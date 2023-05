Google se pustil do skládacích telefonů. Jeho Pixel Fold chce konkurovat nejvyšší řadě Samsungu

Skládací telefony jsou na trhu teprve několik let, jejich design a vlastnosti jsou ale už natolik ustálené, že když Google včera večer představil svůj Pixel Fold, prakticky ničím nepřekvapil. Kromě zcela konvenčního formátu novinka nicméně obsahuje pár zajímavých designových detailů, které ji odliší od konkurence. Příchod skládacího Pixelu by ale mohl znamenat lepší softwarovou podporu těchto zařízení.

V současnosti trhu telefonů s ohebnými displeji zcela dominuje Samsung, jehož Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip platí za standard, s nímž se ostatní poměřují. Google se mu v tomto směru, na rozdíl od svých klasických telefonů s co nejlepším poměrem ceny a výkonu, rozhodl konkurovat zatím jen v prémiové třídě. U Pixelu Fold tak jako první ohromí cenovka 1 799 dolarů, tedy asi 38,5 tisíce korun bez započtení daní pro evropský trh. Na stejné hladině začínal Galaxy Z Fold 4 před osmi měsíci. Dnes se dá pořídit levněji.

Pro Google proto bude výzvou zákazníky přesvědčit, aby si koupili telefon, který vypadá na první pohled velice podobně. Při bližším zkoumání ale rozdíly najdeme. Zaprvé je Pixel Fold více než o centimetr nižší a zároveň o centimetr širší. To znamená, že jeho 5,8palcový vnější displej nemá tak nepřirozeně podlouhlý tvar. Na druhou stranu ale u něj mohou mít problém lidé s menší rukou, k už tak široké obrazovce je totiž třeba ještě připočíst pant.

Ten se ještě výrazněji projevuje u vnitřního, hlavního displeje. Google se rozhodl pant implementovat tak, aby zavřené zařízení nemělo podivnou mezeru mezi dvěma polovinami, a i díky tomu bylo o něco tenčí. Jedná se ale o kompromis, vnitřní displej totiž v důsledku toho dostal poměrně tlustý rámeček. Přesto si ale zachoval stejnou 6,7palcovou úhlopříčku jako Samsung. K tomu má více širokoúhlý tvar vhodnější pro média, ale také možnost používání dvou aplikací současně. Vzhledem k jinému poměru stran Pixel Fold také nabídne větší plochu obrazovky než jeho konkurent.

Přesto má oproti němu omezenější možnosti multitaskingu. Skutečně dovolí pracovat pouze s dvěma aplikacemi vedle sebe, zatímco Galaxy Z Fold podporuje tři a čtvrtou v „poletujícím“ okně. Ti, co chtějí skládací displej využít v co největší míře, proto budou muset sáhnout po více zavedeném hráči. Samsung uživatelům navíc dovolí pracovat i se stylusem nebo externím monitorem v desktopovém módu DeX. Takové pokročilejší funkce Google minimálně zatím neoznámil.

Představování softwaru v prezentaci nicméně hrálo významnou roli. Google chtěl co nejlépe využít typ multitaskingu, který nabídne, přišel proto s vytahovací lištou obsahující naposledy používané aplikace. Mezi nimi tak lze rychle přepínat nebo je různě kombinovat v dvojitém zobrazení na velké obrazovce. Vývojář Androidu také slíbil, že připravuje rozšířené verze vlastních aplikací, které lépe využijí displej blížící se tabletu. A na tomtéž prý pracuje s mnoha vývojáři aplikací třetích stran.

Vnitřnosti Pixelu Fold zcela spadají do aktuální nabídky firmy. V novince používá vlastní druhou generaci čipu Google Tensor, 12 GB RAM a dvě velikosti úložiště, 256 nebo 512 GB. Samozřejmostí je podpora bezdrátového nabíjení a fotoaparáty spadající do nejvyšší mobilní třídy. Baterie má kapacitu 4 821 mAh, což slibuje průměrnou výdrž pro skládací zařízení. Předobjednávky jsou možné od včerejšího dne s doručením v červnu, v Česku ovšem Pixel Fold nemá oficiální distribuci.

