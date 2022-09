Hypoteční mánie je málem srazila, měli moc klientů. Teď Zaloto cílí na půjčky a byty, o nichž se neví

Přestože jim byznys loni v zimě a na jaře doslova padal do klína, moc velkou radost z toho Marek Kříž s Martinem Šetkem neměli. Před třemi roky založili společnost Zaloto, která online propojuje zájemce o různé finanční produkty s poradci a bankéři. Realitní boom, který během covidové pandemie nastal, se samozřejmě odrazil i u nich, takže poptávek po hypotékách výrazně přibylo. Jenže až moc.

„Loňský rok jsme začali naprosto brutálně, v lednu a únoru jsme zpracovali ohromné množství poptávek. Ale nebyli jsme na to připraveni, takže jsme se hodně zákazníkům ozývali pozdě a nedokázali jim nabídnout dobrý servis. Hned v březnu jsme proto zatáhli za ruční brzdu a šli se věnovat investicím do infrastruktury, abychom byli schopni lépe škálovat,“ říká Kříž.

Co to znamená? Vypnuli digitální marketing, omezili příjem nových klientů, překopali interní procesy, ještě víc se zaměřili na hledání nových a osvědčených poradců, aby měli kvalitnější databázi. Promítlo se to ale v tržbách – ty se za rok 2021 ustálily na 26 milionech korun, místo aby překonaly hranici 40 milionů, jak si v Zalotu původně plánovali. Celkem u nich lidé loni poptali hypotéky za 40 miliard korun.

„Nic jiného nám nezbývalo. Riskovali bychom, že sice naženeme obrat, ale ztratíme pověst a zákazníky, protože služba, kterou jim dáme, nebude stát za to. Dnes jsme připraveni na násobky toho, co děláme, ale ve stejném týmu. Takže po otočení tržního prostředí bychom měli být schopni profitabilně vyrůst na dvoj- až trojnásobek tržeb,“ dodává devětadvacetiletý Kříž, který Zaloto rozjel se svým stejně starým kamarádem a oba mají ve firmě rovný podíl.

Změna toho, jak Zaloto uvnitř fungovalo, ale nebyla ani zdaleka jediná. S tím, jak centrální banka začala už loni zvyšovat úrokové sazby a tlačit na to, aby zchladila realitní mánii, se i firma musela chystat, že zájem o hypotéky poklesne. Zatímco loni poptávky po hypotékách tvořily jasnou většinu příjmů Zalota (za každé propojení na potenciálního zákazníka dostane malý poplatek), letos už hrají prim spotřebitelské úvěry. V portfoliu mají přes 1 200 poradců a bankéřů.

„Diverzifikace byla nutná. Chceme, aby hypotéky i do budoucna tvořily maximálně polovinu našeho byznysu,“ upřesňuje Martin Šetek. Zatímco meziročně došlo na hypotečním trhu v důsledku nárůstu úroků a zpřísnění podmínek k šedesátiprocentnímu poklesu zájmu, u Zalota je propad mírně menší zhruba o 50 procent. „Ke konci podzimu očekáváme, že trh půjde meziročně dolů ještě víc, a to až o 80 procent,“ doplňuje.

Naopak zájem o spotřebitelské úvěry narostl: „Když člověk sleduje výsledovky bank v obou kvartálech tento rok, tak to jde krásně vidět. Jedná se o produkt, po kterém je teď zvýšený zájem. Díky vyšším úrokovým sazbám půjde nejen o nejvíce poptávaný, ale taky v absolutním zisku o nejdůležitější produkt bank letos.“

Foto: Zaloto Tým startupu Zaloto

Podle statistiky Hypoindex, která sleduje výši hypotečních úroků, je aktuálně průměrnou sazbou 6,23 procenta. Před rokem to bylo 2,84 procenta. Ruku v ruce s tím jde Šetkem vzpomínaný propad zájmu o úvěry na bydlení. Podle Zalota ale opět dojde k probuzení trhu, společnost očekává, že obrat nastane ve druhém pololetí roku 2023.

Ačkoli hypotéky tvořily, tvoří a i nadále budou tvořit podstatnou část byznysu Zalota, které by letos v tržbách rádo aspoň mírně pokořilo loňský rok, vedle nich a spotřebitelských úvěrů nabízí startup také pomoc při sjednání půjčky na auto nebo s životním pojištěním. A už plánuje ještě další úplně nový obchodní směr – prodej nemovitostí.

I když nejde tak úplně o realitní činnost… „Náš nový produkt se jmenuje Zaloto Home. Propojujeme zákazníky s neveřejnými nabídkami developerských projektů. Máme na to malý tříčlenný tým. Developer, který bude stavět projekt, musí před získáním peněz od banky mít určitou předprodanost. Proto jde za námi a my mu ji zajistíme,“ vysvětluje Marek Kříž.

Zaloto má v databázi přes 120 tisíc klientů, navíc se na něj obrací i noví zákazníci, kteří shání bydlení a zatím nemají vybranou nemovitost: „Do konce roku chceme mít v téhle neveřejné nabídce tři sta nemovitostí. Dnes jich máme kolem sta, primárně jde o byty, ale také apartmány. Zatím pracujeme se čtyřmi developery.“