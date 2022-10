Honičky s policií, nelegální závody, na tachometru 250. Need for Speed se vrací a ukazuje divoký trailer

Nemusí vám v žilách kolovat benzín, abyste znali videoherní sérii Need for Speed. Jedna z nejznámějších a nejúspěšnějších videoherních značek se nyní po třech letech vrací novinkou s podtitulem Unbound, která se představuje v prvním traileru. Nechybí mu pedál na podlaze, nebezpečná rychlost a adrenalinové závody. Ale ani divoká komiksová stylizace.

Need for Speed Unbound oznámili autoři ze studia Criterion už začátkem měsíce, úvodní upoutávka ale záběry ze závodění příliš neoplývala. Místo toho se soustředila na vybudování atmosféry nelegálních závodů za doprovodu songu rappera A$AP Rockyho a nastínění příběhu. Tedy něčeho, přiznejme si to, co u jména Need for Speed na prvním místě u většiny hráčů není.

Tady totiž hraje hlavní roli rychlost atakující klidně 250 kilometrů v hodině. A tou nový trailer se záběry ze hry oplývá dostatečně. Noční ulice fiktivního Lakeshore City v něm prozáří světla rychlých vozů i majáky policejních aut, která je stíhají. Tak trochu závodně pojatý únik před policisty totiž k titulu z řady Need for Speed neodmyslitelně patří.

Zkušené fanoušky při sledování možná zaskočí komiksová stylizace hry. Kromě postaviček jako vystřižených z anime seriálu je totiž znatelná i během samotných závodů, kdy po vzoru animovaných filmů zaplňuje obrazovku dynamickými efekty, plameny a kouřem. Na první pohled snad působivé, ale při představě opakovaného spektáklu při každé adrenalinové akci potěší fakt, že vývojáři slibují možnost vše vypnout.

Need for Speed Unbound svými dvěma úvodními trailery připomíná také rychle se blížící datum vydání. Klíčkem v zapalování budou moci řidiči otočit už 2. prosince, a to jak na PC, tak na PlayStationech a Xboxech nové generace. Konzoloví i počítačoví hráči budou navíc moci změřit své schopnosti bez ohledu na zvolený hardware, platformami neomezený multiplayer přivítá až šestnáct účastníků závodu.

Příznivce sólo hry pak má do zážitku vtáhnout nejen příběh dvou přátel, jejichž osud rozdělí přepadení rodinného servisu, ale především otevřená mapa rozsáhlého města inspirovaného Chicagem. To na svých bulvárech i v bočních uličkách skrývá příležitosti pro pouliční závodníky, ale i možnost na nelegální závody sázet, nejen se jich účastnit. A samozřejmě oplývá místy jako stvořenými pro kaskadérské kousky, které by záviděli i autoři Kobry 11.

Unbound bude už pětadvacátým dílem série vydávané společností Electronic Arts, která odstartovala titulním The Need for Speed v roce 1994. Na dílo kanadské divize EA následně navázalo několik tvůrčích týmů, v roce 2010 se ho poprvé ujali vývojáři z Criterionu. Ti během tří let do ulic vypustili hry s podtituly Hot Pursuit, Most Wanted a Rivals. Nyní se ke značce, která se rozrostla naposledy v roce 2019 o Need for Speed Heat, po devíti letech vrací.