Koupil historicky první tweet jako NFT a chtěl ho prodat za miliardu. Jenže o něj není zájem

Psal se 21. březen roku 2006, když tvůrce sociální sítě Twitter Jack Dorsey odeslal historicky první tweet. A pak se psal 23. březen roku 2021, kdy se vůbec první příspěvek na Twitteru vydražil. Zájemce za obyčejnou Dorseyho větičku „just setting up my twttr“ zaplatil bezmála tři miliony dolarů a získal ji jako NFT. Teď se první tweet snaží prodat za mnohonásobně větší částku, ovšem narazil – prakticky nikoho už totiž nezajímá.

Když Sina Estavi, kryptoměnový podnikatel a zakladatel společnosti Bridge Oracle, která se specializuje na technologii blockchainu, koncem loňského března vůbec první tweet vydražil, očekával, že jeho cena s postupem času poroste. Zvlášť v posledních dnech, kdy se o Twitter jako firmu začal silně zajímat sám Elon Musk a koupil v ní zhruba devítiprocentní podíl.

Proto před pár dny zmíněný tweet nabídl na internetovém tržišti s NFT OpenSea k prodeji. Jeho představa byla získat 48 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun), tudíž o přibližně 45 milionů dolarů více, než za kolik tweet před rokem koupil. Alespoň polovinu této sumy pak měl v plánu darovat na charitu, konkrétně lidem žijícím v chudobě. Zájem se ale nedostavil.

To, co bylo mnohými považováno za „Monu Lisu ve světě NFT“ s potenciálem rostoucí hodnoty, viselo v dražbě zhruba týden. A příhozy? Mělo jich být pouze sedm v rozmezí 0,0019 a 0,09 etherem, tedy kryptoměny, za kterou se NFT zpravidla kupují. V přepočtu to dělá něco mezi šesti a 277 dolary – a to je tristně málo za to, co měl (respektive má) tento tweet symbolizovat.

Od oficiálního ukončení dražby, které proběhlo včera, se nicméně pár dalších příhozů objevilo. Ten zatím nejvyšší je za 2,2 etherea, tedy zhruba 6 800 dolarů (150 tisíc korun). A byť jde o trochu zajímavější sumu ve srovnání s původními částkami, pořád to ani zdaleka nenaplnilo Estaviho představy. „Termín, který jsem si stanovil, vypršel, ale pokud dostanu dobrou nabídku, možná ji přijmu. Možná to ale nikdy neprodám,“ řekl Estavi pro server CoinDesk.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Proč o první tweet ve formě NFT není zájem, je otázkou, o které se teď debatuje v kryptoměnových kruzích. A existuje několik úhlů pohledu. Jedním z důvodů může být Estaviho minulost – loni v květnu byl totiž v Íránu, odkud pochází, zatčen kvůli „narušení ekonomického systému“. Stalo se tak dva měsíce po nákupu onoho tweetu. Ve vazbě strávil devět měsíců, než byl bez vysvětlení propuštěn.

Celá situace výrazně narušila i jeho byznys a jedna z jeho firem pod názvem Cryptoland, patřící mezi největší íránské kryptoburzy, byla uzavřena. Investoři se také postupně zbavovali měny, která podporovala Estaviho další projekt, blockchainovou společnost Bridge Oracle, což způsobilo, že hodnota tokenu klesla na téměř bezcennou úroveň.