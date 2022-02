Kde se Kanye West mihne, tam vznikne více či méně kontroverzní situace. Slavný americký rapper, který se vedle hudby věnuje i navrhování tenisek Yeezy, teď rozvířil mediální vody znovu – nikoliv však další kandidaturou na prezidenta nebo narážkou na otroctví, ale novinkou týkající se uvedení jeho nového alba, které naváže na veleúspěšnou desku Donda. Namísto streamovacích služeb, které se prý podílí na okrádání umělců, jej vydá pouze na svém hudebním přehrávači.

Donda 2 patří v posledních měsících k jedněm z nejskloňovanějších rapových desek. Aby také ne, když má navázat na úspěšnou jedničku, která se i přes rozporuplné reakce kritiků stala v jeden moment nejposlouchanějším albem na Apple Music za úvodních čtyřiadvacet hodin. Silně se jí dařilo také na Spotify, kde za první den od uvedení nasbírala přes devadesát milionů poslechů. Pak ovšem přišlo album od Drakea – a bylo po rekordech.

Kanye West i přesto mohl být spokojený. Sice svého vydavatele kritizoval za to, že desku pustil ven bez jeho předchozího souhlasu (což mohlo mít souvislost s tím, že byla Donda dlouho odkládaná), ale to by ani nebyl on, kdyby k něčemu neměl zvláštní připomínky. S čím ale nebyl spokojený – a stále není –, je hudební průmysl jako celek. Podle něj totiž okrádá umělce. Proto se rozhodl, že do jeho globální kasy nepřihodí už ani cent navíc, pokud nemusí.

Se svou deskou Donda 2, která se stane jeho jubilejním, desátým studiovým releasem v kariéře, má v plánu kompletně obejít Apple Music, Spotify, Amazon Music i další streamovací služby (včetně YouTube). Místo nich vydá album exkluzivně na své vlastní platformě, hudebním přehrávači jménem Stem. Ten primárně funguje jako zařízení pro remixování skladeb pomocí různých efektů, samplování a ovládání smyček.

„Donda 2 bude k dispozici pouze na mé vlastní platformě Stem Player. Ne na Applu, Amazonu, Spotify nebo YouTube. Dnes umělci dostávají jen dvanáct procent peněz, které průmysl vydělá. Je čas osvobodit hudbu od tohoto utlačovatelského systému. Je čas převzít kontrolu a vybudovat si vlastní,“ napsal Ye na svém Instagramu – a rázem vyvolal řadu reakcí od fanoušků, kteří tomuto kroku moc nerozumí.

Znamená to, že pro oficiální přehrání nové desky, jež má vyjít 22. února (22. 2. 2022, Donda 2) bude potřeba jeho zařízení prodávané za 200 dolarů, do kterého si nové skladby uživatelé nahrají přes dedikovaný web. Jak bude samotný nákup alba a proces nahrávání probíhat, je otázka. Stejně tak se neví, zda nebudou nové Stemy (respektive ty, které se objednají po vydání alba) už zmíněnou desku obsahovat. A stejně tak se s jistotou neví, jestli lze Kanyemu stoprocentně věřit.

Stačí si vzpomenout na dobu před vydáním desky The Life of Pablo v roce 2016, kdy Kanye oznámil, že bude exkluzivně vydána na streamovací službě Tidal a zůstane trvale pouze na ní. A byť tam sice exkluzivně vyšla, o dva měsíce později se objevila i na Spotify a Apple Music, což krátce nato vyvolalo žalobu, v níž byli Kanye a rapper Jay-Z (spolumajitel Tidalu) obviněni z klamavé reklamy. Žaloba byla později urovnána.

Obecně se ale jedná spíše o marketingový krok, prostřednictvím kterého Kanye vyjadřuje jakýsi vzdor vůči hudebnímu průmyslu, proti kterému mimo jiné bojuje i zpěvačka Taylor Swift. Podle Kanyeho totiž konkrétně streamovací služby nevyplácí dostatek peněz umělcům, což ostatně koncem loňského roku propálil rapper T-Pain.

Ten totiž zveřejnil, že aby interpret vydělal jeden dolar za streamovacích služeb, potřebuje na Apple Music zhruba 249 přehrání, na Spotify 315 přehrání a na YouTube Music až dokonce 1 250 přehrání. Samozřejmě to ale záleží na několika faktorech, mezi které patří také region umělce. Nehledě na to, že se sazby průběžně vyvíjí.