Automobilový průmysl je čím dál víc propojený se světem softwaru. Dokládá to nejen čipová krize, ale i nejnovější krok Škody Auto – v Praze rozjíždí programátorskou školu, v níž chce během příštích tří let vychovat až 450 vývojářů. Studium, které poběží v angličtině a bude vhodné i jako rekvalifikace, má být zdarma a jeho součástí bude i placená praxe.

Institut dostal jméno 42 Prague, protože jde o součást mezinárodní sítě programátorských škol École 42, kterou v roce 2013 v Paříži založil francouzský podnikatel Xavier Niel. Po celém světě už je několik desítek poboček, koncern Volkswagen, do nějž patří i Škoda Auto, se podílí na chodu těch v Berlíně a Wolfsburgu, nyní k nim přibyla i Praha. „Institut 42 je důležitým stavebním kamenem transformace Škoda Auto od klasického výrobce automobilů na softwarově orientovanou společnost,“ řekla členka představenstva Škodovky Maren Gräfová.

42 Prague je škola programování, která má studenty připravit pro budoucí zaměstnání v různých oblastech IT. Výuka bude probíhat v angličtině, předpoklad je, že po absolvování první praxe (celkem budou v rámci programu dvě) budou studenti připraveni nastoupit na juniorní pozice v IT. Dokončení programu obvykle trvá tři roky. Jedním z partnerů české školy bude také známá nezisková vzdělávací organizace Czechitas.

Jde o neziskový projekt, v příštích třech letech přijme až 450 budoucích programátorů. Studium je zadarmo, uchazeči se ovšem k účasti na výuce musí kvalifikovat prostřednictvím speciálních testů, které zjistí, zda mají předpoklady pro programátorskou práci. Škoda Auto pro institut zřídí nový kampus v budově AFI City Tower v Kolbenově ulici v Praze. Prostor bude pro budoucí programátory otevřený nonstop.

Příjem přihlášek do pražské pobočky odstartuje v květnu 2022. Institut vede Daria Hvížďalová, známá odbornice na umělou inteligenci. „IT je dnes klíčovou expertízou pro téměř každou firmu, ať už se zaměřuje na cokoliv. Poptávka po IT talentech je opravdu velká, ale aktuální vzdělávací systém nestíhá generovat dostatek kvalifikovaných pracovníků,“ říká Hvížďalová s tím, že škola je otevřená i zájemcům, kteří do Česka přišli kvůli válce na Ukrajině.