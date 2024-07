Hvězda Twisters a Vraha naoko je všude, málem ale hrála mrtvoly v televizi. Kde se vzal Glen Powell?

Uložit 0

Koncem minulého týdne do kin po 28 letech vstoupilo pokračování katastrofického hitu Twister o lovcích tornád. Film Twisters překonal veškerá očekávání, premiéra byla třetí nejvýdělečnější za letošní rok a kritici i diváci jsou spokojení. Zafungovalo navázání na známé jméno i napínavý a zábavný příběh, nemalý podíl na úspěchu ale patří také Glenu Powellovi, jednomu z aktuálně nejdiskutovanějších herců v Hollywoodu.

Není to tak dávno, co jeho jméno ani tvář nebyly příliš známé. Pětatřicetiletý Powell ale o status filmové hvězdy usiloval prakticky od dětství. Teď se mu, zdá se, sen splnil – za poslední ani ne rok se objevil v hlavních rolích tří široce probíraných filmů, pracuje na několika dalších, jeho jména je plný X (bývalý Twitter). Není přitom úspěšný jen díky atraktivním rysům tváře a vypracovanému tělu, kromě hereckého talentu má také byznysové uvažování a dobře rozumí tomu, jak se dělají filmy. Ostatně k Vrahovi na oko, kde ztvárnil falešného nájemného vraha, pomohl napsat vychvalovaný scénář.

První výraznější role mu připadla v roce 2018, kdy se spolu se Zoey Deutch objevil v romantické komedii Netflixu To zařídíme. Přestože nešlo o žádný velký hit, Powellovi díky ní začal více zvonit telefon a dostal roli v pokračování Top Gunu. V roce 2022, kdy blockbuster s přídomkem Maverick vyšel, přitom vojenského letce ztvárnil ještě ve filmu Oddanost. Tou dobou už šly věci jako po másle, Vrah na oko dostal skvělé recenze, S tebou nikdy uspělo díky chytrému marketingu a Twisters teď dominují kinům.

Ačkoliv se při prvním pohledu na Powella, a zvlášť jeho přirozené charisma na plátně, zdá, že je přesně tam, kam patří, cesta do centra pozornosti Hollywoodu pro něj byla poměrně náročná. Jak zaznívá v profilu od The New York Times, vycházející hvězda měla jasný zájem o showbyznys už v dětství. V páté třídě se Powell učil stepovat a hrál ve školních muzikálech, ve čtrnácti získal svoji první malou roli u filmu v dětské komedii Spy Kids 3-D: Game Over.

V roce 2006 se mu podařilo získat angažmá u Denzela Washingtona v životopisném dramatu Síla slova, díky čemuž ho vzal pod svoje křídla Washingtonův agent Ed Limato. Ten se Powellovi stal důležitým mentorem a poradil mu opustit univerzitu a přestěhovat se do Los Angeles. Pak ale zemřel, což pro ambiciózního mladíka znamenalo osobní, avšak také zásadní profesní ztrátu.

Nadějný herec jako by se stal průsvitným. Zajímavé příležitosti zmizely a talentová agentura ho vyřadila z portfolia – prý se slovy, že by mohl být rád, pokud by ho někdo obsadil jako mrtvolu v televizní kriminálce. Nějakou dobu si tak vydělával si reklamami a epizodními rolemi v seriálech na kabelovce nebo jako sportovní kouč. Ne všem je přáno stát se hvězdami, někteří prostě stráví většinu kariéry v pozadí. Ovšem Powell mezi ně nepatří.

Postupně se mu s vedlejšími postavami podařilo dostat do seriálu Scream Queens a filmů Skrytá čísla nebo Everybody Wants Some!! od Richarda Linklatera, režiséra a scenáristy Vraha naoko. Díky bývalému agentovi se také propojil s úspěšnou producentkou Lyndou Obst, která ho zaměstnala jako stážistu s úkolem pročítat a poznámkovat scénáře. Díky tomu se naučil, jak psát.

„Byl roztomilý a neskutečně šarmantní,“ řekla o Powellovi Obst. „To ale není to, čím na mě zapůsobil, a není to důvod, proč je úspěšný. Herci mohou nabýt šarm, ale nemohou nabýt inteligenci. Glen je chytrý a naučil se hodně o vývoji scénářů a filmové struktuře. Díky tomu je nezávislý a umí v tom chodit,“ dodala producentka.

Sám herec o své kariéře přemýšlí dost byznysovým způsobem. Například přestože chce točit malé filmy s výraznými režiséry, myslí teď spíš na ty, které mají potenciál vydělávat – romantická komedie S tebou nikdy zpočátku propadala, hra s herečkou Sydney Sweeney na to, že spolu něco mají i ve skutečném životě, ale skvěle zafungovala a snímek vydělal přes 220 milionů dolarů při rozpočtu 25 milionů. Powell přitom ví, že pokud se chce stát výraznou hvězdou, měl by se nějakou dobu držet dál od velkých franšíz, aby jeho jméno dostatečně vyniklo.

V dohledné době ho uvidíme například v thrilleru vychvalovaného nezávislého studia A24 Huntington nebo v právnickém dramatu Monsanto, které produkuje režisér K zemi hleď! Objevit se má také v předělávce osmdesátkového sci-fi Běžící muž s Arnoldem Schwarzeneggerem a počítá s Top Gunem 3, na kterém pracuje studio Paramount. V televizi ho pak uvidíme v předělávce westernu Butch Cassidy a Sundance Kid od Amazonu nebo komedii Chad Powers od Hulu.

„Vím, že toho je hodně,“ řekl Powell. „ale pouštím se do toho naplno z určitého důvodu. V Hollywoodu můžete mít na chvíli politický kapitál a musíte ho utratit, než ho ztratíte,“ dodal. Jeho kapitál podle všeho ale zatím stabilně roste.