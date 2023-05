Hladké silnice bez drncání. Česká technologie umí spravit výtluk v asfaltu pomocí mobilní mikrovlnky

Mikrovlnka je běžnou výbavou většiny českých kuchyní, kde slouží především k rychlému ohřevu jídla. Jenže mikrovlny mohou přijít vhod i při opravě komunikací. Česká společnost Futtec je využívá k látání výtluků ve vozovce. Celý systém dokáže asfalt zacelit bez vzniku spár a není přitom nutné výrazněji omezovat provoz.

S příchodem jara rozkvétají bledule a sněženky, ptáci spouštějí pěveckou kakofonii a na silnicích se klubají nové výtluky tvořené působením mrazu a soli na trhliny v asfaltu. Tyto díry se často vyspraví, až když je situace skutečně kritická. Mnohdy jen obyčejnou záplatou, která ovšem nepřiléhá k původní asfaltové vrstvě tak, jak by bylo potřeba. Po čase se tak vedle původního výtluku vytvoří další – a takto to jde pořád dokola.

Díky tomu připomínají některé okresky mistrovské patchworkové dílo, na které by byla pyšná kdejaká babička. Pořádná oprava rozbité silnice kompletním vyfrézováním je totiž nákladný a hlavně zdlouhavý proces, který vyžaduje omezení provozu na komunikaci a s tím spojené netrpělivé čekání řidičů, než jim na semaforu naskočí zelená. Díky inovativnímu patentu české společnosti Futtec by však mohl počet výtluků na silnicích klesnout.

Společnost nedávno dostala od ministerstva dopravy oficiální oprávnění využívat k preventivním opravám poruch na asfaltových silnicích svou patentovanou technologii takzvaných mikrovlnných cestářů. Jedná se o využití mikrovlnného ohřevu asfaltu k finančně efektivní a rychlé údržbě vozovky bez vzniku spár.

Zatímco se při běžné opravě výtluk za tepla či za studena vyplní speciální asfaltovou směsí, která nepřiléhá k původnímu asfaltu zcela dokonale, v případě technologie Futtecu se narušení vozovky zacelí zcela beze spár. „Patentovaná technologie umožňuje zahřát na technologickou teplotu přesně vymezenou hranu nepoškozené asfaltové vrstvy v celé její šířce, což vede k bezespárému spojení okraje poruchy s nově dodanou asfaltovou směsí. Díky šetrnému ohřevu pomocí mikrovln se tak nepoškozená část vozovky spojí s nově přidanou asfaltovou směsí bez vzniku spáry a bez poškození plastických vlastností asfaltového pojiva,“ vysvětluje Jiří Rušikvas, majitel a zakladatel společnosti Futtec.

Samotný proces opravy díry ve vozovce o velikosti až 60 krát 80 centimetrů zabere podle Rušikvase jen několik málo desítek minut, díky čemuž nedochází během opravy k většímu omezování provozu. Proces opravy by měl vrátit vozovku do téměř původního stavu. Dalším benefitem je fakt, že díky mikrovlnám lze vozovku pomocí cestáře opravovat během celého roku a díky nízké hlučnosti stroje pracovat i v nočních hodinách.

Se strojem pojmenovaným FT3 již Futtec provedl opravy více než tisícovky výtluků. Opravy v současné době realizuje v rámci zakázek pro různé typy správců vozovek, jako jsou ŘSD či TSK, ale i pro vlastníky soukromých komunikací. V současné době chce však svou technologii nabízet i jako produkt.

„Díky rostoucímu zájmu o naši technologii jsme se rozhodli navýšit výrobu mikrovlnných cestářů, abychom byli schopni realizovat zakázky po celé ČR a následně i v rámci EU. Do budoucna se hodláme zabývat expanzí a prodejem strojů po celém světě. Jednáme proto s globálními hráči o začlenění našeho stroje do portfolia globálních distributorů uvedeného typu zařízení,“ upřesňuje Rušikvas.

Díky dotaci ve výši 1,8 milionu eur (asi 42,5 milionu korun), kterou společnost na vývoj stroje získala od Evropské unie, chce s mikrovlnným cestářem primárně mířit na evropské trhy. Jak Rušikvas vysvětluje, k poškození vozovek dochází všude, liší se však jejich četnost. Tu ovlivňuje již samotný proces výstavby silnice, dále klima, zatížení vozovky apod. Důležitý je však podle něj i samotný přístup k preventivním opravám silnic, které u nás nejsou tolik zažité jako v jiných státech. Jenže právě prevence přispívá k omezování ekonomických ztrát spojených s vozidly stojícími v kolonách, vyšší bezpečnosti silničního provozu a samozřejmě i spoří náklady na udržování pozemních komunikací.

Foto: Futtec S mikrovlnnou technologií lze výtluky opravovat i v zimě

Cena jednoho mikrovlnného cestáře se pohybuje v řádu nižších jednotek milionů korun. „Pokud si uvědomíme, že takový stroj de facto zajištuje návrat vozovky do původního stavu, je jeho cena atraktivní a poměrně nízká,“ dodává Rušikvas s tím, že Futtec v současnosti pracuje na nové generaci stroje, jejíž technologie by měly přinést vyšší rychlost oprav a větší výkon. Nový cestář by měl také zjednodušit obsluhu i samotné provedení opravy. „Zároveň aktivně pracujeme na automatizaci a digitalizaci systému Futtec, což poslouží k efektivnímu plánování oprav na základě přesně identifikovaných potřeb správců silnic,“ dodává Rušikvas.

Společnost zároveň nabízí řešení i pro opravu větších výmolů, se kterými si cestář již neporadí. Tzv. mikrovlnné pece slouží pro dočasnou opravu výtluků šetrným nahříváním asfaltové směsi, kterou je vozovka vyspravována. „Budou určeny pro širší využití i na zanedbanějších silnicích II. a III. třídy, na kterých často bývají výtluky opravdu velkých rozměrů. Věříme, že to přispěje k zefektivnění preventivní péče o české komunikace a povede také k naší expanzi na zahraniční trhy,“ uzavírá Jiří Rušikvas.