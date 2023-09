Hipster, který ukáže tanky i zvířata Brd. Vojenské lesy mají nového průvodce ve virtuální realitě

Vypadá tak trochu jako hipster. Má plnovous, kšiltovku a bundu ideální do lesa. Není to ale hipster, nýbrž lesník nové generace. Stejnojmenný projekt představili Vojenské lesy a statky (VLS), které chtějí díky němu a také virtuální realitě ukázat na Brdy minulé i současné.

Pokud chodíte pravidelně do lesa, ale ještě jste nepotkali všechna zvířata, která jsou na informačních tabulích, pak přichází ta správná chvíle. Lesník nové generace totiž umí všechna tato zvířata vylákat z brlohů a nor a hezky je představit. To všechno díky rozšířené realitě, počítačovému modelování, umělé inteligenci a dalším technologiím. Díky tomu může do brdského hvozdu promítnout to, co se jinak schovává. Liška, jelen i puštík obecný tak mohou zůstat v klidu i přesto, že se ocitnou virtuálně tváří v tvář lidem.

Lesník nové generace má být vlastně takový nový hajný. Už ale nenosí pušku přes rameno a kabát dlouhý až na zem. „Naše lesy se mění. Smrkové monokultury postupně nahrazují smíšené, věkově a druhově pestré, odolnější vůči klimatické změně. A mění se i naši lesníci,“ popisují VLS s tím, že nyní jde spíš o správce krajiny, kteří ji spoluvytváří a chrání. A to všechno by měl projekt přiblížit.

Foto: VLS Virtuální realita přiblíží i zvěř žijící v brdských lesích

V Brdech se tak objeví terče s QR kódy pro použití aplikace Divočina v srdci Čech s novým virtuálním průvodcem. V sobotu projekt startuje na Brdském stromsázení v Jincích, postupně se ale během podzimu začne objevovat na brdských turistických trasách. A příští rok se objeví také v Ralsku. Už od soboty bude ale možné ochutnat všechno to, co služba nabízí. Prohlédnout si bude možné například zámeček Tři trubky, a to na věrném 3D modelu. Zámeček je přitom od místa sázení stromů vzdálený hodinu cesty autem.

Přenést se bude možné také na dopadovou plochu Jordán. Bývalé vojenské letiště a shromaždiště vojenské techniky je zhruba stejně daleko. Dnes je tu unikátní ekosystém s vřesem a borůvčím, což je pro nadmořskou výšku, kde se Jordán nachází, poněkud netradiční. A jsou tu také bunkry, ten velký dělostřelecký pochází už z roku 1936. Nahlédnout jde díky technologiím na dálku například i na Benešák, pěchotní srub, který se stal vojenským symbolem Brd, dnes je však zalitý betonem.

Kromě staveb je možné do prostoru promítnout i techniku, která tudy kdysi projížděla. Na bývalých tankodromech a střelnicích se najednou znovu objeví tank T-72 nebo vrtulník Mi 17. Virtuální průvodce ale ukáže brdské lesy také tak, jak vypadaly ještě mnohem dřív, než je zohavily tanky. Mezi takové věci patří i bývalý rybník, vedle kterého stála továrna na výrobu octa. Dnes je tu vodní nádrž Obecnice. Přesto, že ocet je už dávno pryč, vodní ploše se pořád říká Octárna.

„Lesník nové generace je symbol změny. A to nejen v lesnictví, ale i ve vzdělávání široké veřejnosti,“ říká vedoucí oddělení vnějších vztahů VLS Martin Zajíček. Kromě toho, že bude Lesník nové generace přítomný na turistických trasách, bude se postupně objevovat také na dalších akcích, které Vojenské lesy připravují, a také na procházkách, které pravidelně organizují. Všude tam by měl pomoci nejmladší generaci najít lásku k lesu a ke krajině.