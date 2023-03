Holky z marketingu mají obrat 10 milionů. Lidé si stále kariérně potřebují zvýšit sebevědomí, říkají

„Je to prý ještě trochu blázinec,“ říká Aneta Martinek, když se scházíme. Jen pár dní si Holky z marketingu užívají nové kanceláře, pro ně první „opravdové“. Doteď platforma využívala sdílených coworkingů, ale roste potřeba mít i pořádné zázemí – proto skupina, která se postupně stala regulérní společností, zvolila rovnou mladými firmami oblíbený Karlín.

Holky z marketingu nejen kancelářemi ukazují, že stále rostou. Když začínaly, šlo o komunitu několika žen, které se navzájem podporovaly v aktivitách v marketingu s cílem zvýšit pracovní sebevědomí. Loni už taková skupina hlásila dvacet osm tisíc členek a členů. A letos jich slaví přes třiatřicet tisíc. „Skrze sociální sítě a další kanály máme ale dosah na víc než sedm set tisíc lidí,“ vypočítává Aneta Martinek, jedna ze tří spoluzakladatelek oficiální podoby skupiny a zároveň nově její šéfka.

V roce 2021 se totiž neziskovka stala společností s ručením omezeným, tedy klasickou firmou, s konkrétním názvem #HolkyzMarketingu. Tu spolu založily původní tvůrkyně myšlenky: Pavlína Louženská, Lucie Audi a právě Aneta Martinek – a všechny tři se zároveň staly jednatelkami.

Stejně jako na začátku, projekt stále podporuje členy komunity. Pro firmu je však její hlavní komoditou vzdělávání. Martinek říká, že jde o komunitu, která lidi do marketingu rekvalifikuje a vede je dál programy až na seniorní pozice. Platforma vystavěla šest dlouhodobých vzdělávacích programů, stovky jednorázových webinářů, rozrostla se na tým jedenácti lidí a obrat loni dostala na deset milionů korun. To znamená meziročně trojnásobný růst.

Zdejší nejstarší program je mentoring, který propojuje vždy dva konkrétní lidi, mentora a mentee. A od startu v roce 2006 jím prošlo přes šest set osob. „Mezi mentorkami jsou seniorní marketérky z firem jako Avast, Alza, SAP nebo Red Bull. Řeší se témata jako přechod na volnou nohu, kariérní růst, jak mají začínající manažerky vést tým nebo slaďování kariéry a rodičovství. Za čtyři měsíce se holky posouvají tak, že odejdou z práce a rozjedou vlastní projekt, kde si nastaví strategii na klienty. Nebo jsou sebevědomější v rámci své práce,“ popisuje Martinek.

Stále jde především o ženy, ale i počet mužských účastníků roste, aktuálně se pohybuje kolem deseti procent. Holky z marketingu školí ve firmách – a také tam vedle klasických marketingových témat pomáhají s oblastmi, jako je sebevědomí, obchodní dovednosti nebo time management. Loni spustily i Akademii pro budoucí zakladatelky, kde ženy podporují ve vytváření startupových nápadů (a propojily se mimo jiné se Startup Academy, kterou rozjel CzechCrunch), kde jen loni, v prvním roce, kdy odnož spustily, vychovaly na 130 studentek.

Ne všechny nutně zjistily, že je pro ně hledání nového projektu na trhu to pravé. I tak je již založených projektů řada. Například projekt Císařovnám, který pomáhá ženám po císařském řezu, komunita rodičů Rodičoff, budování swap fashion obchodu Resisto nebo projekt, který podporuje „holky, které se chystají rekonstruovat“ nebo už v procesu jsou.

Bez teplých večeří nikam

„Hlásí se k nám holky na rodičovské, které se nechtějí na původní pozici vrátit, nebo nemají kam. Pak jsou to ty, které už se dopracovaly na nějakou seniorní úroveň a chtějí dělat něco svého. Přijdou ty, které dostaly marketing ve firmě na starosti z pozice ‚holka pro všechno‘ a chtějí se v tom vzdělat. A jsou tam holky, které si jdou pro sebevědomí,“ říká Martinek.

S posledně zmiňovaným se projekt setkává od počátku svého vzniku. Ostatně je i jedním z důvodů, proč platforma původně odstartovala. Podle spoluzakladatelky se v tomto ohledu zaměstnanci posouvají, ale školení podporující sebevědomí tady zahrnují do mnoha kurzů.

Přes veškeré pokroky, které platforma vidí, není všechno vymalované ideálními barvami. Stává se, že některé zájemkyně mají s programem problém, protože nemají čas na domácnost. Někdy se původní podpora partnera přemění v nepochopení, když zjistí, že se s takovým vzděláváním pojí skutečnost, že pak doma nemá teplé večeře.

Foto: #HolkyzMarketingu Lucie Audi a Aneta Martinek, #HolkyzMarketingu

Znát je to především u zmiňované akademie, která připravuje budoucí zakladatelky startupového světa. „Stalo se nám několikrát i to, že ty holky řeknou, že teď musí polevit, protože si doma chlapi stěžují na studenou večeři. Nebo že moc hlídají děti, protože jsou jednou týdne v sobotu na školení, že už je to moc,“ říká Martinek.

Projekt tak dál buduje to, s čím začal. Zvyšuje sebevědomí především ženám, a to snahou ukázat jim, že vzdělávat se stojí za to. Ostatně zakladatelky vypočítaly, že po dostudování jejich Akademie dosáhne polovina studentek na plat vyšší o dvacet procent – a čtvrtina si na výplatní pásce přilepší dokonce o polovinu. „Někdy skutečně jdou a prostě si řeknou o víc peněz. Jindy je to spojené s tím, že získají lepší práci,“ říká spoluzakladatelka.

Platforma pracuje na tom, aby i letos rostla násobným tempem. Nejnověji si postavila vlastní „dozorčí“ radu, kterou z pozice předsedkyně vede Louženská, kde firmě se strategickými plány budou radit lidé z jiných firem. Třeba šéf Czechitas Ondřej Čejka, ředitelka AKA Petra Jankovičová nebo partnerka PwC Olga Řehořková.

Zatím organizace úzce propojuje s firemní sférou. Její akademie jsou navázány na zadání, která řeší spřátelené společnosti, a pro Holky z marketingu je stále zajímavějším zdrojem příjmů i inzerce pracovních nabídek pro vlastní komunitu. Tato část se má letos dočkat ještě posílení.

„Tak, aby nešlo jen o pracovní portál, ale aby šlo o platformu, která umožní holkám se více uplatňovat na pracovním trhu. A stejně tak plánujeme trochu víc ‚šlápnout‘ do zakladatelek. Vidíme, že to sebevědomí v obou případech ještě zvyšovat můžeme. A obě strany lépe propojovat,“ těší se Martinek.