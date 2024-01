Kupé, které si nabijete ze zásuvky, a přesto ujede až tisíc kilometrů? „Dámský“ mercedes to dokáže

Uložit 0

Autotest Luboše Kreče: Vozy kupé odvozené z luxusních SUV jsou ze své podstaty takové… mastodontní. Bývají mohutné, robustní, ve svých genech vyzařují už od průkopnického BMW X6, které kategorii v roce 2007 stvořilo, jistou aroganci, maskovanou zdánlivě sportovním výrazem. Ostatně premiéra většího modelu GLE Coupé od Mercedesu se odehrála ve filmu Jurský svět, kde jej obkličují monstra podobně suverénní, jako je on sám.

Jenže zákazníci si je zamilovali a nedbali horší praktičnosti. Automobilky proto kupé varianty začaly nasazovat i na menší karoserie, čímž jim ubraly na nabubřelosti. Ostatně GLC Coupé, které měla redakce CzechCrunche nyní na týdenní test, se stalo loni vítězem soutěže Auto mého srdce, kde rozhoduje dámská porota.

Navíc Mercedes a ženy jsou spojené mnohem víc, než by se mohlo na první dobrou zdát. Karl Benz sice možná jako první sestrojil a patentoval benzinový automobil na světě, jenže kdyby nebylo jeho ženy Berthy, dost možná žádná značka Mercedes-Benz neexistuje. Minimálně to Benz by v ní mohlo chybět.

Vedle toho, že jej totiž finančně podporovala a byla spoluzakladatelkou jejich společnosti, vypravila se se svými syny – bez mužova vědomí – v roce 1888 na více než 100 kilometrů dlouhou jízdu, aby veřejnost přesvědčila, že Benzův vůz, či spíše motorová trojkolka, je funkční zařízení. A pozornost se jí podařilo získat pořádnou, navíc díky poznatkům z cesty mohla svému choti předat mnoho postřehů, jak stroj vylepšit (například přidat převodový stupeň kvůli stoupání do kopce).

A rok po spanilé Bertině jízdě se vídeňskému podnikateli Emilu Jelinkovi narodila holčička, a když měl na starost vývoj a uvedení prvních osobních vozů na trh ve společnosti Gottlieba Daimlera a Wilhelma Maybacha, pojmenoval je po dceři Mercedes. Ke spojení Benzovy a Daimlerovy firmy došlo v roce 1929 a skrze označení vozů Mercedes-Benz (jméno mateřské skupiny se v čase různě měnilo) tak žije silný ženský odkaz dodnes.

GLC Coupé, speciálně pak v tmavě červené barvě s označením Patagonia, je tak nějak od pohledu dámským autem – není zbytečně agresivní ani bachraté jako větší sourozenec GLE (něco podobného platí ostatně i pro paletu SUV kupé od BMW), zároveň to ale pořád je, s mírným přimhouřením očí, rodinný vůz.

Nicméně to nejzajímavější, co GLC Coupé nabízí, není vně, ale uvnitř vozu. Konkrétně pod kapotou: testovaný model totiž poháněl dieselový plug-in hybrid, což je v nabídce automobilek unikát, drtivá většina konkurence stuttgartské značky totiž u hybridů sází na kombinaci baterie a benzinu, nikoli nafty.

A ukazuje se to jako mimořádně šikovný krok, protože nejenže je řada GLC včetně kupé úpravy aktuálně nejprodávanějším mercedesem, i naftovému hybridu se daří a představují zhruba pětinu všech objednaných aut. Co na nich zákazníky tak baví, je zjevné po pár dnech ježdění – naprostá většina benzinových hybridů ujede na jeden zátah do 600 kilometrů. GLC zvládne hodně přes 900 kilometrů.

Sice akustický i dynamický projev pohonu není tak hladký a elegantní jako třeba u plug-inového BMW X5, ale jinak se v něm elektrika i diesel ukazují v tom nejlepším světle: při jízdě čistě na baterii, která má kapacitu přes 31 kWh, se i v chladném počasí s přehledem ujede kolem 80 kilometrů a za tepla to bude proklamovaná stovka, no a s šedesátilitrovou nádrží na naftu není problém 850 kilometrů po dálnici. Tam je středně velkému kupé od Mercedesu nejlépe, i když má totiž kombinovaný výkon 330 koní, není to žádný závodník, celková váha 2,4 tuny je zkrátka na silnici hodně znát.

Samozřejmě rodinná výprava k moři v hybridním GLC Coupé by nepochybně měla k dokonalosti daleko především, co se prostoru týče – akumulátor sebral ze zavazadelníku několik desítek litrů objemu, navíc vůz má kvůli sportovně sklopené zadní část i jinak sníženou úložnou kapacitu.

To už je ale na jinou diskuzi: kupé, jako je toto GLC, se vyrábějí, protože se lidem líbí, ne proto, že by byla důkazem praktičnosti. A ti, kdo si jej koupí (cena testovaného modelu je bezmála 2,5 milionu korun) a mají dvě či tři děti, ho velmi pravděpodobně vlastní jako druhý do rodiny. Tak to prostě je.

Ovšem pro ty bez dětí nebo jen s jedním potomkem je tahle dáma v rudém velmi atraktivní variantou. Kompaktní interiér posádku obepne a dá jí pocit bezpečí, luxusní interiér včetně velkého displeje je hýčká a sportovní sedačky cestující vpředu pohltí. Celé auto je navíc postavené až překvapivě vysoko nad vozovku, takže přehled z něj i nastupování budou vhodné i starší ročníky.

Nejlepší pak bude, když jeho majitelé budou zároveň vlastnit i rodinný dům, kde si do garáže nechají nainstalovat wall-box a každý večer po zaparkování k němu svůj vůz připojí. A pak díky dojezdu tohoto SUV kupé mohou v klidu zapomenout, kam vlastně jezdí pro naftu, na kterou byli zvyklí ze svých starších služebních nebo firemních aut.