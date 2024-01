Hudební legenda Elton John rozprodává svou uměleckou sbírku. Její součástí je i česká tvorba

Uložit 0

V roce 1991 si britský zpěvák Elton John koupil mezonetový byt v prestižní části Atlanty. Žil zde celých třicet let, v jejichž průběhu domov až po okraj zaplnil fotografiemi, současným uměním, nábytkem, módou a dalšími cennými artefakty. Loni zpěvák oznámil, že ukončuje svou hudební kariéru, a rozhodl se tudíž uzavřít i kapitolu v atlantském sídle. A jde o ukončení se vším všudy. Svou sbírku totiž letos v únoru rozprodá v aukčním domě Christie’s.

Sbírka Eltona Johna se představí od 9. do 28. února celkem v osmi aukcích a půjde o dražbu, která se jistě zapíše do historie. Poprocková legenda totiž v průběhu let vybudovala jednu z největších soukromých sbírek fotografií na světě, v jeho kolekci se nachází ale také sochy z 19. století, vzácné krucifixy či hedvábné košile Versace. Odhaduje se tak, že celkový výnos z dražby dosáhne v přepočtu 224 milionů korun.

Jedním z předmětů, na které se upře velká pozornost, je klavír Eltona Johna značky Yamaha, který měl čestné místo v obývacím pokoji, nechybí ale ani známé stříbrné sluneční brýle nebo boty na platformě se zpěvákovými iniciály. „Sbírka možná nemusí sednout každému, ale rozhodně je podle mého vkusu. Byt v Atlantě byl jako moje jeskyně plná věcí, které jsem miloval, suvenýrů z celého světa, věcí, které mi každý den dodávaly inspiraci,“ řekl Elton John pro aukční dům.

Zpěvák sběratelství naprosto propadl, na stěnách jeho bytu, který měl původně rozlohu asi 230 metrů čtverečních, mu tak rychle došlo místo. Během tří dekád tak spojil dohromady pět bytů – dva mezonety a mezi nimi tři jednopodlažní jednotky –, čímž vznikl prostor o rozloze více než 1 200 metrů čtverečních, kde žil společně se svým manželem Davidem Furnishem, dvěma syny a spoustou krásných objektů.

Středobodem zpěvákovy sbírky jsou fotografie. Její součástí jsou samá znělá jména, jako Irving Penn, Herb Ritts, Richard Avedon, Helmut Newton, Wolfgang Tillmans, ale také český fotograf Josef Sudek. Od něj se v kolekci nacházejí dvě černobílé fotografie: porcelán od Ladislava Sutnara a pohled z okna Sudkova ateliéru nazvaný Jarní přeháňka – jeho cena se odhaduje na asi 180 tisíc korun.

Očekává se, že nejdražší položkou aukce bude triptych od streetartového umělce Banksyho, který zobrazuje maskovaného muže házejícího květiny. Elton John ho získal přímo od autora v roce 2017 a jeho cena je odhadována na asi 33,5 milionu korun. Prodávat se bude ale i zpěvákův portrét od malíře Juliana Schnabela, plátna Sola Lewitta nebo Francise Bacona.

Důležitou součástí sbírky jsou také rozličné šperky a oděvy, například více než stovka divoce vzorovaných hedvábných košil Versace z 90. let. Podle zpěvákových slov je navíc velká část z nich nenošená. Chtěl je jen pověsit, aby tvořily jakousi uměleckou instalaci s košilemi. Mezi šperky pak vyčnívá prsten Cartier s velkým safírovým srdcem.

V aukci nebude chybět ani nábytek, který zdobil atlantský byt, Bentley z roku 1990, hodinky či sochy. „V každém předmětu je kousek Eltonovy duše. Jejich kupující tak odejdou domů s něčím, co Eltona bezpochyby inspirovalo na jeho umělecké cestě,“ dodal pro Christie’s David Furnish.

S přispěním ČTK