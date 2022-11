Od renesance až po současnost. Soukromou sbírku filantropisty a spoluzakladatele Microsoftu Paula Allena tvořila díla, která by se na časové ose mohla rozkročit do 500 let. Její dražba tak byla mezi sběrateli dlouho očekávanou událostí, jež propukla 9. listopadu a její druhá část pokračovala následující den. Odborníci už předem odhadovali, že celkový výtěžek překoná rekordní jednu miliardu dolarů. Výsledná cifra se začala pomalu šplhat ke dvěma miliardám a skončila na hranici 1,62 miliardy dolarů, tedy 38,7 miliardy korun.

Rekordy padaly už během první části dražby, jelikož její součástí byla díla od Georgese Seurata, Paula Cézannea, Vincenta Van Gogha a Paula Gauguina. Právě obraz od prvního zmíněného tvůrce s názvem Modelky z roku 1888 se stal tahounem celého večera, jelikož se vydražil za pět minut za 149 milionů dolarů, tedy za více než 3,5 miliardy korun. Stomilionovou částku překonala i díla dalších zmíněných umělců.

„Nikdy se nestalo, že by dvě malby vydražené během jednoho večera překonaly částku 100 milionů dolarů, ale dnes se to povedlo v případě pěti obrazů,“ uvedl Max Carter, který má v Christie’s na starosti segment umění z 20. a 21. století. Dražitelé Adrien Meyer a Jussi Pylkkänen během aukce přijímali nabídky od klientů z devatenácti zemí. Celá událost pak přilákala 2,2 miliony diváků.

I výstava, která aukci předcházela, přilákala rekordní počet návštěvníků, kterých bylo 20 tisíc během pouhých deseti dnů. Aukce tak byla rekordní hned v několika rovinách. Sbírku totiž tvořilo 50 pečlivě vybraných děl tvůrců od renesance až po současnost. Některá díla se tak prodala za troj- až čtyřnásobek vyvolávací ceny. V případě několika umělců včetně Vincenta van Gogha, Edwarda Steichena a Gustava Klimta šlo o rekordní částky, za které byla jejich díla kdy vydražena.

Foto: Paulallen.com Paul Allen (vpravo) ve své galerii

„Se skupinou EduArt sběratelů jsme se byli podívat na vybrané kousky z Allenovy sbírky, které dorazily do Londýna v rámci předaukčního turné 14. října. Ze skladby hostů, kteří si přišli díla prohlédnout, i z vyjádření zaměstnanců Christie’s bylo jasné, že jde o naprosto výjimečnou událost,“ říká Barbora Půlpánová, která působila v aukční síni Christie’s v Londýně a v Česku založila projekt EduArt Experience.

Podle Půlpánové je navíc zásadní, že Allenova kolekce převzala prvenství již v polovině aukce, kdy se prodalo všech 60 položek. Během druhého aukčního večera se za nejvyšší částku 8,4 milionu dolarů vydražila socha od dvojice Claese Oldenburga a Coosjea van Bruggena s názvem Guma psacího stroje, která váží přibližně 4,5 tuny. Za 6,7 milionu dolarů se vydražila abstraktní malba Červená č. 1 od amerického malíře Sama Francise.

„Máme možnost sledovat, jak ceny špičkových děl v čase raketově rostou. Dá se předpokládat, že tento trend ještě chvilku vydrží, soudě dle historického vývoje trhu s uměním v turbulentní době,“ dodává Půlpánová a shoduje se s ní i galerista Matyáš Kodl: „Díla z Allenovy sbírky mají tu nejvyšší kunsthistorickou úroveň, bylo tedy jasné, že se schyluje k historické aukci. Nicméně celkový výsledek předčil nejspíš i ta nejodvážnější očekávání a potvrzuje silnou dynamiku světového trhu s uměním a silný zájem o něj.“

Allen zemřel v roce 2018 ve věku 65 let a svou sbírku budoval desítky let. Umění se věnoval s velkou vášní, na stadionu klubu Seattle Seahawks, který mu patřil, například uspořádal v roce 2016 velký umělecký festival a veletrh, kam se sjeli miliardáři a znalci umění z celých Spojených států. Založil také prestižní soukromou galerii, která se dnes jmenuje Muzeum populární kultury, a díla ze své sbírky pravidelně poskytoval na výstavy po celém světě.

Ve své závěti navíc stanovil, aby výtěžek z prodeje putoval na charitu. Allen patřil – stejně jako druhý zakladatel Microsoftu Bill Gates – k magnátům, kteří se rozhodli značnou část svého jmění věnovat na dobročinné účely.