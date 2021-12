Harry Potter, 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic

Příběhy o mladém čaroději s jizvou na čele sice původně vznikly jako knihy pro děti, zamilovali si je ale čtenáři všech věkových kategorií. Ještě více se pak rozšířily s příchodem osmi filmů, počínaje dílem Harry Potter a Kámen mudrců v roce 2001. Od té doby uběhlo už dvacet let – je tedy na čase si připomenout jejich vznik a vliv.

O to se postará speciál Harry Potter, 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic. Jak naznačuje název, diváci v něm budou moci opět navštívit mnoho komnat kouzelnické školy, které změnily život více lidem než jen postavám Harryho, Rona a Hermiony. Provázet vzpomínkovou exkurzí budou herci z filmů v čele s Danielem Radcliffem, Rupertem Grintem a Emmou Watson.

V novém traileru je můžeme vidět diskutovat například ve společenské místnosti jejich domovské koleje, Nebelvíru. Vydáme se ale také jinam, od nástupiště 9 a 3/4 až po hlavní sál bradavické školy. Tam se objeví i celá řada jiných herců.

Jsou mezi nimi představitelé Voldemorta, Belatrix, Siriuse Blacka, Hagrida, Draca Malfoye, jeho otce Luciuse nebo dvojčat Weasleyových. V traileru například Ralph Fiennes, představitel Voldemorta, říká: „Když jsem sestře s dětmi kolem deseti let zmínil, že si tou nabízenou rolí nejsem jistý, řekla, že pokud můžu hrát Voldemorta, tak to musím vzít.“

Podobných detailů ze zákulisí – stejně jako záběrů z natáčení a osobních prožitků herců – bude v Návratu do Bradavic mnoho. Trailer plný známých tváří také jednu, pro celou franšízu zásadní, neobsahuje. Ve speciálu se (mimo starších záznamů z natáčení) neobjeví autorka knih J. K. Rowlingová, v posledních několika letech nešťastně kontroverzní osobnost kvůli svým útočným komentářům vůči transgender komunitě.

Takový výsledek je obzvlášť ironický vzhledem k tomu, že pro její velkou část byl (a pro mnohé stále je) Harry Potter milovaným symbolem hledání komunity, která je přijme. Například Daniel Radcliffe se vůči komentářům Rowlingové explicitně vymezil. Harry Potter, 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic dorazí na streamovací službu HBO GO během ledna příštího roku.