Hrdinství československých legií ztvární velkolepá hra. Má vysoký rozpočet a láká i hercem Dobrým

Příběh československých legií za první světové války je jednou z nejvíce fascinujících kapitol dějin naší země. Nyní legionářské hrdinství získá neobvyklé zpracování. Brněnští videoherní tvůrci ze studia Ashborne Games představují svou historickou strategii Last Train Home, v níž povedete své muže k vítězství – a hlavně domů. Podívejte se na první ukázky hry včetně traileru spojujícího záběry ze hry a živé herce v čele s Karlem Dobrým.

Východní fronta první světové války proti sobě postavila i české vojáky. Jedny na straně Rakouska-Uherska, druhé bojující proti habsburskému mocnářství po boku Rusů coby takzvaní legionáři. Bolševická revoluce a brestlitevský mír Rusko z války vyřadily, konflikt ale neskončil. Legie se vydaly na strastiplnou cestu domů. Nikoliv však nejkratší cestou, ale směrem na východ, přes transsibiřskou magistrálu. A skrz ruskou občanskou válku mezi stoupenci cara a bolševiky. Do této divoké doby přijíždí Last Train Home, poslední vlak domů.

Právě odhalená hra od brněnského studia Ashborne Games je realtimovou strategií inspirovanou skutečnými dějinami, která spojuje taktické boje se správou vašeho oddílu a vlaku. V prvně uvedené části povedete jednotlivé vojáky napříč čtyřicítkou rozmanitých misí, budete jim určovat cíl pohybu i útoků a využívat jejich zvláštní schopnosti. Například průzkumník odhalí skryté části mapy, kulometník zase ze své zbraně zařídí přehradnou palbu. Autoři zde neskrývají vliv úspěšné druhoválečné strategické série Company of Heroes.

Nejdřív jsme měli takovou tu českou skromnost. Koho bude naše historie zajímat? Vědí ve světě vůbec, co Čechoslováci v Rusku dokázali?

„Inspirace je hodně, čerpáme napříč žánry, z těch nejznámějších her to je XCOM, Faster than Light a Frostpunk,“ říká pro CzechCrunch zkušený herní vývojář Petr Kolář, který Ashborne Games a práce na jejich prvotině – ačkoliv tým jako takový má jinak bohaté životopisy – vede. Herní znalci zpozorní, protože zatímco Company of Heroes se zaměřuje na taktické přestřelky v reálném čase, další zmíněné tituly přidávají i rozvážnější hratelnost mimo bojiště. I na tu v Last Train Home dojde. A to na trati dlouhé devět tisíc kilometrů.

Mezi velitelskou akcí se totiž zaměříte na strategii a management. Každý jednotlivý voják má své jméno, dovednosti a příběh. Nejsou anonymním zdrojem, kterým můžete plýtvat. O zraněné vojáky se musíte postarat v nemocničním voze vašeho obrněného vlaku. Ten můžete zastavit a prozkoumat okolí trati, abyste doplnili zásoby. Anebo u vyhýbek zvolit, jakou cestou se vydáte. Koleje stejně jako při skutečné sibiřské anabázi československých legionářů nicméně vedou vždy do Vladivostoku. Hra jako taková do konečné stanice v podobě ostrého vydání dorazí ještě letos.

„Ze začátku jsme měli takovou tu českou skromnost. Koho bude naše historie zajímat? Je to vůbec zajímavé pro svět? Jenže toho jsme se rychle zbavili. To téma samotné je zajímavé,“ přidává se Dominik Jícha, marketingový manažer brněnského studia. „Vojáci v cizí zemi se musí dostat domů. To by přece bylo nesmírně zajímavé i ve fiktivním podání. Ale takhle je navíc skvělé, že k tomu máme blízko a že můžeme lidem říct, že je to inspirované skutečnými událostmi. Příběh legionářů totiž ve světě moc neznají,“ dodává.

A byť se s ní nesrovnává, zástupce Ashborne Games tím také dává vzpomenout na Kingdom Come: Deliverance, další ryze českou hru, která se pyšnila domácím a historickým zasazením. A která při svém oznámení vyvolávala otázky o tom, jestli je něco takového vůbec vhodný námět pro videohru. Že pochyby nebyly na místě, ukázal úspěch hry od Warhorse Studios, která si našla miliony fanoušků (a zákazníků) doslova po celém světě.

„Samozřejmě to nejde jen tak vzít a zopakovat, že jim to takhle fungovalo. To nejde. Bylo to v nějakou dobu, byl to jiný žánr, jiní lidé a tak podobně. Ale prostě jsme si řekli, že si za naší hrou stojíme, že nám to dává smysl, že jsme v tom silní. A že není potřeba se bát,“ zmiňuje Jícha. „A spojení s českou historií a legiemi je skvělá příležitost i marketingově. Kdybychom ji nevyužili, tak si sypu popel na hlavu,“ zmiňuje (a bezesporu tím mezi hráči budí ještě větší zájem…) marketingový manažer.

Foto: Ashborne Games Postavu kapitána Langera v Last Train Home namluvil (a také tvář jí propůjčil) herec Karel Dobrý

První letmé náznaky toho, že by se Last Train Home mohl vydat po podobných kolejích jako Kingdom Come, dokonce už v Brně mají. Hru již viděli zástupci zahraničních médií a podle marketingového šéfa studia přišla velmi příjemná zpětná vazba. „Většinou byli nadšení. Sami třeba ani netušili, co Čechoslováci v Rusku dokázali. Ale například známý magazín PC Gamer nám dával fundované otázky a to téma buď znali, nebo si ho velmi pečlivě nastudovali. I proto myslím, že je to opravdu zaujalo,“ zmiňuje Jícha.

Pro co nejautentičtější historický zážitek Ashborne Games, jež patří pod vydavatelství THQ Nordic ve skupině Embracer, spolupracují s Československou obcí legionářskou. Tedy organizací, která mimo jiné provozuje i jedinečný projekt Legiovlaku šířícího prvoválečnou osvětu po celé republice. Zástupci Obce v dobových uniformách – a s těžkým kulometem – byli i na novinářské premiéře chystané novinky. Ale nejen na ní, zahráli si i v působivém traileru, který mixuje živé záběry s těmi herními.

V traileru ale hlavní roli hraje postava kapitána Langera v podání známého herce Karla Dobrého. Zhlédnutí ukázky s podmanivými hudebními motivy z Vltavy od Bedřicha Smetany musí snad v každém milovníkovi dějin a válečných filmů vyvolat touhu po přesně takto zpracovaném filmu či seriálu. Do maličké míry i v tom Last Train Home vyhoví, podobných videí Ashborne chystají několik, navíc se natáčí i dokument o vzniku hry. A pokud se produkční společnosti Gnomon poštěstí, mohl by z trailerů a dalších záběrů prý vzniknout i krátký snímek.

Karel Dobrý nicméně nevystupuje jen v povedených upoutávkách, svůj hlas propůjčí kapitánu Langerovi i ve hře samotné. Last Train Home samozřejmě nabídne český dabing, pracuje se i na německém, francouzském a anglickém. Textově se hra lokalizuje celkem do třinácti jazyků. I to ukazuje, že jde o produkci s nemalými ambicemi. Dnes už otázku financí nechtějí brněnští vývojáři komentovat, před dvěma lety se ale hovořilo o rozpočtu 150 milionů korun.

Foto: Ashborne Games Než si sibiřskou anabázi legionářů sami zahrajete, lákají na ni tvůrci z Ashborne Games povedeným trailerem

Ashborne Games vznikli před třemi lety. Tým má aktuálně asi padesát lidí, jeho jádro v době založení tvořila asi třicítka pracovníků. Většinou ze známého studia Bohemia Interactive, kde pracovali na střílečce Vigor. Kolář a kolegové však cítili potřebu změny a spustili menší exodus s vidinou vlastní hry. „Byl to trochu ozdravný proces. Sice jim ubyla pracovní síla, ale odešli lidé, kteří už nebyli tolik spokojení. Když jsem se bavil s kamarády, které tam stále mám, tak to pomohlo vývoji i na straně Bohemky,“ říká ředitel Ashborne.

Jak Kolář dodává, firma je relativně nová, ale nováčků v ní moc nehledejte. V průměru mají vývojáři přes osm let zkušeností, v týmu byste našli i veterány, kteří pracovali na hrách domácího studia Altar. Třeba na sérii UFO: Aftermath, Aftershock a Afterlight. I z nich si Last Train Home bere inspiraci, také kombinovaly bojové taktizování se správou základny, vojáků a vybavení. Další altarovskou hru Original War zase připomíná váhou každého rozhodnutí: „Když ztratíte vojáka, v další misi ho prostě nemáte. Každý má svou roli a jméno, nenaklikáte si dalšího v kasárnách.“

Na nedávné brněnské konferenci Game Access jsme měli možnost si Last Train Home sami vyzkoušet. Sice zbavený všech identifikačních prvků a jmen, ale ve zcela hratelné podobě jedné mise. Opatrný postup kupředu s využíváním schopností jednotlivých vojáků – zvěda odhalujícího mapu, kulometníka kryjícího postup soustředěnou palbou a podobně – příjemně připomínal už zmiňovanou Company of Heroes. Pokud se k tomu přidá kvalitně zpracovaná část mezi boji, dost možná se v Brně zrodí opravdu silný a v nejlepším možném smyslu slova mainstreamový titul, který zaujme i zahraniční stratégy.

Foto: Ashborne Games Kromě realtimové taktiky budete v Last Train Home řešit i strategický management zdrojů, mužstva, vlaku a vybavení

Nejen za hranicemi může nicméně vyvolat pozornost i tím, že představí hru o konfliktu v Rusku. V okamžiku, kdy ruští vojáci okupují část Ukrajiny, to je téma, které i v Brně řešili. Byť vývoj hry začal před válkou na Ukrajině. „Nejdřív jsme se báli, aby to lidé nevnímali jako hyenismus. Ale postupně jsme došli k tomu – a možná to bude znít trochu hloupě –, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu je povědomí celkově o Rusku výrazně větší. A to, že se Last Train Home odehrává v Rusku a sleduje osudy vojáků bojujících proti ruským nepřátelům, může mít zejména u západního publika nějaký vliv,“ říká Petr Kolář.

„Samozřejmě je to tragická situace, ale vnímáme, že dopad na hru s takovým tématem tam bude. Navíc se sami v návaznosti na válku snažíme být nápomocní. Celé vydavatelství THQ Nordic pomohlo více než stovce žen a dětí z Ukrajiny, my sami se v rámci toho projektu staráme o jedenáct uprchlíků. Pomohli jsme jim vyřešit administrativu, práci i ubytování v Česku a zůstáváme s nimi v kontaktu a podporujeme je,“ dodává šéf Ashborne. Podobně mimochodem český herní průmysl pomohl také ukrajinským vývojářům série S.T.A.L.K.E.R. a jejich rodinám.

Na to, jak probíhal vývoj Last Train Home, jak československé téma trumflo rozmanité nabídky velkého vydavatele, ale třeba i jak se řeší střet videoherního vývoje s historickými reáliemi, jsme se Petra Koláře zeptali ve velkém rozhovoru. Stejně tak jsme přímo navštívili kanceláře Ashborne Games, z jejichž oken vidíte brněnské sídlo Bohemia Interactive, odkud třicítka vývojářů provedla hromadný úprk za vysněnou hrou. Těšit se na rozhovor i reportáž můžete již brzy. Ale je nám jasné, že nejvíc se těšíte na to, až si Last Train Home zahrajete.