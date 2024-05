Góly za statisíce. Parahokejisté fandí českým střelcům na mistrovství světa i proto, že jim pomohou

Uložit 0

Možná se někomu zdá, že Česko v hokeji dlouho není moc úspěšné. Předloni se hokejistům podařilo po delší době získat bronz, byla to první medaile vůbec od roku 2012. Jiný český hokej ale prospívá. Třeba čeští parahokejisté přivezli loni z mistrovství světa bronzovou medaili a tento týden v pondělí ji obhájili. Právě parahokejisté teď jistě patří k největším fanouškům svých kolegů-hokejistů na probíhajícím světovém šampionátu v Praze a Ostravě. Každý jimi vstřelený gól totiž pomůže rozvoji parahokeje. A může za to Coca-Cola.

Za každý gól, kteří čeští reprezentanti během mistrovství světa vstřelí, putuje na rozvoj parahokeje deset tisíc korun. Po čtyřech odehraných zápasech, kdy Česko porazilo Norsko a Dánsko, po nájezdech zdolalo Finsko a naopak při stejném rozuzlení padlo se Švýcarskem, to znamená, že směrem k parahokejistům míří nejméně 140 tisíc korun. Do branek soupeřů českých hokejistů totiž padlo čtrnáct branek.

Celkově může jít až o půl milionu korun, přičemž Coca-Cola navíc přidá dalších padesát tisíc za každý gól, který padne ve finálovém utkání. A to i když v něm nebudou Češi. Nápojářský obr se rozhodl s tuzemským hokejovým prostředím výrazněji propojit. „Uvidíme, jak bude náš tým střílet. Věříme, že hodně a že se dostaneme co nejdál,“ uvádí vedoucí komunikace a udržitelnosti Coca-Coly pro Česko a Slovensko Veronika Němcová.

Foto: Coca-Cola Zdeněk Krupička se zúčastnil čtyř paralympiád

Statisíce korun půjdou na sportovní parahokejistické letní kempy, které se pořádají na rozvoj a podporu českého týmu. I proto, aby získal nové hráče a do povědomí se dostalo, že ačkoliv je člověk nějak indisponován, může právě tento sport hrát. „Vyzkoušel jsem spoustu sportů, hokej miluju, ale nevěděl jsem, že se to dá hrát,“ říká účastník čtyř paralympiád Zdeněk Krupička, který hrál za parahokejovou reprezentaci.

„I parahokej je hodně tvrdý sport, což možná někdo netuší. Já osobně fandím i ženskému hokeji. Je skvělé, že se oba dostávají do povědomí lidí,“ dodává Krupička. Také ženský hokej chce nápojářská firma podporovat. Během tří let plánuje obecně do českého hokeje poslat mnohonásobně víc peněz, ale konkrétní částku uvádět zatím nechce.

„Jsme v kontaktu s národními reprezentacemi a bavíme se o tom, co by jim dávalo největší smysl. Existují vrcholy té tříleté spolupráce, jako je právě mistrovství, diskutujeme ale například také o podpoře dokumentárního filmu, který se chystá o našem parahokejovém týmu. Na stole je spousta věcí,“ vysvětluje Němcová.

V příštím roce je již v plánu podpora právě ženského hokeje. I ten je úspěšný. Češky si odvezly dvakrát za sebou z mistrovství světa bronzovou medaili. Od té třetí je letos dělil jeden gól. Příští rok navíc bude možnost získat další cenný kov na domácí scéně, mistrovství světa v ženském hokeji se bude konat v Českých Budějovicích.

Foto: Coca-Cola Hokejistka Kateřina Mrázová působí v kanadské Ottawě

Za ženský hokej spolupráci podpořila Kateřina Mrázová, nejslavnější česká hokejistka, která nyní hraje v kanadské Ottawě. Je to mimochodem první Češka, která vstřelila gól v NWHL, tedy severoamerické profesionální ženské lize. „V Kanadě jsou ženské domácí zápasy pořád vyprodané. Nedávno dokonce padl nový rekord, přišlo dvacet dva tisíc lidí,“ líčí Mrázová.

Pro srovnání – na současných zápasech mistrovství světa v Praze bylo v hledišti přes sedmnáct tisíc diváků. V Česku podle ní taková podpora není, každý rok se ale vnímání ženského hokeje lepší a lepší. Pomohla například i kvalifikace na olympiádu.