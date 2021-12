Pokud byste hledali podnikatele s co nejspecifičtějším přístupem k vlastní firmě i životu, Filip Morávek by byl víc než dobrý kandidát. Na jedné straně buduje nesporně úspěšný byznys – jeho Easy Software zaměřený na řízení projektů, pro který roky odmítá jakýkoliv cizí kapitál, letos roste ke 140milionovému obratu a používají ho tisíce firem a v nich stovky tisíc lidí po celém světě. Na druhé straně poslední měsíc vůbec nevěděl, jak se jeho firmě daří. Strávil ho totiž v Nepálu. Hlavně proto, aby tam hlouběji meditoval.

Easy Software se v té době připravoval na svou aktuální expanzi. V těchto týdnech firma dokončuje poslední kroky k otevření nové kanceláře v Moskvě, která se přidá k zastoupení v Česku, Maďarsku, Bulharsku a Velké Británii. Rusko je podle Morávka rozumné místo, pokud jde o kombinaci kvality a ceny tamních programátorů. Ruský trh je pro firmu zajímavý i tím, že z něj snáze dosáhne na postsovětské republiky, a navíc jde o zemi, kam se konkurence ve velkém nehrne.

Tohle všechno má Morávek předem dobře promyšlené. Oba produkty firmy, Easy Project a Easy Redmine, si už vyzkoušelo přes 3 500 firem a organizací po celém světě, což odpovídá stovkám tisíc uživatelů. V České republice jsou mezi nimi mimo jiné Bosch, Zentiva, Innogy nebo Ministerstvo zahraničních věcí. Osm z deseti zákazníků má ale firma mimo Česko. Jsou jimi třeba Axa, RTL Radio Berlin, ale i mnoho dalších.

Zajímavými klienty jsou ale i univerzity, a to napříč světem. A pak státní správy. Český software používají například na Jamajce. V Kazachstánu je dokonce v kombinaci s partnerskou firmou oficiálně hlavním nástrojem na řízení projektů uvnitř tamní státní správy – nařídil to tak kazachstánský prezident.

Jak nahradit Excel

Popis toho, co přesně Easy Software poskytuje, jde shrnout do pár slov: software pro projektové řízení. To mívá ve firmách různé podoby a Filip Morávek se setkal se všemi. Někde firmy plánují na papíry. Jinde na velkou bílou tabuli. Většina ovšem používá Excel. „Řekl bych, že je to nejrozšířenější nástroj na řízení projektů,“ usmívá se čtyřicetiletý podnikatel.

Filip Morávek firmu kdysi převzal a nyní působí jako CEO Easy Software Foto: Easy Software

To, co nabízí místo Excelu, jsou dva zmíněné produkty, které umožňují projektovým manažerům projekty lépe organizovat. Tedy rozkouskovat je do jednotlivých kroků, ty přidělovat lidem, kontrolovat je, řešit jejich finanční stránku i plnění a pak i další postup. Nebo na nich stavět další, podobný projekt, což Morávek označuje jako firemní nervovou soustavu. „Takový postup propojuje jednotlivé části a tvoří sdílenou paměť. Organizace si pamatuje, že to má ve správných škatulkách. A to se hodilo i během home officů,“ dodává.

Morávek si je samozřejmě dobře vědomý toho, že jeho firma není jedinou, která software pro řízení projektů nabízí. „Projekty se řeší napříč světem. Trh je velký, ale nejsme aplikace, která by cílila na všechny projekty na světě. Zaměřujeme se na pokročilý management,“ popisuje. Kromě plánování a realizace jednotlivých kroků nabízí třeba i myšlenkové mapy nebo Ganttův diagram, který graficky zobrazuje naplánování posloupností v čase.

Produkty Easy Software lze navíc propojit s dalšími, na první pohled zcela nesouvisejícími systémy. U jednoho z ruských zákazníků je například program provázaný s výrobní linkou a napojený na stroje. Takže slouží i jako manažer odstávek a oprav.

Finančníka ve mně to láká

Společnost Easy Software vznikla v roce 2001 původně jako architektonické studio. Založil ji Aleš Morávek, bratr Filipa. Ten do ní nastoupil tři roky po založení a po dalším roce se stal jejím jednatelem. Několik let se firma vydávala architektonickým i softwarovým směrem, postupně se ale začala ubírat výhradně technologicky a Aleš Morávek ji nakonec bratrovi přenechal.

Ten má dnes pět společníků a všichni bez výjimky ve firmě působí. Hlavním akcionářem je právě Filip Morávek. Pro firmu pracuje víc než 80 lidí, většina z nich v pražských Dejvicích. Loni Easy Software vykázalo obrat ve výši 125 milionů korun a aktuálně roste zhruba o 12 procent, takže pro letošek míří na 140 milionů. Ziskovost společnosti odhaduje Morávek na 15 procent.

„Museli jsme přejít na holdingovou strukturu, umožňuje nám to pronikat do dalších zemí,“ krčí rameny Filip Morávek, když tato čísla komentuje. Loni tak Easy Software založilo novou skupinu, pod jejíž hlavičkou do nových zemí vstupuje. Podle plánů by obrat do pěti let měl přesáhnout čtvrtmiliardu. „Finančníka ve mně to láká, protože to je spousta nul,“ popisuje. Jenže je zřejmé, že finančník je jen jednou částí jeho osobnosti.

Obrat není hlavní motivací

Těch dalších je mnoho. Morávek je technologický nadšenec. Organizátor – proto ho zajímá projektový management. Zastánce každodenní meditace a student buddhistických principů. A propagátor sebepoznání. Byl jedním z prvních Čechů, kteří si před lety objednali, tehdy ještě ze zahraničí, Gallupův test osobnosti. To proto, aby mohl rozvíjet své slabší stránky a stavět na těch silnějších.

Pokud na něm nejde něco přehlédnout, je to jeho úsměv. Přesto říká, že pozitivita není jeho silná stránka. Tedy, je si tím naprosto jistý. Vyplynulo to totiž ze zmíněného Gallupova testu osobnosti. „Od té doby na tom pracuju,“ vysvětluje. Z tohoto testu také mimochodem vyšlo najevo, že je schopný zpracovávat velké množství informací. „Taky to ale znamená, že čtu každý příbalový leták nebo Ženu a život od začátku do konce,“ dodává – jak jinak – s úsměvem.

Filip Morávek dostal Easy Software do světa

Vedle zmíněných vlastností je ještě jedna, která se v jeho byznyse nepochybně odráží. Morávek je taky filantrop. V roce 2015 založil Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, který prostřednictvím jógy a všímavosti, tedy mindfulness, pomáhá sociálně potřebným. Organizuje lekce pro seniory, zdravotníky nebo děti v dětských domovech.

Jeho firma pravidelně přispívá na řadu projektů, jako je čištění oceánů od plastového odpadu. Se společníky se totiž dohodli, že budou každý rok posílat jedno procento obratu na dobročinné účely. Vykázaná firemní čísla, byť se na ně hezky dívá, nejsou pro Morávka hlavní motivací. „Je to jen nějaký krátkodobý chvilkový pocit, na kterém nic v životě nepostavím. Ale v okamžiku, kdy budeme mít větší obrat, tak i jako firma prostě dáváme víc,“ uzavírá.