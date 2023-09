Herbář otisknutý ve skle. Instalace od českého Lasvitu září v michelinské restauraci v Londýně

V Londýně tento týden začíná London Design Festival, celá metropole tak bude žít aktuálními počiny z tvůrčího světa. Promění se významné dominanty města jako katedrála svatého Pavla nebo kostel svatého Štěpána, ale také veřejný prostor. Nový háv získá i restaurace The Sketch London, která se pyšní třemi michelinskými hvězdami. Její interiér totiž rozsvítí instalace Herbarium od české společnosti Lasvit.

Prostory The Sketch London nepřitahují jen milovníky gastronomie, ale také umění a designu. Spíše než o ryzí restauraci jde totiž o hub, jehož součástí je několik odlišných podniků, na nichž se podílela celá řada umělců a designérů. Jeden prostor připomíná galerii, druhý knihovnu, další salonek s neony.

Poslední, nazvaný The Glade, hosty vtáhne do magického lesa. Je bohatě zdoben elegantním nábytkem s ručně malovaným sametem, vyřezávaným dřevem, koberci připomínajícími hebký mech, zrcadly a malovanými tapetami.

Foto: Mark Cocksedge Herbarium od Lasvitu zdobí londýnskou restauraci Sketch

Právě The Glade bude až do poloviny října ještě o něco magičtější, jelikož si ho vzali do parády designérky Mária Čulenová a Petra Dicková, designér Štěpán Gudev a skláři z Lasvitu. Pro prostor vytvořili instalaci Herbarium, která vznikla speciální sklářskou technikou. Díky té lze zvěčnit pomíjivé fragmenty přírody.

Skláři totiž roztavené sklo nalijí přímo na sušené květiny, rostliny nebo drobné větvičky stromů. Ty se okamžitě promění v popel, ale na skle zároveň zanechají jemný otisk. Vzniká tím jakýsi skleněný herbář, který navíc ve sklárně obarvili zlatou barvou, aby lépe vynikl v interiéru restaurace.

„Naše sklárna je obklopena divokou přírodou Lužických hor. V této krajině můžeme najít kořeny sklářství, ale i společnosti Lasvit. V Herbariu jsme chtěli tuto divokost zachytit, aby si každý mohl domů odnést kousek krajiny, kousek české louky i kousek přírody zamrzlé ve skle,“ vysvětluje designérka Mária Čulenová.

Herbarium tvoří celkem 240 skleněných komponent, které jsou externě nasvíceny – světlo se odráží od skla i zlaté barvy, díky čemuž okamžitě přitáhne pohled hostů podniku. Instalace má rozměry čtyři krát šest metrů a její dokončení v restauraci trvalo deset hodin během jedné noci – tak aby mohla v deset ráno znovu otevřít své dveře.

Společnost Lasvit je svými světelnými instalacemi známá po celém světě. Letos se prezentovala mimo jiné obrovským skleněným mrakem vážícím jeden a půl tuny na milánském Design Weeku a pro slavný butik klenotnictví Tifanny v New Yorku vytvořila lustr, který v interiéru navozuje pocit venkovního světla.