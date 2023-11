Hlavní zloduch Kang jde k soudu, o nové blockbustery není zájem. Marvel čelí krizi a hledá cestu ven

Uložit 0

Marvel měl vše geniálně vymyšlené. Už od roku 2008 postupně buduje rozsáhlé multimediální univerzum v čele se sérií vzájemně propojených filmových blockbusterů. Jeho dosavadní vrchol Avengers: Endgame z roku 2019 drží post druhého nejvýdělečnějšího filmu všech dob. S ním také skončila takzvaná Infinity Saga s hlavním zloduchem Thanosem, Marvel už ale měl nachystaného jeho pokračovatele – Kanga kolem něhož se má točit další, ještě větší Multiverse Saga. Jonathan Majors, jenž už v pár seriálech a filmech supermocného zloducha ztvárnil, ale jde k soudu kvůli obvinění z domácího násilí a o komiksové filmy i seriály přestává být obecně zájem. Marvel tak stojí před velkou krizí.

Ještě před několika měsíci byl Majors vycházející hvězdou Hollywoodu. Měl za sebou hlavní roli v drahém seriálu HBO Lovecraftova země, kangovský debut v první řadě Lokiho a jednu z hlavních rolí v boxerském dramatu Creed III, pokračování legendární série Rocky. Letos v březnu byl ale zatčen a obviněn z domácího násilí vůči své tehdejší přítelkyni Grace Jabbari a zanedlouho se objevilo několik dalších nařčení také od jiných žen. Koncem měsíce má herec stanout před soudem.

„Marvel je s celým Kangem totálně v p*deli,“ cituje server Variety nejmenovaného hollywoodského insidera. Podobně jako v případě Thanose, k němuž směřovalo celé filmové univerzum studia v průběhu deseti let, má zloduch schopný cestovat časoprostorem představovat středobod všech příběhů studia počínaje snímkem Shang-Chi z předloňského roku a konče velkou týmovkou Avengers: Secret Wars v roce 2027.

Foto: Falcon Jonathan Majors jako Kang

Zatím se Kang přímo objevil jen na konci první řady Lokiho a ve filmu Ant-Man a Wasp: Quantumania. Druhá řada seriálu Loki, jejíž závěrečný díl vyjde tento čtvrtek, ho ale vedle dosavadních náznaků definitivně ustanovuje jako hlavní hrozbu pro současný stav vesmíru. Proto by také byl značný problém za něj v už rozběhnutém příběhu najít náhradu, aniž by to působilo nesmyslně.

Temný osobní život jednoho z hlavních herců je ale možná ten nejmenší problém, se kterým se Marvel dnes potýká. Co na tom, že by studio muselo postavu přeobsadit nebo nějak nahradit, když se na výsledek stejně nepodívá dostatek lidí.

Komiksům došel dech

Už delší dobu se i v nejvyšších hollywoodských patrech řeší únava ze superhrdinů vyvolaná přemírou filmů a seriálů s touto tematikou. Vycházejíce z předchozího obrovského zájmu o cokoliv, co má na sobě jeho značku, chtěl Marvel umožnit fanouškům prakticky neustále sledovat něco nového z jeho neustále se rozrůstajícího univerza. Naneštěstí byl efekt spíše opačný, než v jaký se doufalo. Situace ale není tak prostá, že by diváci jednoduše ztratili zájem.

Diváci spíše ztratili zájem o dokola omílané, velice podobně vystavěné tituly, v nichž se poměrně stereotypní zápletka zabalila do barevných, drahých vizuálních efektů. Po odchodu Iron Mana, kapitána Ameriky, Black Widow a dalších navíc začaly chybět výrazné postavy, jejichž vývoj by diváci chtěli sledovat. A navíc neustálý tlak na vysokou produkci měl za efekt jak ještě jednodušší příběhy, tak méně nápadité – nebo i kvalitní – vizuální zpracování.

Marvel se dostal do prekérní situace, v níž sázky na jistotu nefungují, protože jsou příliš šablonovité a chybí jim drajv, pokusy o výraznější autorské filmy jako Eternals zase nezapadají do estetiky studia a působí podivně nabubřele. Studio se stává obětí svého vlastního úspěchu, když svým produktem trh ovládlo natolik, že se jeho silné stránky příliš rozprostřely a vytrácí se důvod, proč o něj mít zájem.

Nejnovějším příkladem toho je film Marvels. Blockbuster za čtvrt miliardy dolarů, který do kin zamíří už tento týden, má navázat na Captain Marvel z roku 2019 s více než miliardovými příjmy. Ani zdaleka se ale neočekává podobný úspěch. Současné projekce mluví ani ne o poloviční premiéře ve srovnání s loňským Doctorem Strange v mnohovesmíru šílenství, který nakonec dosáhl na 955 milionů dolarů celosvětově. Pravděpodobnější je pro Marvels scénář Quantumanie, která nedosáhla ani na půl miliardy. Ve světě obřích rozpočtů a úspěchu Marvelu jde v zásadě propadák, co se stěží zaplatí.

Foto: Falcon Od novinky Marvels se příliš vysoké příjmy neočekávají

Možnou cestu ze současné situace představuje relativně nedávný nákup studia 21st Century Fox a s ním práv na X-Meny nebo Fantastickou čtyřku. Právě tyto dvě značky mají v příštích letech dostat vlastní filmy a vzhledem k jejich známosti a zároveň poměrně mizerné předchozí reputaci má Marvel příležitost z nich udělat velké tahouny.

Další vertikálu pak může představovat nově ohlášená značka Marvel Spotlight, pod niž se budou shromažďovat menší, civilnější projekty zaměřené na postavy. Navíc nebudou vyžadovat předchozí znalost detailů univerza studia, které už na mnohé mohou být jinak příliš. Prvním projektem z této řady je Echo, které ze všeho nejvíce připomíná seriály Netflixu jako Darededevil nebo Punisher. To znamená, že se v prvním traileru představil jako až překvapivě temný a krvavý.

Skalní fanoušky mohou potěšit i spekulace o tom, že by mohlo dojít k oživení oblíbených postav jako Iron Man nebo Black Widow. Podle Variety se toto téma už ve studiu nadneslo, Marvel se ale pro nic takového zatím oficiálně nerozhodl. Návrat populárních herců by byl kromě dějových komplikací podle Variety také nákladný, protože jen Robert Downey Jr. si při natáčení třetího Iron Mana měl přijít na 25 milionů dolarů.