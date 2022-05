Google otevřel nový kampus. Pracovali na něm i architekti nové Vltavské filharmonie v Praze

Z výšky vypadají jako dva velké šedivé stany, žádné kempování se v nich ale konat nebude. Obě budovy jsou totiž určeny pro práci. Konkrétně tu, kterou odvádí početná reklamní divize jedné z největších technologických firem světa – Googlu. Ta poblíž svého ústředí v kalifornském Mountain View otevřela nový kampus, který se snaží být maximálně ekologický a vyhovující potřebám zaměstnanců. A navíc na něm pracovalo uznávané dánské architektonické studio BIG, jež se postará také o velkolepou Vltavskou filharmonii v Praze.

Tento týden americká společnost pod vedením Sundara Pichaie formálně přestřihla pásku před vstupem do svého nového zázemí s názvem Bay View, které pod netradičně vyvedenými střechami ukrývá tolik místa, že se do něj vejdou na čtyři tisícovky zaměstnanců. A to jen z reklamní divize, která Googlu tvoří největší příjmy. Za první letošní kvartál to bylo necelých 55 miliard dolarů.

„Ptali jsme se sami sebe, jak bude práce vypadat za dvacet, třicet, padesát nebo sto let. Závěrem bylo, že vlastně nemáme tušení, ale věděli jsme, že prim bude hrát flexibilita,“ zmiňuje pro CNBC viceprezident Googlu David Radcliffe. A právě myšlenka flexibility se stala natolik zásadní, že na ní Google vybudoval dvě nové, vysoce moderní budovy za miliardy dolarů.

Stejně jako řada jiných firem i Google musel v uplynulých dvou letech řešit koronavirovou pandemii, která naprosto změnila to, jak lidé dochází do práce. Silně se totiž rozjel koncept takzvané hybridní práce, kdy zaměstnanci vykonávali svou činnost zčásti z domova a zčásti z kanceláře. Z tohoto systému vyšel Google i teď – a proto tomu přizpůsobil i nový kampus.

Foto: Iwan Baan/Google Nový kampus Googlu v kalifornském Moutain View z ptačí perspektivy

Znát je to především na dvou hlavních patrech větší budovy, kde je ve formě rozsáhlého open spacu rozmístěno několik buněk pro konkrétní týmy. Každý z nich byl měl dostat potřebné soukromí k práci, ovšem pokud by se chtěli pracovníci střetnout se svými kolegy, budou k tomu mít mnohem pohodlnější podmínky. „Jde o soukromí v práci i pocit propojení,“ říká Radcliffe.

Součástí kampusu je mimo jiné i hotel pro zaměstnance s 240 pokoji a auditorium pro zhruba tisíc lidí. Nejen to je skryto pod nevšedními klenbovými střechami, které jsou primárně tvořené solárními panely. Ano, i na ekologii totiž Google hraje, proto do kampusu nainstaloval několik systémů například pro sběr vody nebo maximální využívání venkovního vzduchu pro ventilaci.

„Kampus zahrnuje biofilní designové principy (například zeleň, přirozené denní světlo a výhled ven od každého stolu) s cílem zlepšit zdraví a pohodu lidí uvnitř. Okna pak modulují přímé světlo dopadající na pracovní stoly pomocí automatických okenních žaluzií, které se otevírají a zavírají v průběhu dne,“ popisuje Google na svém blogu. Pro pohodlí pracovníků zřídil také relaxační park mezi budovami.

Na novém zázemí, které by se během příštího roku mělo rozšířit ještě o třetí budovu, je ovšem zajímavé i to, kdo ho navrhoval. Spoluarchitektem bylo uznávané dánské studio Bjarke Ingels Group, které mimo jiné navrhlo i podobu nové Vltavské filharmonie v Praze za více než šest miliard korun. Té jsme se více věnovali v samostatném článku.