Hogo fogo kemping? Vezmete obří Audi za 3,5 milionu, na střechu namontujete stan a vyrazíte za město

Autotest Luboše Kreče: Prázdniny jsou v plném proudu, zrovna jste se vrátili z Tenerife a chystáte výjezd do wellness hotelu na Slovensku, když vtom: „Tati, my bychom chtěli pod stan! Ale aby to bylo takový jako luxusnější!“ Ale beze všeho, co třeba zlatý holuby do pusy, ty byste nechtěli? Děti mívají zvláštní přání, někdy nesplnitelná… Pak mě ovšem napadlo: jasně, pojďme si dát kemping se vší parádou, suchou nohou a v Audi Q8 za 3,5 milionu.

Máte rádi stanování? Já celkem ano, i když čím jsem starší, tím jsem pohodlnější, takže dva týdny v kempu už fakt nejsou pro mě. Ale víkendový trip s kamarády či rodinou, ten bývá fajn. Nejlepší je spát pod širákem, jenže někdy to jinak než se stanem nejde – a pak přichází ta nejméně pohodlná fáze: postavit stan. Která tyčka a kam náleží? Máme dost kolíků? Nenateče sem? Uf.

Já vím, existují samorozkládací stany, které jen vyhodíte do vzduchu a – simsalabim – už stojí. Jenže máte pořád kolem sebe trávu, taháte si špínu dovnitř, nedej bože, kdyby přišla bouřka. Jak říkám, čím jsem starší, tím jsem pohodlnější. Ale co kdyby existovalo řešení, které má odpověď na všechny moje výhrady? Co kdyby byl stan postavený za pár vteřin a vy byste byli dostatečně izolovaní od země? Já ho objevil až teď a jsem z něj nadšený: autostan.

A jelikož děti chtěly stanovat, ale tak nějak luxusně, přímo se nabízelo osadit testované plug-in hybridní Audi Q8 60 TFSI e přístřeškem od Decathlonu a vyrazit na noc ven. Nejsložitější na celém procesu bylo namontovat na příčníky složený stan, který se uchycuje do poněkud staromódní skoby ve tvaru U se závity. K tomu bylo třeba dvou lidí, v jednom by se to instalovalo opravdu složitě, zvlášť když samotný stan, který čítá jak podsádku, tak matraci a žebřík, váží přes 50 kilo.

Jakmile to bylo za námi, už následovala jen radost – teda takhle, nemůžete naplno využít potenciál motoru s výkonem bezmála 500 koní, protože máte na střeše kvádr, který je dlouhý 146 centimetrů, široký 123 centimetrů a vysoký 35 centimetrů a zakrývá ho elastický textilní obal (na trhu jsou i střešní stany se skořepinovým krytem, které vyrábí například Thule). Ovšem jakmile zaparkujete na místě, kde chcete strávit noc, pochopíte: postavit stan trvá 20 vteřin a stejně dlouho vám zabere ho složit.

Co víc si můžete přát, když chcete přijet a co nejdřív vytáhnout stoličku, dát si sklenku prosecca a děti vyhnat do řeky? Uvnitř je místo pro dva spacáky, matrace je součástí, takže netaháte ani karimatky, a jelikož jste metr a půl nad zemí, opravdu vás netrápí, co se děje pod vámi. Což bohužel nebyl můj případ…

Nahoře spali dva potomci, a tak jsem si ustlal dole, pod širákem, jenže v noci přišla nečekaně bouřka, takže jsem musel dospat uvnitř auta. Na něco takového sice vlajková SUV loď z Ingolstadtu není úplně stavěná, ale zvládl jsem to. A ráno, protože jsme byli přece na hogo fogo stanovém výletu, jsem se dal do latě cestovním espresovačem Outin.

„Tak co, bylo to lepší než normálka?“ přivítal jsem ráno droboť. „Jo, jenže to dělalo v bouřce zvuky! A jak bubnoval déšť, tak to bylo hlučný. A já chci asi dneska už zase spát doma.“ Proč jsem se jen ptal? Nakonec jsem si ale takové kempování zamiloval místo nich. A k tomu jsem si znovu potvrdil ještě jednu věc, ale ne už díky stanu: plug-in hybrid mi dává smysl.

Možnost jezdit pár desítek kilometrů jen na elektřinu mi vyhovuje – stanovali jsme na kamarádově louce zhruba 20 kilometrů od domu a na cestu tam i zpět jsme nemuseli zapínat spalovací motor. Díky bohu za to, protože Audi Q8 je parádně dynamické a stovku dá za pět vteřin, ale není pro něj problém si vzít v průměru 11 či 12 litrů benzinu. Kdo si takové auto kupuje, na náklady asi moc nehledí, ale stejně…

Audi do segmentu kupé odvozených z luxusních SUV přišlo z velké německé trojky nejpozději: BMW trend odstartovalo v roce 2008 s modelem X6 a Audi se přidalo s Q8 až po deseti letech. Jenže letmý pohled na silnice ukazuje, že jakkoli tyhle mastodontí vozy s nikterak ohromujícími zavazadelníky popuzují milovníky úsporné jízdy a vůbec udržitelného přístupu k životu, fanoušků mají víc než dost.

A já to začínám chápat. Zatímco BMW X6 je od pohledu drzé, agresivní, Audi Q8 působí decentněji a umírněně, i ve srovnání s Mercedes GLC Coupé. Zároveň, aby nedošlo k mýlce, když k němu přijdete poprvé, jediné, co vás napadne, je: „Obr!“ Je to prostě kolos – váží 2,6 tuny, na šířku má dva metry, na délku pět a na výšku 1,7 metru. Ale jakmile si do něj sednete, olbřímí dojem zmizí a vůz se ovládá velmi hladce a snadno. I místa je v něm přiměřeně, byť znovu platí otřepané: jako Škoda Superb to není.

Jelikož děti chtěly luxusní kempování, minimálně cesta v Audi Q8 60 TFSI e jim toho komfortu nabídla požehnaně: základní cena vozu je 2,6 milionu, testovaný kus by v obchodě ale vyšel na 3,5 milionu. Měl třiadvacetipalcová kola, odvětrávané sedačky, panoramatickou střechu nebo laserová světla.

Model pohání šestiválcový třílitr, což je v době všeobecného downsizingu v podstatě skvost. Někdo by poznamenal, že škoda toho hybridního ústrojí, ale já se budu opakovat – mně kombinace spalováku a elektřiny přijde fajn a praktická, zvlášť když máte doma wallbox.

Spíš bych Audi vytkl, že u hybridní Q8 nelze na čistě bateriový pohon ujet tak daleko, jak to dovede konkurence. S mnichovskou X5 jsem se dostal i přes 80 kilometrů, na podobná čísla dosáhl také – byť lehčí – Mercedes E. Těch zhruba 50 kilometrů, které jsou u topové audiny dosažitelné, je tak přinejlepším průměrný výkon. Na druhou stranu jsem z tří německých konkurentů měl v Q8 nejméně pocit jako v SUV a nejvíc jako v klasické limuzíně.

Když jsme po výletu parkovali auto před domem, úplně mně svrběly ruce jet nocovat znovu. Kombinace skvělého auta a extrémně komfortního stanování, kdy jste v suchu a vše máte vyřešené v řádu sekund, mi učarovala. „Takže koupíš auto za tři mega?“ rozesmála se manželka. A já: „To by bylo fajn, ale začal bych raději tím stanem, ten je za 32 tisíc. Hezky krok za krokem, ne?“