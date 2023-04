Hlásná trouba americké pravice dostala košem. Tuckeru Carlsonovi zlomila ve Foxu vaz zřejmě pravda

Hvězda americké politické pravice, televizní moderátor Tucker Carlson, ve své kariéře už dostal padáka ze všech tří hlavních kabelových televizích ve Spojených státech, naposledy z pravicové Fox News, kde se stal nejsledovanějším komentátorem a svoji platformu využíval k šíření falešných a různě překroucených zpráv. Vaz mu ale paradoxně možná zlomily e-maily, které ukázaly, že on a další moderátoři kanálu sami nevěřili tomu, co den za dnem divákům říkají.

Na začátku tohoto týdne vydala televize Fox News překvapivé prohlášení, ve kterém oznámila, že Tucker Carlson – její nejsledovanější moderátor – už se stanicí nespolupracuje. Carlson si ročně ve Fox News podle časopisu Forbes přišel až na dvacet milionů dolarů (427 milionů korun) a vedení televize, která patří do mediálního impéria Australana Ruperta Murdocha, neuvedlo důvod, proč Carlsonovi po 14 letech dává sbohem.

Carlson ve Fox News skončil týden poté, co stanice dohodou vyřešila žalobu, kterou na ni podal výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems. Tomu zaplatí 787,5 milionu dolarů (zhruba 16,8 miliardy korun), což je podle Reuters historicky největší vyrovnání v podobném mediálním sportu v USA. Společnost televizi žalovala za to, že během prezidentských voleb v roce 2020 vysílala lži o tom, že jsou přístroje nastavené ve prospěch demokratického kandidáta a nynějšího prezidenta USA Joea Bidena.

Konzervativní stanice se vyplacením tučné sumy vyhnula tomu, aby její zaměstnanci, včetně Carlsona, museli pod přísahou vypovídat v soudní síni. V takovém případě by totiž pravděpodobně Carlson a jiní komentátoři stanice museli přiznat to, co například podle Washington Post už ukázaly záznamy jejich e-mailové a telefonní konverzace – že moc dobře věděli, že svým divákům lžou. A Carlson byl jako hlavní hvězda, které právní dokumenty sundaly její televizní masku, první na ráně.

Třiapadesátiletý rodák ze San Franciska se jako konzervativec, který tvrdě hájí své postoje, profiloval už jako teenager, napsal časopis New Yorker. Studoval na prestižní internátní škole, kde potkal svou budoucí ženu, mimochodem dceru tehdejšího školního ředitele. Po studiu se na začátku devadesátých let ucházel o práci v americké zpravodajské službě CIA, úřad ho ale odmítl. Rozhodl se tak, že se potatí, a začal kariéru v médiích. Otec Richard byl totiž reportér, který tehdy podle stanice WNYC bojoval za větší státní podporu amerických veřejnoprávních médií.

Po práci v několika tištěných magazínech a novinách se Tucker Carlson na přelomu tisíciletí dostal do známé televize CNN. Když se ho reportér magazínu New Yorker nedávno zeptal, proč se rozhodl pro práci v televizi, se smíchem odpověděl: „Měl jsem finanční závazky. Když se rozmnožujete takovou rychlostí, je to poněkud neudržitelné.“ Tou dobou měl Carlson se ženou tři děti.

Po nějaké době se v CNN dostal k moderování populárního pořadu Crossfire, česky Přestřelka, ve kterém jako moderátor zastupoval konzervativní pohled, zatímco jeho kolega představoval stranu liberální. Dvojice byla známá často vyostřenými debatami, při kterých se účastníci překřikovali, a spíše než debatu pořad někdy připomínal nekonečnou hádku.

Opona se zvedá

Působení Carlsona ve zmíněném programu lze ilustrovat na debatě z roku 2004. Do studia tehdy dorazil komik Jon Stewart, který se na pořad pravidelně díval a často ho kritizoval. Obou moderátorů se zeptal: „Proč se vy dva pořád hádáte?“ Když se mu nedostalo uspokojivé odpovědi, řekl: „Ubližujete Americe. Je to divadlo, přestaňte s tím.“

Očividně zaskočený Carlson odpověděl jízlivou poznámkou: „Tvoje přednášky jsou nudné, Jone.“ Dílu se Stewardem se nicméně chytila ostatní média a rychle se šířil. CNN na začátku roku 2005 celou show zrušila a Carlsonovi neobnovila smlouvu.

Jak v oné debatě z roku 2004 řekl Stewart, bylo to divadlo. A tehdy stoupající mediální hvězda americké pravice to dobře věděla, jak na Twitteru upozornil americký právník, republikán Ron Filipkowski. Carlson už v roce 2003 nevědomky vystihnul svůj vlastní pád. Tehdy mluvil o svém předchůdci na Fox News, Billu O’Rileym. Jeho slova nicméně v dnešním kontextu zní téměř prorocky: „O’Rileyho úspěch stojí na dojmu, že předstírá to, kým je. Pokud ho někdy přistihnou mimo tuto roli, bude konec,“ řekl tehdy Carlson a na adresu předchůdce dodal, že „není pravicový, je populista. Takový nikdo doopravdy být nemůže, navíc když ročně vydělává miliony dolarů“.

Je to divadlo, přestaňte s tím.

Po štaci v CNN se Carlson přesunul do levicové stanice MSNBC, kde mezi lety 2005 a 2008 už jako jediný moderátor uváděl pořad zvaný Tucker. Po třech letech si ale práci musel hledat znovu a rozhodl se založit vlastní server The Daily Caller, který ovšem skončil nevalně. A i když dnes stále funguje, Carlson se už v něm nijak neangažuje.

Neúspěchem The Daily Caller se nicméně dostáváme ke Carlsonovi, kterého známe dnes. Do pravicové televize Fox News nastoupil v roce 2009. Tehdy začal svazek, který trval 14 let a právě tento týden skončil. V roce 2016 se na nejsledovanější americké kabelové televizi dočkal vlastní show v nejsledovanějším čase, v pátek večer.

Tou dobou se navíc stala další věc, která Carlsonovi pomohla do pozice nejprominentnější hlásné trouby amerických konzervativců. V roce 2016 si Američané za prezidenta zvolili Donalda Trumpa, se kterým Carlson navázal oboustranně výhodný vztah. Dvojice spolu často komunikovala, Trump například Carlsonovi před volbami v roce 2016 volal s prosbami o rady, píše The Guardian. Carlson měl totiž ze své pozice na voliče Trumpa značný vliv.

Maska padá

Když Trump hlásal, že postaví zeď na americko-mexické hranici, Carlson věnoval jeden díl za druhým právě tomuto tématu. Když bývalý americký prezident brojil proti muslimským imigrantům, kritizoval Carlson módní obchod Macy’s za to, že uvedl řadu hidžábů, a vniknutí protestujících do budovy amerického Kapitolu ze začátku roku 2021 označil za „vlažné“.

Stejně jako báchorky o volebních přístrojích zmíněné na začátku, i vztah Carlsona s Trumpem byl spíše divadlem. Ty samé e-maily, které zaměstnance Fox News usvědčily ze lží, ukazují, že Carlson Trumpa hodlal hodit přes palubu. V jedné z výměn Carlson napsal, že „jsme velmi blízko tomu, abychom mohli Trumpa většinu nocí ignorovat“. „Opravdu se nemohu dočkat,“ dodal Carlson podle AP. Fox News Trumpa opravdu na nějaký čas upozadily, v půlce dubna byl ovšem zpět na rozsáhlý rozhovor. A kdo jiný ho mohl zpovídat než Tucker Carlson.

Jaké následky bude demaskování a konec Carlsona ve Fox News mít, to se teprve ukáže. Show každopádně musí pokračovat a konzervativní stanice za něj už hledá náhradu. A i když ta prozatímní po prvním týdnu u diváků úspěch neslaví, je pravděpodobné, že nakonec Carlsona někdo podobný nahradí. Tak jako on před lety nahradil své předchůdce.