový podíl ve firmě ruský oligarcha Alexej Mordašov. Podpora ruského prezidenta Vladimira Putina ho ale dostala na sankční seznam EU a jeho majetek byl zmrazen.