Hledala a nenašla, tak vytvořila vlastní. Češka uspěla s výživovými doplňky na podporu plodnosti

Je vystudovaná biotechnoložka, rozumí léčivům a umí pracovat s potravinami. Farmacie ji ale nebavila. Místo toho se obrátila k doplňkům stravy a potravinám a vyzkoušela si práci v českých startupech, které se jimi zabývají. Veronika Moravec prošla firmami Mana nebo Sens a nakonec se rozhodla přijít s vlastním projektem s poměrně úzkým zacílením – vytvořila značku Verra a nabídla produkty na podporu plodnosti žen. Teď je prodává v porodnicích, u gynekologů i v internetových řetězcích. A má přes pět tisíc zákaznic.

Původně ale takový záměr neměla, chtěla jen pomoct své sestře, když byla těhotná. Kvůli předchozímu zdravotnímu stavu jí totiž doktorka řekla, že by měla jíst kvalitní vitamíny. Jenže sítem Veroniky Moravec žádné z těch dostupných neprošly.

Místo toho jí průzkum trhu dal signál, že by bylo možné vytvořit vlastní projekt. Během toho, co míchala nové receptury, se jí postupně začali ozývat známí. A jejich známí. Až nastala chvíle, kdy se z malého počinu stal fungující byznys.

Ukázalo se totiž, že ženy svou plodnost potřebují řešit. Spustit Verru stálo miliony. Ale už teď je zisková. V posledních měsících pak přelila Moravec své podnikání i na Slovensko, aktuálně jde do Rumunska a plánuje vybudovat pobočku v Německu.

Foto: Verra Veronika Moravec a tým Verra

„Jen v Česku má každý sedmý pár problém otěhotnět a ta čísla porostou. Roste i reprodukční věk v Evropě, už to začíná být problém. Ve čtyřiceti má žena jen pětiprocentní šanci, že se jí otěhotnět skutečně podaří,“ vysvětluje Veronika Moravec.

Není to jednoduchý trh

Trh potravinových doplňků je široký a mísí se v něm ty kvalitnější s těmi, které účinky víc proklamují, než by je tělo dokázalo reálně využít. Může se tu projevit řada negativ. Firmy obvykle pořizují přísady v zahraničí, velmi často z Itálie, ale produkty vyrobené z rostlin i chemicky můžou putovat třeba i z Číny. A podle producenta jednotlivých přísad se liší i jejich kvalita.

Klasicky výrobci potravinových doplňků vytvoří recepturu a finální produkt nechávají v laboratořích upravovat podle toho, aby například zákazníky potěšily složením, příchutí nebo třeba i barvou. Receptury se v několika kolech mění tak, aby produkt odpovídal všem představám. A někdy se stane, že výsledek přídatných látek obsahuje víc než těch účinných.

Je to přístup, který zakladatelka Verry odmítá. Věří, že produkt namíchala tak, aby měl správné účinky. Ukazuje to na číslech. Zmíněných více než pět tisíc zákaznic se pro ně vrací opakovaně. Nabídku dokázala Moravec zalistovat na českou i slovenskou Pilulku, do Notina nebo do specializovaného obchodu Biooo. Z těchto míst počítá další stovky objednávek. A především – tržby už počítá na miliony.

„Od Státního zdravotního ústavu jsme dostali pochvalu, že naše produkty jsou skvělé. Zákaznice nám píšou, že jejich ošetřující gynekologové jsou nadšeni. Nyní jsme uzavřeli spolupráci s největším farmaceutickým distributorem Pharmos. A řešíme možnou spolupráci s reprodukčními klinikami,“ říká Moravec.

Podpora plodnosti a doplňky pro těhotenství nejsou jednoduchý trh, zmiňuje. Přesto v něm hodlá zůstat. Pořádá webináře, nechává své zákaznice třeba jen anonymně mluvit s psychology nebo je propojuje s takzvanými fertility kouči. To je specializovaná profese, kdy se psychologové a psycholožky zaměřují právě na to, jak ženám pomoct začít trochu jinak přemýšlet. Někdy jde o sezení jeden na jednoho, jindy spíš o párovou terapii.

Mluvit o plodnosti? Jen těžko

„Pořád je to tabuizované téma. Máme zpětné vazby od žen, že nerady šíří skutečnost, že se jim nedaří otěhotnět. Nechtějí to moc rozebírat s okolím. Také víme, že když se v páru miminko nedaří počít, první jdou na vyšetření ženy. A pak až teprve muži,“ popisuje Moravec tlak, kterému její zákaznice čelí.

Ve světě ženského početí a výživy v mateřství se sice zabydlela, zakladatelka Verry se svým týmem přesto vkročila do neznáma a přišli s produktem, který podporuje plodnost i u mužů. Jen zjistili, že tady se musí našlapovat trochu opatrněji.

A tak třeba zatímco ženám posílají označené balíčky, kde je oslovují jménem, aby jim udělali radost – zákaznice Verry prý hledají se značkou vztah – u balíčků pro jejich protějšky s tím rychle přestali. „Muži to špatně zvládají,“ krčí rameny Moravec.

I do budoucna se chce držet tématu plodnosti, reprodukčního zdraví a vývoje miminka. „Když je pár neplodný a trvá to roky, je to obrovská psychická zátěž. Nemají pak jen zdravotní, ale i psychosomatický problém. A my chceme udělat osvětu. Tak, aby bylo jasné, že to má smysl řešit už na začátku. A že od začátku jsou na to oba,“ říká zakladatelka projektu.