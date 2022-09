Hřebíky prošpikovaný Pinhead je zpět. Děsivý trailer ukazuje remake kultovního hororu Hellraiser

Hellraiser patří mezi možná méně známé, ale ikonické hororové série. Po dobře přijatém filmu z roku 1987 ovšem následovala asi desítka pokračování, která z většiny trpěla nedostatečným rozpočtem, slabým scénářem nebo neschopnou režií. To by se teď mohlo změnit, překvapivě díky společnosti Disney. U ní teď vznikl remake původního snímku, jenž slibuje zdaleka nejambicióznější zpracování děsivé látky.

Původně britský horor podle knižní předlohy Clivea Barkera má mnoho typických prvků žánru. Lze v něm najít rodinu stěhující se do podivného starého domu, sériového vraha, bytosti z pekla, hádanku a extrémní násilí. Všechny ale zkombinoval do originálního celku, který představuje bohatou a děsivou mytologii, unikátní estetiku i zajímavá témata.

V centru přitom stojí obyčejná, ovšem zcela pohlcující lidská touha. Věci do pohybu v prvním filmu uvede vášnivý krátký vztah ženy s mužem, který se v hledání nových úrovní sexuálního uspokojení nechá roztrhat na kusy pekelnými bytostmi, takzvanými Cenobity. Žena se pak stane sériovou vražedkyní, když zjistí, že lidské oběti mohou jejího milence přivést zpět.

Mezi vůbec nejzajímavější aspekty Hellraisera pak patří jeho kontext spojený s homosexuální kulturou. Jednak je zde Clive Barker, autor knihy i režisér prvního filmu, který je už od mládí otevřeně gay. Barker se pro svůj horor inspiroval v návštěvách gay klubů v New Yorku 80. let, kde viděl různé sadomasochistické praktiky spojující slast s bolestí. Při pohledu na design Cenobitů je okamžitě jasné, odkud vychází. Sám režisér řekl, že Hellraiser pro něj představoval určitou formu validace alternativních životních stylů.

Další příběh jeho díla je naneštěstí naprosto typický pro nízkorozpočtové hororové série. První film vznikl s hlavně uměleckou motivací, dalších devět ale motivovaly spíše vidiny zisku, některé z nich byly s původními tématy spojené spíš okrajově – a jejich kvalita klesala ke dnu. Doporučit tak většinu z nich nelze téměř nikomu, byť velcí hororoví fanoušci mohou ocenit alespoň krvavé scény, které sérii nikdy nechyběly.

Teď má ale Hellraiser více než třicet let po svém vzniku šanci více prorazit do mainstreamu v odpovídajícím zpracování. Nový film – stejně jako ten z roku 1987 – adaptuje Barkerovu novelu The Hellbound Heart a dějově tak ignoruje vše, co mu předcházelo. Autor se na něm podílel v roli jednoho z producentů, na příběhu pracoval například David S. Goyer, který dělal i na batmanovské trilogii Christophera Nolana. Režii dostal na starost nadějný David Bruckner, jehož The Ritual či Temný dům mají mezi hororovými diváky dobré jméno.

Z traileru je rychle zřejmé, že nový Hellraiser bude z hlediska zpracování na zdaleka nejvyšší úrovni ze všech filmů série. Podle oficiální synopse snímek představí mladou ženu bojující se závislostí a kompulzivním chováním, které se do rukou náhodou dostane tajemný starý hlavolam. Neví ale, že jeho vyřešením přivolá Cenobity, démonické bytosti hledající ty nejextrémnější formy sadismu.

Sám režisér v rozhovorech říká, že se snažili k materiálu přistupovat s úctou, ale zároveň nechávali volný průběh nápadům, které Hellraiser mohou poslat novým směrem. Roli nejznámějšího z Cenobitů, takzvaného Pinheada s desítkami hřebíků v hlavě, proto ztvárnila transsexuální herečka Jamie Clayton, známá hlavně ze seriálu Sense8. Vedle ní se objeví Odessa A’zion v hlavní roli nebo třeba Brandon Flynn známý z Proč? 13x proto.

Nový film vznikl pod hlavičkou studia 20th Century Studios, do kin ale nezamíří. Místo toho ho diváci od 7. října uvidí exkluzivně na streamovací službě Hulu, jejíž obsah v Česku typicky spadá pod Disney+.