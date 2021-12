Hoří, má Jinx. Seriál ze světa League of Legends rozdělal požár v Praze, a pak pohltil celý Netflix

Někteří kolemjdoucí se doopravdy snažili zavolat hasiče. A není divu, vždyť začátkem listopadu na vlastní oči viděli, jak z několika historických budov v Praze stoupá dým. Na rozdíl od běžného požáru byl ale tento dým růžový, což nebývá zvykem. Záhy se taky ukázalo, že šlo světlenou show, která vítala příchod jednoho z nejzajímavějších seriálů, který kdy dorazil na Netflix – Arcane. A Česko patří mezi země, kde má novinka nad očekávání obří úspěch.

Zítra to bude přesně měsíc, co Netflix vypustil první tři epizody seriálu inspirovaného slavnou multiplayerovou hrou League of Legends, na jehož příchod fanoušci čekali minimálně od letošního května. V úvodních dílech divákům naservíroval rozmanitý svět zvaný Runeterra, ve kterém se to hemží darebáky, partičkami pochybných existencí a také šampiony známými ze samotné hry.

Hlavní děj se odehrává ve dvou městech – bohaté metropoli Piltover a chudém, výpary zahaleném městečku Zaun. A byť mezi nimi nikdy nevládlo čiré nepřátelství, vzhledem k různým sociálním vrstvám a politice se vzájemné vztahy postupně vyostřují až do momentu, kdy vypukne otevřená válka. V ní je nejviditelnější hrdinka Jinx, jedna z klíčových postav celého seriálu.

Právě ta spolu se svou sestrou Vi a dalšími šampiony vtahuje diváky do chytře zpracovaného děje. Vedle příběhu Arcane vyniká ale i svým zpracováním. Díky tomu, že je série o devíti dílech laděna do steampunkové atmosféry s poutavými animacemi a postupnými zpomalenými přechody, zabaví i ty, kteří o League of Legends nic neví.

I proto se videoherní společnost Riot Games, která stojí za původní hrou a iniciovala i vznik seriálu, soustředila na to, jak Arcane mezi diváky uvede. Lákání v průběhu několika měsíců před vydáním bylo samozřejmé, podle vkusu studia to nicméně nestačilo. Riot Games totiž moc dobře ví, jakým fenoménem hra League of Legends, kterou si měsíčně pustí alespoň sto milionů hráčů, je. Proto jednotlivým trhům vnukla myšlenku guerilla marketingu.

Jak se debut Arcane na Netflixu blížil, začaly se objevovat drobné střípky, který na příchod lákaly. Například v populárních hrách Fortnite a PUBG se objevily konkrétní postavičky z League of Legends, a to v rámci speciálního festivalu, během kterého se hráči mohli těšit na řadu akcí a odměn. Následně se na nejvyšší budově světa Burdž Chalífa v Dubaji promítl trailer. A pak začalo hořet.

Praha v plamenech

Silnou reklamní kampaň mělo Arcane také v hlavním městě České republiky, do kterého pomyslně vtrhla Jinx. Právě ta začátkem listopadu „zapálila“ několik ikonických pražských budov, jmenovitě Malostranskou věž u Karlova mostu, Staroměstskou věž, kostel svatého Mikuláše, Staroměstskou radnici, Jindřišskou věž, Prašnou bránu a Novomlýnskou vodárenskou věž.

Ve skutečnosti věže nehořely, pouze se z nich pomocí světelných efektů valil růžový dům. „Použili jsme filmovou techniku, kdy do šedé mlhy svítíte růžovým světlem. Celkem to byly tři noci a vždy to trvalo půl hodiny. Původní idea byla, že se bude mlha šířit městem u země. Ale to bylo nerealizovatelné,“ řekl pro deník E15 Ivan Soukup, kreativní ředitel agentury DDB FTW, která měla kampaň na starosti.

Příchod seriálu vizuálně doprovázela i poutavá malba sester Vi a Jinx, která se objevila v pražských Vysočanech poblíž nákupního centra Galerie Harfa. I to byl jeden z plánů Riot Games, přesný mustr ale vývojáři neměli a konkrétní podobu výsledného díla nechali vývojáři League of Legends na lokálních umělcích, kteří si mohli zvolit, jak zadání pojmou.

Haló se udělalo také ve staré čističce odpadních vod v pražské části Bubeneč, kde byl uspořádán „večírek“ pojatý jako výprava do zaplivaného podměstí Zaun. „Dělat kampaň na něco, co jsme neviděli, byla velká výzva. Nakonec nás Riot Games navedli, ať je to špinavé a industriální podměstí. Čistička v Bubenči pak byla favoritem,“ doplňuje Soukup.

Celá kampaň byla podle všeho finančně nad poměry jiných reklamních kampaní v Česku, přesnou částku ale agentura nechtěla komentovat. Je však reálné, že se pohybovala v řádech jednotek milionů korun. Nabízí se proto otázka, proč Riot Games chtěli zrovna Prahu coby součást své obrovské akce k Arcane. Jak se ukázalo později, měli velmi dobrý odhad.

Arcane se totiž už třetím týdnem drží na prvním místě, co se obliby seriálů u českých diváků na Netflixu týče. A mezi tuzemskými sledujícími převažují vesměs pozitivní reakce – i proto má na filmové databázi ČSFD seriál hodnocení 93 % a je čtvrtým nejlepším seriálem na platformě. Zajímavá čísla nabízí i server Flixpatrol, kde je vidět srovnání s ostatními zeměmi – i tam patří Češi ve sledování Arcane ke špičce.

Z Arcane se za uplynulé týdny stal celosvětový fenomén a lze očekávat, že bude mediální humbuk okolo celého něj pokračovat také s další sérií. Riot Games totiž oficiálně potvrdili, že druhá sezóna Arcane přijde, byť se zatím neví kdy.