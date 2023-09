Hollywood si může oddechnout. Po téměř pěti měsících skončila stávka scenáristů, studia ustoupila

Po téměř pěti měsících, přesně 148 dnech, včera oficiálně skončilo jedno z nejvypjatějších období v Hollywoodu za několik dekád. Odbory scenáristů Writer’s Guild of America (WGA) uzavřely novou smlouvu se zástupci studií Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) a jednohlasně rozhodly ukončit dlouhou stávku. V jednom z center světového filmu tak mohou neomezeně opět vznikat scénáře pro filmy, seriály a další televizní pořady.

Předběžnou dohodu obě strany uzavřely už v neděli po pěti dnech vyjednávání, kterých se zúčastnili i ředitelé několika největších studií – Bob Iger z Disney, David Zaslav z Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos z Netflixu a Donna Langley z NBCUniversal. Řešila se řada témat, od systému odměňování tvůrců v nové éře streamovacích služeb po využívání umělé inteligence při psaní scénářů.

„S velkou pýchou můžeme říci, že tato dohoda je vynikající. Zahrnuje významné posuny k lepšímu a ochranu pro scenáristy ve všech sektorech našeho členstva,“ napsal vyjednávající výbor WGA v e-mailu svým více než 11 tisícům členů.

Dlouhou stávku v květnu spustilo vypršení dosavadní smlouvy mezi scenáristickými odbory a velkými hollywoodskými studii. „V tomto vyjednávání je v sázce přežití scenáristiky jako profese,“ uvedla tehdy organizace WGA a její vedení dodávalo, že s tím, jak se těžiště práce tvůrců přesouvalo od kinofilmů a seriálů pro klasickou televizi k pořadům pro streamovací služby, firmy si pro sebe nechávaly čím dál tím větší část zisků.

Foto: Netflix Už kvůli stávce scenáristů se zastavilo natáčení poslední řady Stranger Things

Mezi primární způsoby odměňování scenáristů dlouhodobě patří takzvané residuals, tedy prémie za opětovné uvádění seriálů v televizi. Díky tomu mohou umělci například dosáhnout na minimální příjem pro uzavření zdravotního pojištění (ve Spojených státech neveřejného) a být dostatečně zajištění, zatímco hledají další práci nebo čekají na další řadu seriálů, s nimiž jsou spojení.

Jelikož na streamovacích službách nic jako opakované uvádění neexistuje, pouze opakované přehrávání, firmy prakticky žádné residuals nevyplácely. Společnosti přitom byly velice netransparentní v ohledu sdílení statistik úspěšnosti jednotlivých titulů, takže tvůrci neměli dobré možnosti pro vyjednání smluv. Navíc éra takzvané kvalitní televize znamená vyšší rozpočty a méně epizod v jednotlivých sezónách, tudíž také kratší období zajištěného zaměstnání.

Odbory proto varovaly, že práce scenáristy v Hollywoodu se výrazně posouvá od statusu stabilního zaměstnání směrem ke gig economy, tedy hledání mnoha jednotlivých projektů místo dlouhodobé práce. Jelikož to zahrnuje větší tlak na výkon, takový posun by zároveň mohl znamenat pokles kvality tvorby.

Nová smlouva WGA s AMPTP, jejíž podmínky dokázaly odbory zajistit díky dlouhé stávce s rozsáhlými protesty a blokováním filmových a televizních produkcí, zahrnuje například zlepšené podmínky pro dodatečné odměňování scenáristů. Tvůrci budou dostávat zaplaceno v závislosti na úspěšnosti titulu, přičemž se začíná na přehrání 20 procenty všech předplatitelů dané streamovací služby.

Dalším důležitým bodem je pojištění takzvaných writers rooms, tedy týmů scenáristů pracujících na jednom seriálu. Streamovací služby postupně přecházely na jiný model, kdy místo dlouhodobé spolupráce s celým týmem seriál vznikl v krátké době (či z hlav jen pár lidí) a v průběhu natáčení, které často vyžaduje úpravy scénářů, jistota zaměstnání zůstala jen minimální části z nich. Nová pravidla specifikují, jaký je minimální rozsah writers roomu podle velikosti projektu, jak dlouho mají tvůrci zajištěnou spolupráci a podobně.

Posledním ze stěžejních momentů byla otázka použití umělé inteligence. Umělci se například (s dobrými důvody) obávali, že jejich práci z velké části nahradí algoritmy a oni budou mít za úkol například z automaticky generovaných scénářů vytvořit koherentní vyprávění. Podle čeho by automaticky generované scénáře vznikaly? Algoritmy by trénovaly na předchozí tvorbě, samozřejmě bez nároku daných umělců na odměnu.

Foto: ufcw770 / Flickr Scenáristé v Hollywoodu stávkovali 148 dní

Právě podepsaná smlouva všechny tyto a další problémy řeší. Firmy navíc musí scenáristovi dát předem vědět, jestli a jak velká část scénáře, na němž má pracovat, vznikla za pomoci umělé inteligence. Sám tvůrce se naopak může se souhlasem studia rozhodnout, zda služeb AI využije. Pro trénování umělé inteligence se ovšem, alespoň bez omezení, nesmí používat dřívější tvorba.

Podmínky, na nichž se po měsících stávky odbory se studii domlouvaly několik dní, obsahují mnoho dalších detailů týkajících se odměn nebo ochrany autorů. Oficiálně má nová smlouva vstoupit v platnost počátkem října, scenáristé se ale mohou vrátit do práce už nyní.

Přes dosažení zásadní dohody nicméně v Hollywoodu bude ještě nějakou dobu trvat, než se opět rozjedou kamery u studiových projektů. Stále totiž stávkují herecké odbory SAG-AFTRA. Právě dvojitá stávka – zabraňující vzniku prakticky jakýchkoliv nových titulů – hrála při vyjednáváních významnou roli. Nyní, když WGA dosáhly dohody, bude snadnější podobné podmínky vyžadovat také pro SAG-AFTRA.