Hell March z Red Alertu zazní živě v Brně. Soundtrack Command & Conqueru zahraje sám autor

Frank Klepacki není jméno, které by hudební nadšenci nejspíš kdovíjak znali. Ale hráči videoher? Ti už velmi dobře tuší. A teď mohou nejen tušit, ale poslechnout si ho i s jeho kapelou naživo. Skladatel soundtracku slavné série Command & Conquer letos vystoupí vůbec poprvé v Evropě, a to rovnou v Česku. V červnu ovládne Brno.

Industriální metal. Elektro. Funk. Zdánlivě nekompatibilní žánry, ke kterým se přidává někým stále ještě ne úplně uznávaná nálepka videoherního soundtracku. A přece to je recept na jedny z těch nejikoničtějších songů, které kdy ve hrách zazněly. Zvukový podkres legendární strategické série Command & Conquer včetně jejích alternativně-historických odnoží Red Alert je nezaměnitelný a nezapomenutelný. Zakrátko si ho budete moci užít naživo.

Frank Klepacki se svou kapelou The Tiberian Sons se 3. června představí na brněnském výstavišti – vstupenky jsou už teď k mání za 890 korun – a připomene okamžiky, kdy jste coby virtuální generálové vysílali do lítého boje zástupy vojáků a tanků. I název kapely mimochodem odkazuje na herní značku, na níž si Klepacki udělal v branži jméno. Tiberium je fiktivní nerost, který v realtimové strategii pohání válečnou mašinérii, a Tiberian Sun je podtitul druhého dílu Command & Conqueru.

Podle pořadatelů koncertu z GameDev Area (mimo jiné organizátorů konferencí Game Access) rozjede skladatel s kapelou v Brně nejen hudební, ale i vizuální show. Jejich vůbec první evropský koncert doprovodí dynamická projekce scén z jednotlivých her. „Kultovní songy jako ‚Hell March‘, ‚Grinder‘ nebo ‚Act on Instinct‘ si tak užijete za strhujících proslovů lídra Kana či temných intrik telepata Yuriho,“ připomínají organizátoři s odkazem na charismatické padouchy z příběhového pozadí herní série.

Klepacki svou herně-hudební kariéru začal budovat už před rokem 1995, kdy vyšel první Command & Conquer. Vytvořil soundtrack pro slavné fantasy dobrodružství Eye of Beholder II, především pak složil hudbu pramáti všech realtimových strategií Dune II, jež v prosinci oslavila třicet let od vydání. „A protože jsme tehdy byli menší tým, navzájem jsme si vypomáhali. Takže jsem nadaboval třeba i hlášky pro Harkonneny nebo imperátora v intru hry,“ poodhalil Klepacki fungování slavného studia Westwood, které Dunu i C&C stvořilo.

Westwood nicméně již dávno zaniklo a jeho vývojáři se rozutekli do dalších firem. Pozdější tituly Command & Conquer: Generals a Command & Conquer 3: Tiberium Wars tak vznikly už pod hlavičkou Electronic Arts a Klepacki se na jejich hudbě nepodílel. Ačkoliv později se k sérii vrátil a připravil variaci na svou nejslavnější pecku Hell March pro Red Alert 3. Nicméně na čtvrtém a fanoušky chladně přijatém C&C už opět nepracoval, část z bývalých pracovníků Westwoodu totiž založila studio Petroglyph a Klepacki začal skládat pro někdejší kolegy.

Kromě industriálních soundtracků pro Command & Conquer stvořil Klepacki hudbu pro desítky dalších her. Metal vyměnil za pohádkovější tóny například v adventurní sérii Legend of Kyrandia, úplně jiné audio vyžadovala videoherní adaptace Blade Runnera nebo fantasy trilogie Lands of Lore. O vylepšení takřka dokonalého se před třemi lety úspěšně pokusil při vydání zmodernizované kolekce úvodních dvou titulů značky s názvem Command & Conquer Remastered, kterou dostal na starosti zmiňovaný Petroglyph.

Právě na albu, které remaster vydaný u příležitosti 25 let značky Command & Conquer doprovázelo a jež přidalo i upravené skladby z novějších her, už Klepacki spolupracoval se čtveřicí hudebníků vystupujících coby The Tiberian Sons. Tony Dickinson, Connor Engstrom, Max Noel a Travis Moberg ho zaujali už dříve svými nahrávkami cover verzí slavných herních songů. Nyní Frank Klepacki a jeho následovníci pochodují za tónů Hell Marche až do Česka.