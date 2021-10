Dron nejdříve rozbije okno a následně vstřelí do objektu speciální hasicí kapsli

V květnu tohoto roku informovalo ČVUT o svém úspěšném testování dronů v pouštních podmínkách ve Spojených arabských emirátech. Zároveň naznačilo přípravy nové koncepce hašení požárů pomocí dronů, která by mohla nalézt uplatnění především při likvidaci požárů ve výškových budovách, jichž je ve městech, jako je například Dubaj, velké množství. Jak by takový hasičský zásah budoucnosti mohl vypadat, nyní ČVUT představilo během cvičného zásahu v Brandýse nad Labem.

Drony dnes ve výbavě hasičů nalézt lze, využívají se však především k monitoringu místa zásahu, které mapují pomocí kamer a infrakamer. Pro samotné hašení požárů se prozatím nepoužívají, což by se však díky odborníkům z Českého vysokého učení technického, kteří zkonstruovali autonomního létajícího pomocníka, mohlo změnit.

V Praze vyvinutá koncepce hašení požáru pasuje do role hasiče dron s označením DOFEC (z anglického discharging of fire extinguishing capsules, ve volném překladu vystřelení hasicích kapslí), který je vybaven řadou palubních senzorů a infračervenou kamerou. S pomocí tohoto hardwaru a také díky umělé inteligenci je schopen prohledávat patro po patru výškových a vícepodlažních budov a vyhledávat případné nebezpečí v podobě požáru.

Speciální hasící dron vyvinutý experty z ČVUT Foto: ČVUT

Co se děje v momentě, kdy je požár detekován, přibližuje Martin Saska, vedoucí skupiny Multirobotických systémů (MRS) působící na katedře kybernetiky FEL ČVUT. „Následně dron s pomocí speciálního mechanismu vystřelí do místa požáru půlkilovou kapsli s látkou, která požáru odebere teplo, a sníží tak jeho intenzitu. Hasiči tím získají více času se do vyšších podlaží dostat a zachránit tím lidské životy.“

Jedná se o systém, který je podle ČVUT světovým unikátem a nikdy nebyl jinde nasazen. Na pražské univerzitě na něm pracují od roku 2019, přičemž jeho cenu výzkumníci odhadují na nižší stovky tisíc korun. Práce na zařízení dala vzniknout i bakalářské práci studenta Vojtěcha Nýdrle, který navrhl velikost vrtulí, baterií a následně i jednotlivých dílů z uhlíkových kompozitů a hliníkových profilů.

„Dron jsem vyráběl ve své dílně doma v době, kdy vypukla pandemie. Dlouho se čekalo na součástky, samotné sestavení už bylo rychlé. Devítikilový stroj pohání elektromotory a ve vzduchu vydrží přibližně deset minut,“ uvedl student, který aktuálně studuje druhý ročník magisterského programu Kybernetika a robotika na FEL ČVUT.

Příště ještě lépe

První test systému proběhl minulý týden v Brandýse nad Labem během cvičného zásahu hasičů u požáru opuštěné vícepatrové budovy. Během testu se potvrdila funkčnost celé koncepce, která počítá i s manévrem, během něhož dron rozbije okno, aby mohl otvorem kapsli vystřelit. Zároveň však výzkumníci narazili i na problém odrazu GPS signálu od stěny budovy, což komplikovalo navigaci dronu. Další prototyp by proto již měl být vybaven palubními senzory pro lokalizaci dronu, aby nebylo nutné spoléhat se pouze na GPS.

Dron s jednou kapslí je vhodný pro hašení požáru v jedné menší místnosti. V případě větších prostorů může přispět ke snížení intenzity hoření a získání času pro evakuaci. Jedním z dalších cílů výzkumníků je proto dron postupně vybavit až šesti kapslemi, díky kterým bude možné uhasit požár v bytě o rozloze až šedesát metrů čtverečních.

Dron prohledává dům ze vzduchu a dostatečné vzdálenosti Foto: ČVUT

„Velmi si vážíme, že jsme byli přizváni výzkumníky z Fakulty elektrotechnické ČVUT k tomuto výzkumu. Vnímáme to jako zárodek možné budoucnosti, kterou je potřeba ještě dotáhnout z více hledisek, nejenom z technického a právního, ale také například z hlediska taktiky,“ řekl Jaroslav Gabriel, zástupce hasičského záchranného sboru, který je ředitelem územního odboru Mělník.

S výzvou uhasit požár ve výškové budově se experti z ČVUT poprvé setkali během kola soutěže MBZIRC konaném v Abú Zabí. V soutěži, která je považovaná za neoficiální mistrovství světa autonomních dronů, patří tým z ČVUT dlouhodobě mezi absolutní světovou špičku a loni ji dokonce vyhrál. Na tento úspěch letos navázal dalším úspěchem, tentokrát v soutěži DARPA Subterranean Challenge, kde robotický tým FEL ČVUT získal druhé a šesté místo.