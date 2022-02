Herec Sean Penn na Ukrajině natáčí dokument o ruské invazi. Setkal se vojáky i prezidentem Zelenským

Sean Penn je známý herec, režisér a scenárista, ale také politický a sociální aktivista se silným protiválečným smýšlením. Nechodí daleko ani pro kritiku zemí, které různými způsoby utlačují jiné. Teď svoji uměleckou a aktivistickou kariéru opět propojil, vydal se totiž na Ukrajinu natočit dokument o probíhajícím vojenském konfliktu.

Do východoevropské země se Sean Penn poprvé vydal už koncem loňského roku, čímž začaly praktické přípravy pro samotné natáčení. Herec tehdy navštívil ukrajinské vojáky na frontové linii u Doněcké oblasti. Pro magazín Variety teď společnost Vice Studios, která připravovaný dokument produkuje, potvrdila, že skutečně půjde o film mapující nejdříve hrozbu a později samotný průběh ruské invaze.

Podruhé hollywoodský herec na Ukrajinu dorazil počátkem tohoto týdne. Od té doby se například setkal s místopředsedkyní vlády Irynou Vereščukovou, místními novináři nebo členy ozbrojených složek. Ačkoliv málokdo očekával, že Rusko do své sousední země skutečně pošle vojsko, Penn se podle vlastních slov nechystá odletět.

Sean Penn on the Ground in Ukraine Filming Documentary About Russia’s Invasion https://t.co/x3mVC8QA1D

