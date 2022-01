Pavla Bobošíková odjela do Kanady na střední školu a už tam zůstala. Vystudovala architekturu, postupně přešla k technologiím a po čase zjistila, že by nejradši podnikala. Startup WFHomie rozjela spolu se svým partnerem Rezou Farahanim uprostřed pandemie a postavila ho na tom, co podniky v té době nejvíc potřebovaly – zapojit své zaměstnance zpátky do společného firemního života. To zaujalo i investory, kteří startupu poslali 1,5 milionu dolarů, tedy v přepočtu skoro 33 milionů korun.

Jen si to představte: po měsících práce z domova, skoro nulového kontaktu s kolegy a jen omezeného s firmou jako takovou vás čeká místo klasického vánočního večírku pouze jeho varianta na Zoomu. Připojíte se na něj. A tam vás pozdraví Chuck Norris, ten opravdový. Pak si zahrajete s kolegy na dálku únikovku a hru, ve které máte s ostatními vyřešit vraždu. A ještě vám přijde domů balíček s dárky a převlekem na online párty.

Některé části byznysu WFHomie se můžou na první pohled zdát jako služby marketingové agentury. Zajistit všechno výše zmíněné ale skutečně patří do firemního portfolia. Včetně Chucka. „Nebo cokoliv brandovaného,“ popisuje Pavla Bobošíková, spoluzakladatelka společnosti, a u toho zvedá ze stolu hrnek s nápisem WFHomie. A pak se zvedá celá a ukazuje svoji mikinu s totožným brandem.

Ovšem jen na věci kolem nalepit nápis by na tuhle mladou firmu bylo málo. Ve skutečnosti jde o silně technologicky – a trochu pandemicky – zaměřený projekt. Dokáže „analogovou“ kulturu firmy převést do dnešní doby. Slovo analogovou Bobošíková používá s naprostou vážností a myslí tím tu, která se v kancelářích prováděla do doby před rokem 2020.

Zapojení zaměstnanců na dálku řeší technologiemi. Nejde jen o zajištění virtuálních událostí – ať už k narozeninám, výročí, nebo dalším milníkům. Tahle data totiž WFHomie samo hlídá. Ale především pomáhá identifikovat spouštěče momentů, kdy by firma měla konat.

Najde hrozící problémy a řeší je právě společnými akcemi na dálku. Třeba když byl někdo dlouhodobě aktivní na online platformě, kde spolu kolegové interagují, ale najednou se účastní maximálně povinného virtuálního meetingu. „Buď je vyhořelý, nebo si hledá práci jinde. Každopádně je to známka toho, že se něco děje,“ říká Bobošíková.

WFHomie má několik desítek klientů, kteří si jeho služby předplácejí. Zvládlo už obsloužit přes pět tisíc zaměstnanců různých firem různých velikostí – od těch, které zaměstnávají 200 lidí, třeba až po společnosti s tisícovkou pracovníků. Mezi zákazníky startupu patří Facebook, Google, Microsoft nebo velké severoamerické banky, jako jsou Toronto-Dominion Bank nebo BMO. Ale i startupy ze slavného programu Y Combinator a ty, které vyrostly na severoamerickém kontinentu. Pracovníky ale mají po celém světě.

Velká hlasitá rezignace

Říká se jí Great Resignation a český ekvivalent příliš slyšet není – pokud ano, našli byste nejspíš prostě označení velká rezignace. Jde o období hromadných výpovědí typických především pro únor 2021 a hlavně pro Spojené státy. Má spoustu různých zdůvodnění, kterým dominuje především pandemie, jež donutila lidi přemýšlet o kariérách, pracovních podmínkách a vlastních dlouhodobých cílech.

Projevila se i v Kanadě. „Je v tom velmi konzervativní. Stále samé lockdowny. A pro mnohé firmy to byl šok, neuměly s tím nakládat. Ze začátku chtěly situaci přečkat s tím, že prostě vydrží. Ale po půl roce už začaly panikařit. Vůbec nezměnily způsob, jakým se zaměstnanci komunikují. Neměly infrastrukturu. Lidi byli vyhořelí. Nebo začali rovnou odcházet,“ popisuje Bobošíková.

Pavla Bobošíková kdysi do Kanady přijela na střední školu a už v zemi zůstala. Studovala architekturu, ale možnosti pro mladé lidi v oboru jí na tomto kontinentě přišly nedostačující. Postupně přešla k technologiím „A vlastně kurzy UX a designu se ukázaly pro člověka s vystudovanou architekturou jako skvělá paralela,“ popisuje. Postupně pracovala na vlastních projektech i ve startupu, který najel na vlnu pandemie podobně jako velké firmy. Lidé v něm začali pracovat z domova, ona sama také. A to ji demotivovalo.

Pavla Bobošíková, spoluzakladatelka WFHomie Foto: WFHomie

„Podnikat jsem chtěla. V Kanadě jsou poměrně nízké bariéry pro založení startupu. Viděla jsem kolem sebe téměř vrstevníky, kteří na nějakých pracovali. Bylo jasné, že je to možné. A navíc v oblastech, o kterých něco vím,“ říká Bobošíková.

Coby student z ciziny přišel do Kanady i její obchodní partner Reza Farahani. Jeho rodnou zemí je Írán a vystudoval univerzitu ve Waterloo, což Bobošíková popisuje jako „kanadské ČVUT, odkud inženýři nastupují do Facebooku, Amazonu a dalších firem zvučných jmen“. Potkali se koncem léta 2020 na akci spojující zakladatele – tedy ty budoucí. Každý měl přijít bez nápadu a připravit s někým dalším nový projekt. Ani jeden program nedokončil. Měli totiž každý vlastní představy, ale hlavně dostali společný nápad.

Tehdy začali obvolávat různé společnosti. S velmi obecným cílem. Chtěli zjistit, co je trápí. Pak by mohli vymyslet službu, která by jejich problémy řešila. Trefili se přitom do zvláštní doby. Od firem se jim stále vracela stejná odpověď – mají problém s prací na dálku. Nevědí, jak své zaměstnance motivovat. Bylo právě půl roku od začátku pandemie.

Ale ještě jedna zvláštní věc se stala. Průzkumy, které firmám samotným ukazovaly, na co narážejí, tyto firmy chtěly zaplatit. Ale Farahani a Bobošíková tou dobou ani neměli právní entitu. A tak ji kvůli těmto společnostem v listopadu 2020 založili.

Máte dost bubble tea?

„K nám si pořád někdo chodí pro bubble tea,“ směje se Bobošíková, když popisuje, jak reálně je vlastně její projekt ve firmách viditelný. „I týmy jedné firmy, které o sobě navzájem nevědí,“ dodává. „Neříkám, že dodáváme třeba celému Googlu, ale jednou chtěl Google Cloud tým z Texasu, pak Google Play tým, který je na Floridě, přišly jich desítky. Ve srandě si říkáme, že jestli z tohoto vyroste jednorožec, tak proto, že jsme prodali Facebooku a Googlu dost bubble tea,” uvádí s nadsázkou.

A proč bubble tea? Jak Bobošíková dodává, i přes velký úspěch něco takového nikdy nemělo být jádro byznysu WFHomie. Chtějí být technologickou společností a na technologie také kladou důraz. „Pomáháme firmám identifikovat, kdy by bylo dobré udělat nějakou takovou akci,“ popisuje. Třeba když během jednoho měsíce odejdou najednou dva lidé, přitom běžně to není ani jeden za půl roku.

„Systém vám řekne: zkuste s tím něco udělat. Jeden klik. A v pátek všem domů přijde například krabička s bubble tea,“ dává Bobošíková příklad jedné z možností, po které na základě vysledovaných dat mohou firmy sáhnout. WFHomie ví, kdy má zaměstnanec výročí, narozeniny nebo kdy firma získá miliontého klienta, takže je příležitost k oslavám. Když se nehodí bubble tea, tak se dá růst firmy oslavit na dálku třeba květináčem se semínkem. Nebo si firmy můžou u zaměstnanců připsat plus už onboardingovým balíčkem, když je na dálku vítají do týmu.

Nejvíc ale Bobošíkovou baví analytika, identifikace problémů, které se vlastně ještě neprojevily. „Je to nejzajímavější součást toho, co děláme. Třeba jak to, že marketing povyšuje lidi interně, zatímco inženýring musí hledat externí lidi? Proč jeden manažer povyšuje lidi průměrně po půl roce, zatímco jiný za dva roky nic?“ popisuje. Údaje získává z firemních komunikačních platforem, kalendářů i dalších systémů.

WFHomie se po sedmi měsících fungování dostalo na měsíční tržby, které překračují 100 tisíc amerických dolarů. Peníze získává z každého zaslaného balíčku i obrandovaného zboží. Ale především jako předplatné za zaměstnance, které firmě „spravuje“.

Nejsou to tiché peníze

Přesně před rokem získalo WFHomie první investici, kdy se stalo součástí akcelerátoru Forum Ventures, který funguje podobně jako Y Combinator. Za sedm procent společnost tehdy dostala 100 tisíc amerických dolarů. Další investici, o které teď spolu hovoříme, kompletně uzavřela v září. Až teď se o ní ale veřejně mluví.

Jde o 1,5 milionu dolarů od andělských investorů i venture fondů z Kanady, Spojených států i Evropy. Mezi investory patří i Čech David Šmejkal. „Pavla je cílevědomá, má silný drive a ‚get sh*t done‘ mentalitu. Také si k sobě našla co-foundera, který ji skvěle doplňuje po technické stránce. Celkový poměr mezi muži a ženami v roli zakladatelů je stále globálně nevyvážený, a proto je mnohem těžší takové týmy objevit,“ vysvětluje Šmejkal.

Hybridní model zůstává a mnoho nových firem už začíná jako remote first.

Další roli sehrálo i načasování, které firmy nasměrovalo k práci z domova. „Hybridní model zůstává a mnoho nových firem už začíná jako remote first. A Pavla předvedla impozantní trakci na samém začátku. Tři roky jsem v Londýně investoval na poli série A, kde se většina startupů dostala ke stejné trakci až po dvou či třech letech. Pavla to stihla během pěti měsíců,“ dodává Šmejkal.

Mezi další investory patří NewFund, spoluzakladatel společnosti Hootsuite Ryan Holmes nebo LOI Venture – kanadský fond zaměřený na zakladatele, jimž ještě nebylo 30 let. „WFHomie překlenuje propast v oblasti hybridní práce na dálku a do hloubky chápe to, co je potřeba k budování smysluplných vztahů v této oblasti,“ říká Ryan Holmes.

„Nejsou to jen takzvané silent money, kdy jde jen o peníze a žádné rady. A za to jsme rádi,“ dodává Bobošíková. „WFHomie se teprve dotýká jen povrchu toho, kam se ve světě vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a kontaktu mezi lidmi na pracovišti ubíráme,“ doplňuje Farahani.

Češi prý mají talent

Investice bude z velké části směřovat do týmu. Ač to původně nebyl záměr, WFHomie má pracovníky roztříštěné po několika kontinentech. Z celkem deseti zaměstnanců a dalších dvou externistů sídlí někteří v Kanadě, jiní v Londýně, Portugalsku i v Íránu. „Já trajdám mezi Kanadou a Prahou,“ směje se spoluzakladatelka.

Prahou proto, že by i odtud firma postupně chtěla najmout nějaké talenty. I když sama v žádné tuzemské firmě nikdy nepracovala, Bobošíkové se donesla chvála na způsob práce Čechů. A líbí se jí dosah mnoha česko-amerických firem jako Productboard nebo třeba STRV.

„Evidentně máme strašně dobrý technický talent. Byla by škoda toho nevyužít,“ popisuje. „A sami jsme s Rezim imigranti do Kanady. Máme pro to slabost. Chceme lidem dát zkušenost práce s mladou, mezinárodně působící firmou,“ dodává.