Skvělé stříbro. Čeští junioři mají po osmnácti letech medaile z hokejového mistrovství světa

Psal se rok 2005. Na ledě se tehdy v dresu českého národního týmu do dvaceti let proháněl Roman Červenka nebo Michael Frolík, proti nim stál třeba Kanaďan Sidney Crosby nebo Rus Alexander Ovečkin. Z tohoto turnaje před osmnácti lety česká hokejová „dvacítka“ naposledy přivezla medaile z mistrovství světa juniorů, tehdy bronzové. Od té doby mladí hokejisté cenný kov nezískali. Osmnáctileté čekání však dneškem skončilo, z právě skončeného šampionátu si česká reprezentace odváží stříbrnou medaili.

Češi ve finálovém zápase prohráli s kanadským výběrem 2:3 po prodloužení. Kanaďané dlouho vedli 2:0 a český tým přehrávali, Češi hru ale postupně vyrovnali, v poslední třetině utkání dali dva góly během necelé minuty a vynutili si tak prodloužení. V něm ale kanadský tým z rychlého protiútoku rozhodl o svém vítězství. Kanada tak Čechům oplatila porážku 2:5 ze základní skupiny.

I přes prohru v posledním zápase šampionátu je to pro český hokej významný úspěch – čeští junioři do finále turnaje postoupili po dvaadvaceti letech. Trenér týmu Radim Rulík už po těsném semifinálovém postupu přes Švédy přiznal, že jeho svěřenci do šampionátu nevstupovali v roli favoritů.

„Na začátku by nás to, že půjdeme do finále, nenapadlo ani v nejhlubším snu. O to je to pro ty kluky sladší,“ řekl před utkáním o zlato Rulík, který v roli asistenta trenéra zažil pro Česko zlaté finále na mistrovství světa juniorů v roce 2000. Ale zpět do současnosti.

Zápas o zlato přitáhl také poměrně velkou pozornost sázkařů, kteří před duelem sázeli více na výhru Kanady, hodně tiketů však směřovalo i na úspěch českého výběru. Na triumf svěřenců trenéra Rulíka sázkaři u Tipsportu před zápasem celkem vsadili jeden milion korun, na Kanadu dva miliony. U Fortuny a Chance úspěch českého týmu vyhlížela čtvrtina sázejících.

Podle viceprezidenta Mezinárodní federace ledního hokeje a bývalého českého reprezentačního gólmana Petra Břízy to vypadá, že o aktuální juniorský šampionát byl přímo na kanadských stadionech rekordní zájem, píše web The Athletic.

V Halifaxu, kde hrál zápasy základní skupiny domácí kanadský tým a český výběr a hrálo se tam i finálové utkání, se organizátorům podařilo prodat přes 98 procent nabízených vstupenek. V Halifaxu také v zápase o třetí místo vyhráli Američané nad Švédy 8:7 po prodloužení.

Finále jsme dotáhli až do prodloužení, sahali jsme i po zlatu, ale naše velká jízda celým turnajem končí STŘÍBRNOU tečkou 🥈 Z MSJ vezeme medaile po 18 letech, děkujeme za podporu 🥺 #U20CZE #WorldJuniors #narodnitym #jakolev #CZECAN pic.twitter.com/mIScaKZxVy — Hokejový nároďák (@narodnitym) January 6, 2023

České mladíky k cennému kovu dovedla aktivní a důrazná hra, kterou se prezentovali po celý turnaj. Během něj je chválila známá jména tuzemského hokeje. „Gratuluji všem hráčům a realizačnímu týmu ke skvělé práci. Předvádíte vynikající hokej,“ napsal například na Twitteru před finále bývalý trenér reprezentace Alois Hadamczik.

Důležitým prvkem české hry byly také kvalitní výkony obránců – kapitána Stanislava Svozila, Davida Jiříčka nebo Davida Špačka, syna slavného reprezentačního obránce. Nejen pohotovými zákroky, ale také čtyřmi asistencemi přispěl dokonce i brankář Tomáš Suchánek, který se díky svému počinu stal gólmanem s nejvíce asistencemi v historii mistrovství světa juniorů.

Český národní tým na turnaji neprohrál ani jeden zápas v základní hrací době. Padl v prodloužení dnes ve finále s Kanadou a v základní skupině se Švédskem. Tuto porážku jim Češi oplatili výhrou v semifinále.