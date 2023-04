Hrál v NHL, ze Zlína teď posílá balíčky do desítek zemí. Logistický startup získal deset milionů

David Klímek hrál v mládí juniorský hokej za Vsetín a svoji profesionální kariéru pak pořádně rozjel. Prošel kempem kanadského klubu NHL Edmonton Oilers, později působil ve slovenské extralize i francouzské lize. Již za oceánem však profesně přičichl také k byznysu souvisejícím s přepravováním zásilek. A tím se začala formovat jeho další kariéra.

Po návratu do Česka pracoval pro podobné firmy jako v Kanadě a snažil se v nich rozvíjet služby odbavování zásilek, logistického outsourcingu, takzvaného fullfilmentu, a později i balení. Ale když v tom se zaměstnavatelem nenašel shodu, rozhodl se založit si vlastní podnikání. A dva větší klienti šli za ním. Tímto způsobem v loňském lednu Klímek ze Zlína rozběhl firmu SupplyDo.

Ta klientům zabalí, uskladní a rozešle zásilky do celkem osmadvaceti zemí, čímž nahrazuje dodavatelský řetězec značkám i e-shopům. Mezi její klienty patří například výrobce menstruačního prádla Snuggs, motocykly Yamaha či prodejce parfémů a kosmetiky Notino.

Ve svém prvním roce fungování SupplyDo podle vlastních vyjádření dosáhlo obratu ve výši bezmála jedenáct milionů korun, a navíc bylo v černých číslech. Vizí třicetiletého bývalého hokejisty je ale do čtyř let dosáhnout obratu v rozmezí 150 až 250 milionů korun. Aby se mu to podařilo, rozhodl se spojit s investorem. Český venture kapitálový fond Nation 1 do SupplyDo v rámci dvou tranší posílá 400 tisíc eur, přibližně 9,5 milionu korun.

„Od začátku měl Nation 1 zásadní postavení ve vyjednáváních, dost se snažili ukázat, že umí dodat takzvané smart money. Postupem času jsme jednali s dalšími investory a tím, že jsme investici nepotřebovali pro přežití, ale naopak pro rychlejší škálování, jsem měl možnost vybírat. Nešel jsem po co největší částce za nejmenší procenta, naopak jsem hledal zmiňované smart money,“ říká k investici Klímek.

„Do komplexního procesu od výroby produktu až po jeho distribuci SupplyDo přináší svým klientům ulehčení od této tíhy. Proto jsme projekt Davida Klímka sledovali od chvíle, co se objevil na trhu. Jsme rádi, že jsme nyní měli možnost podpořit jeho další rozvoj,“ dodává pak Marek Moravec, managing partner fondu Nation 1.